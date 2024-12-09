«Знали, что можем победить, и побеждали»: итоги первого сезона Гимнастической премьер-лиги

Победу одержали «Крылатые барсы» из Татарстана

Фото: Агата Чир

Гимнастическая премьер-лига завершила первый сезон. Турнир длился месяц и стал для спортсменов настоящей проверкой на прочность: матчевые встречи проходили каждую неделю. Татарстанская команда «Крылатые барсы» стала феноменом еще до победы в финале, не проиграв ни разу. О том, чем еще запомнился новый формат соревнований и почему он был необходим российскому спорту, — в материале «Реального времени»

Профессиональные гимнасты и медийность

Новый для России турнир — Гимнастическая премьер-лига — завершил первый сезон. Идея соревнований, успешно реализованная Никитой Нагорным, заключалась в том, чтобы пригласить на арену профессиональных гимнастов, которые не входят в состав сборной страны или уже завершили карьеру, а также сделать гимнастику более «медийной», понятной и близкой болельщикам.

В первом сезоне, который стартовал 10 ноября, приняли участие шесть команд профессиональных гимнастов. По регламенту у каждого клуба была возможность добавить одного участника из резерва сборной, чтобы объединить опыт и молодость.

Соревнования прошли в формате поединков на вылет, где гимнасты состязались в опорном прыжке, вольных упражнениях, а также на коне, кольцах, брусьях и перекладине



Участниками первого сезона стали команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Пензы, Владимира и Челябинска. Призовой фонд турнира составил 3 млн рублей: победители получат 1,5 млн рублей, второе место — 900 тыс., а третье — 600 тыс.

Казань на турнире была представлена командой «Крылатые барсы» во главе с капитаном — абсолютным чемпионом Игр БРИКС и двукратным абсолютным чемпионом России Даниелом Мариновым. Тренером команды стал Игорь Белуженков, возглавляющий сборную Татарстана по спортивной гимнастике, а в состав вошли Владислав Поляшов, Григорий Климентьев, Даниэль Шаров, Никита Андронов, Иван Антонихин и Станислав Исаев.



Капитан команды Даниел Маринов. Агата Чир

«На финал выходили красавцами»

«Крылатые барсы» одержали победу в двух отборочных матчах, один из которых прошел на домашней арене в казанском Центре гимнастики и завершился разгромным счетом 50:7. Полуфинальная встреча с питерским Tavros далась команде Даниела Маринова уже сложнее — началась сказываться усталость: формат ГПЛ предполагал выход на арену каждую неделю, чего раньше не было ни в одном из гимнастических турниров. Интрига за выход в финал сохранялась до последнего снаряда, а итоговый счет составил 19:16 в пользу «Крылатых барсов».

Главными нововведениями лиги стали дуэли, когда соперники выходят друг за другом, а у тренеров и капитанов есть возможность делать тактические перестановки, сжатые сроки, не сломаться в которых могут только сильнейшие, и возможность ярко проявлять эмоции как болельщикам, так и самим гимнастам.

Агата Чир

Финальная встреча между «Крылатыми барсами» и «Львами» из Владимира стала образцовой: элементы шоу перед началом, преимущество лидеров турнира, а затем камбэк владимирской команды и напряжение до последнего.

— Полуфинал дался тяжело, с ошибками, но на финал выходили «красавцами» — знали, что можем победить, и побеждали. Были, конечно, ошибки, где позволили соперникам приблизиться к себе, а затем начались «качели» со счетом. Этот стресс стал отдельным испытанием для команды, но уровень подготовки был соответствующим и ребята выдержали, — поделился тренер «Крылатых барсов» и сборной Татарстана по спортивной гимнастике Игорь Белуженков.



Агата Чир

«Ехали вслепую»

Если в первой половине встречи «Крылатые барсы» уверено лидировали, то во второй части пришлось усиленно возвращать упущенные очки. Уверенное сопротивление до последнего оказывал чемпион России Кирилл Прокопьев, пытаясь привести «Львов» к победе, но проиграл дуэль с Владиславом Поляшовым.

— Цель у всех была одна — показать наилучший результат. Формат лиги был новым — ехали вслепую, но было очень интересно. Здесь невероятная энергетика, которой нам не хватало. Лига внесла в гимнастику то, что ей было необходимо — мощных болельщиков и командную сплоченность, — рассказал Кирилл Прокопьев.

Владислав Поляшов. Агата Чир

Бронзовыми призерами первого сезона Гимнастической премьер-лиги стал питерский Tavros, одолев хозяев арены — клуб «Динамо Москва».

— Сегодня, при накале страстей, у нас появились ошибки. К сожалению, на пьедестал подняться не смогли, так как в финале решающую роль сыграл опыт. Мы хотели дойти до финала и биться за медали. И мы боролись до конца, — прокомментировал олимпийский чемпион, капитан «Динамо Москва» Артур Далалоян.

