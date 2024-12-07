Казанская «камбэчная»: «Рубин» повторил перформанс «Ак Барса» в заключительном матче года

Победили «Динамо» в Махачкале, отыгравшись с 0:2

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» закончил 2024 год волевой победой в Махачкале. Команда Рашида Рахимова проигрывала местному «Динамо» со счетом 0:2, но смогла отыграться и завершить игру в свою пользу — 3:2. Как «Рубин» перевернул игру — в материале «Реального времени».

Игроки «Динамо» первыми привыкли к полю



Главным действующим лицом матча стало поле. В Дагестане до игры несколько дней подряд шли дожди, что негативно сказалось на качестве газона на «Анжи Арене».

Пока гости привыкали к такому рыхлому полю, махачкалинцы организовали первый гол. На 16-й минуте игры Сослан Кагермазов навесил с фланга, а Ян Джапо ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот Евгения Ставера — 0:1. Навесной футбол — хоть и примитивный, но зато наиболее эффективный на подобном покрытии стадиона. Хозяева поняли это быстрее казанцев, поэтому стартовый отрезок остался за ними.

На 38-й минуте хозяева разыграли красивую трехходовку, которая привела ко второму голу «Динамо». Сердер Сердеров стянул на себя пару защитников «Рубина», после чего отдал правее на Гамида Агаларова, а тот сразу переправил на Мрезиге, и алжирец не промахнулся — 0:2. Команда Рахимова оказалась в ситуации, в которой неделю назад побывали их соперники в лице ЦСКА. Казанцы также вели 2:0 в первом тайме, но не смогли удержать победу.

Пропущенный мяч заставил гостей перейти на другую тактику — с дальними забросами. В одной из таких ситуаций Мирлинд Даку сбросил мяч на Богдана Йочича, который переправил снаряд в ворота — 1:2.

«Должны учитывать фактор поля»

— Мы должны учитывать фактор поля, на нем тяжело воплотить в жизнь наш план. Во втором тайме мы должны биться, бороться и стараться взять очки, — так прокомментировал Даку произошедшее после окончания первого тайма.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рашид Рахимов прислушался к лидеру команды и внес изменения в состав команды. Тренерский штаб казанцев выпустил на поле второго высокорослого нападающего, сменив Николу Чумича на Марвина Чуни. Задача была ясна — играть максимально просто, навесами на форвардов, способных побороться на «втором этаже».



Тактика Рахимова принесла успех уже на 55-й минуте матча. После розыгрыша углового вратарь хозяев Давид Волк неудачно сыграл на выходе, чем воспользовался Егор Тесленко. Защитник казанцев добил мяч в ворота, забив во второй игре чемпионата подряд — 2:2.

Между тем поляна окончательно перестала выглядеть соответствующей этому виду спорта. Команды окончательно перешли на игру с длинными передачами, мяч больше не задерживался в середине поля. Моменты посыпались один за другим. Вот Даку мог замыкать прострел с фланга, но албанец не дотянулся до мяча. Своим моментом ответили хозяева, Касинтура бил в упор головой — Ставер вытащил из-под перекладины. Тут же Шабанхаджай выбежал на рандеву с вратарем и вывел «Рубин» вперед — 3:2.

После этого на поле пошла вязкая борьба, в которой одни хотели сохранить победный счет, а другие забить еще. «Динамо» атаковало, казанцы же действовали на контратаках, однако результат на табло больше не менялся. А к концовке игры страсти на поле накалились до предела. В одном из эпизодов дело едва не дошло до массовой драки.

Интересно, что в пятницу Казань уже праздновала волевую победу. Днем ранее «Ак Барс» успешно отыгрался с 0:3 в матче с «Витязем» и победил 5:3. «Рубин» выдал не менее яркий отыгрыш, превратив обычную казанскую неделю в «камбэчную».

В таблице все по-старому

Волевая победа позволила «Рубину» сохранить позиции в середине турнирной таблицы. До весны казанцы останутся делить с «Ростовом» седьмую строчку в чемпионате, у обеих команд сейчас по 26 набранных очков. Ростовчане пока идут выше лишь по дополнительным показателям.

Считать ли такой результат «Рубина» успешным? И да, и нет. С одной стороны, казанцы смогли удержать свою позицию по сравнению с предыдущим сезоном. По итогам прошлого розыгрыша чемпионата команда Рахимова заняла восьмое место. Таким образом, как минимум падения не случилось. При этом «Рубин» уступает в таблице лишь «Зениту», «Краснодару» и скопу московских клубов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но с другой стороны, получается, что никакого шага вперед у команды нет. Рахимов продолжает подтверждать статус тренера, чьи коллективы плетутся либо в середине, либо в зоне аутсайдеров турнира. Никаких амбиций и перспектив от такого сотрудничества пока ждать не приходится. Единственно очевидное — тренер снова сохранил свой пост до весны.

«Динамо» (Махачкала) — «Рубин» (Казань) — 2:3 (2:1, 0:2)

Голы:

1:0 — 16, Джапо (Кагермазов)

2:0 — 38, Мрезиге (Агаларов)

2:1 — 41, Йочич (Даку)

2:2 — 55, Тесленко (Шабанхаджай)

2:3 — 69, Шабанхаджай (Йочич)

Следующий матч «Рубин» проведет 2 марта в Грозном с «Ахматом». Чемпионат официально уходит на зимнюю паузу, которая продлится до весны. В весенней части сезона казанцам предстоит продолжить сражаться на два фронта. Помимо чемпионата, «Рубин» сыграет в Пути регионов Кубка России против «Урала».