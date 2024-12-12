Без отрыва от производства: спортивная жизнь казанских энергетиков

Фото: предоставлено АО «ТГК-16»

Спортивные достижения сотрудников — это не только гордость каждого работника, но и важный маркер здоровой корпоративной культуры. Когда человек здоров, полон сил, он более активен и эффективен. На Казанской ТЭЦ-3 поддерживают такое стремление своих сотрудников. Спорт является важным элементом в корпоративной культуре компании. Футбол, волейбол, бег, стрельба, лыжный спорт, настольный теннис — здесь каждый может найти свой вид спорта и встретить единомышленников. Какие виды спорта предпочитают энергетики, что предлагает компания для поддержания здорового образа жизни — читайте в нашем материале.

По стопам профессиональных спортсменов

Развитие корпоративного спорта позволяет сотрудникам почувствовать себя единой, сплоченной командой, выделить лидеров, что немаловажно для любой мотивации, поддержания корпоративной культуры компании. В ТГК-16 это отлично понимают, поэтому спорту уделяется повышенное внимание.

Энергетики активно участвуют в различных соревнованиях на первенство города, республики, страны. А на станциях ежегодно проходят спартакиады между структурными подразделениями.

Более того, деятельность профсоюза Казанской ТЭЦ-3 (входит в АО «ТГК-16») тесно вплетена в историю появления Спартакиады трудовых коллективов Электропрофсоюза Татарстана. Родоначальником этого спортивного движения считается экс-руководитель профсоюза станции Масгут Аскаров.

Масгут Фатыхович Аскаров — легенда казанского футбола, мастер спорта, вратарь сборной Татарстана 1970—80-х годов, многократный чемпион и обладатель Кубка республики, а также обладатель Кубка СССР среди автономных республик в составе сборной Татарии. В 1992 году Масгут Аскаров вступил в должность руководителя профсоюза Казанской ТЭЦ-3. И сразу же стал активно развивать спортивное направление на станции.

Спортивных побед энергетики добиваются не только на внутренних, но и на отраслевых спортивных мероприятиях. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Начинания Масгута Фатыховича сейчас на Казанской ТЭЦ-3 продолжает председатель первичной профсоюзной организации станции Рамиль Ариткулов. Спорт для него, как и для Аскарова, — неотъемлемая часть жизни.

В свое время Ариткулов состоял в сборной России по легкой атлетике и защищал честь страны на различных мероприятиях мирового уровня. В 2003 году он занял второе место на Всемирной летней Универсиаде в Южной Корее. В 2004 году выступал на Олимпийских играх в Афинах.

— На станции мы активно поддерживаем развитие физкультурно-оздоровительного направления. Здесь всегда занимались спортом. Сотрудники участвуют в станционных, городских и республиканских соревнованиях. Инициативу активно поддерживает и руководство. На станции работает и небольшой тренажерный зал, есть место для занятий настольным теннисом, — рассказал Рамиль Ариткулов.

Футбольная команда «Энергия» была создана еще 2015 году. предоставлено АО «ТГК-16»

Лучшие в футболе

В течение года на станции проводится комплексная спартакиада по шести видам спорта: настольному теннису, волейболу, шахматам, легкоатлетическому кроссу, футболу и плаванию.

— Все это оказывает положительное воздействие как на физическое состояние, так и на моральное, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на основной деятельности предприятия, работе персонала, — говорит Рамиль Ариткулов.

В этих мероприятиях ежегодно участвуют более 150 сотрудников предприятия, а это почти каждый третий работник.

Весомых спортивных побед энергетики добиваются не только на внутренних, но и на отраслевых спортивных мероприятиях, по итогам которых ежегодно становятся обладателями призовых мест.

Казанская ТЭЦ-3 достойно проявила себя и в 2024 году. На соревнованиях XXV Спартакиады Электропрофсоюза РТ, в которой приняло участие более 1 000 работников, представлявших 208 команд из 34 организаций энергетики, команда в очередной раз подтвердила свое лидерство, блестяще проявив себя в футболе. Игроки уверенно заняли первое место, показав отличную подготовку, командный дух и стремление к победе.

«Энергия» заняла первое место, показав отличную подготовку, командный дух и стремление к победе. предоставлено АО «ТГК-16»

Футбольная команда «Энергия» была создана еще 2015 году. Энергетики не любят проигрывать. На их счету многочисленные победы в отраслевых и республиканских турнирах. В копилке достижений также серебро в турнире по мини-футболу среди любительских команд «Кубок Победы» в Москве.

— Сильным тренировки не нужны, а слабым не помогут, — с улыбкой отвечает на вопрос о том, как удается находить время на подготовку к турнирам, футболист, ведущий инженер производственно-технического отдела станции Дмитрий Чухловин.

По его словам, главная сила их команды в сплоченности и опыте.

— Как таковых тренировок совместных и не проводим. Каждый занимается спортом, держит себя в форме. Мы все раньше игравшие, сохранилось мастерство, да и команде уже не один год, — объясняет он.

Сам энергетик играет в футбол с пяти лет. И не представляет своей жизни без спорта.

— Я лучше себя ощущаю, когда занимаюсь спортом, у меня больше желания появляется что-то делать, достигать, — рассказал Дмитрий.

Успешно выступили работники компании и на соревнованиях по стрельбе. предоставлено АО «ТГК-16»

1-е место в общекомандном зачете

Успешно выступили работники компании и на соревнованиях по стрельбе: продемонстрировали точность и выдержку и заняли вторую ступень пьедестала. И это неудивительно, этому виду спорта на станции уделяется особенное внимание.

— У нас при спортивном зале на ТЭЦ организована площадка для тренировки по стрельбе, — рассказал ведущий инженер котлотурбинного цеха Александр Сергеев.

Он со школы увлекается стрельбой, а честь родной станции на соревнованиях защищает уже четвертый год.

— Тот факт, что предприятие поддерживает не только профессиональное развитие сотрудников, но и спортивное, мотивирует вести здоровый образ жизни. Я знаю, многие коллеги занимаются спортом, поэтому поддержка такая очень важна, — рассказал энергетик.

Для Александра Сергеева стрельба и спорт в целом любимое увлечение.

— Если есть желание, то время всегда найдется, — уверен он.

В общекомандном зачете на соревнованиях XXV Спартакиады Электропрофсоюза РТ Казанская ТЭЦ-3 заняла 1-е место среди организаций с численностью работников менее 500 человек. Реклама АО «ТГК-16». предоставлено АО «ТГК-16»

В общекомандном зачете на соревнованиях XXV Спартакиады Электропрофсоюза РТ Казанская ТЭЦ-3 заняла 1-е место среди организаций с численностью работников менее 500 человек. Кроме того, в зачете среди генерирующих компаний РТ энергетики завоевали 2-е место, уступив только Набережночелнинской ТЭЦ.