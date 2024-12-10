«КОС-Синтез» максимально оторвался от преследующей его Астрахани

Две разные победы Казани над главным преследователем

Ватерполисты «КОС-Синтез» настраиваются на игру . Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Прошедшая неделя запомнится самым главным противостоянием текущего сезона, когда в Казани в очередной раз встречались «КОС-Синтез» и астраханское «Динамо-СШОР». Казанцы одержали две победы — 7:6 и 12:5, оторвавшись от ближайших преследователей на восемь очков — 69 против 61. Подробнее о том, как казанская команда упрочила свое лидерство, — в материале «Реального времени».

Настоящее яство для ватерпольных гурманов

Казань уже четыре раза принимала астраханцев, поскольку в двух отборочных турах их поединки приходились на матчи в нашем городе. Болельщикам татарстанской столицы можно позавидовать в том плане, что они имели возможность воочию наблюдать за самым непримиримым противостоянием. Третья встреча команд представляла из себя настоящее яство для ватерпольных гурманов.

Хозяева воды смогли уйти со счетом 0:2 по итогам стартового периода и 4:5 на финише первой половины игры. Само по себе подобное преимущество невелико, но надо понимать как оно складывалось. Гости трижды отбились в меньшинстве, а сами реализовали свой первый шанс, полученный в игре в неравных составах, и повели 2:0. Великолепен был Кирилл Корнеев. Когда он не мог выручить, его страховали защитники, не справившиеся только с рикошетом, после которого Константин Киселев сократил разрыв в счете 1:2. Произошло это в начале второго периода, при том что астраханцы провели в меньшинстве почти треть первого — 1 минуту 20 секунд, получив четыре удаления. Да, период длится 8 минут, но примерно половину времени команда владеет мячом, а еще четыре минуты обороняется. И вот в меньшинстве астраханцы оборонялись, сумев оставить свои ворота в неприкосновенности.

Казань уже четыре раза принимала астраханцев, поскольку в двух отборочных турах их поединки приходились на матчи в нашем городе. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Усталость лидеров нестрашна Евгению Ярощуку

Этот факт психологически окрыляет, а соперников подавляет, когда они начинают в атаке искать того, кто возьмет на себя ответственность по ее завершению. Можно сказать, что казанцам повезло, что в первом голе им помогла спина Егора Васильева, от которой мяч срикошетил в ворота. Правда, вскоре рука Васильева восстановила разницу в счете — 3:1, после чего он удалился, и казанцы, наконец-то, реализовали большинство. Отличился Никита Деревянкин 2:3. Затем команды обменялись голами, последний забил капитан «КОС-Синтеза» Сергей Лисунов. Получился не то, чтобы гол в раздевалку — у астраханцев еще было время на атаку, но гол Лисунова разочаровал астраханцев и вдохновил казанцев. У «КОС-Синтеза» бомбардиров на самом деле много: и Адель Латыпов, сравнявший счет, и Арслан Закиров, выведший казанцев вперед 5:4.

Важен детальный анализ, в каких игровых сочетаниях хозяева воды включили форсаж и добились перелома. Не секрет, что у «КОС-Синтеза» не просто самый сильный состав — он наиболее сбалансированный. Когда скамейку запасных полируют Егор Ярлыченко и Евгений Костров и даже не попадает в заявку Богдан Комаров, то надо прогнозировать, что усталость лидеров нестрашна Евгению Ярощуку. Даже потеряв к концу игры Киселева и Одинцова, получивших по три штрафных фола, «КОС-Синтез» не дрогнул. Он по крохам набирал преимущество, достаточное для победы.

Когда Игорь Чирков потащил пенальти от Егора Емельянова, казанцы отбились в атаке состоявшей из трех фаз, в течение которых астраханцы бились о защиту, «массируя» штангу и перекладину ворот Чиркова. В моменте, когда бомбардиры казанцев выглядели скромно (Николай Лазарев и Роман Шепелев вообще ни разу не отличились), победный дубль сделал Иван Васильев — 7:5. Астраханцы, реализовав пенальти, сократили разрыв до минимума — 7:6, и, что приятно, первыми поздравили с победой. Секундой ранее Валерий Рачителев в прямом смысле слова залез на голову Латыпова в попытках отнять мяч, но с финальной сиреной протянул ему руку, поздравив.

Роман Шепелев в обороне. предоставлено СК «Синтез»

Во втором поединке борьбы не получилось: 6:1 после большого перерыва трансформировались в четырехкратное преимущество 8:2, затем в трехкратное 9:3 и 12:4. Из множества забитых голов можно отметить мяч Даниила Пронина, проведенный после блестящей перепасовки, а из действий в обороне — вспомнить очередной пенальти, отраженный Игорем Чирковым. В итоге 12:5 — победа, после которой Казань максимально оторвалась от преследующей ее Астрахани.



Кубок Каспия мог бы быть представительнее?

Уходящий год включил в себя победу сборной России в Кубке Каспия с участием национальной сборной Ирана. А мог ли международный календарь быть насыщенней? Руководитель Россотрудничества в Республике Азербайджан Ирек Зиннуров рассказал, что проговаривал с местными энтузиастами развития водного поло возможность для их детских команд приезжать в Казань на сборы, включающие в себя проведение товарищеских игр.

Казахстан вернулся в открытый чемпионат России. Да, с Азербайджаном в этом плане есть разница: что в Астане, что в республике в целом не останавливался процесс развития водного поло. А в Азербайджане в какой-то момент этот вид спорта практически закрыли. Но сейчас в республику пригласили тренера из Греции, работающего с молодежной командой. Регулярно проводятся ветеранские турниры, в некоторых принимает участие и Зиннуров. И очевидно, что для республики важно возвращение водного поло в число развиваемых видов спорта, но все зависит от источников финансирования.

Между тем спорадические выступления российских сборных по командным видам спорта на международных турнирах демонстрируют, что нашим сборным и командам можно поискать потенциальных соперников не только в Азии. К примеру, Египет, в котором выступали астраханские ватерполисты Евгений Калашников и Иван Спиридонов, попутно защищавшие честь сборной Узбекистана.

Во втором поединке борьбы не получилось. предоставлено СК «Синтез»

Евгений Калашников в комментарии «Реальному времени» вспоминал: «Началось все с того, что нас с еще одним астраханцем, Иваном Спиридоновым (один из помощников Калашникова по тренерскому штабу команды СШОР, — прим. ред.), пригласили в состав сборной Узбекистана для участия в Азиатских играх, поскольку Спиридонов родом из Ташкента. Там еще были Раис Ковязин, нынешний тренер из Казани, на тот момент игрок «Синтеза» Александр Яшнов, Максим Пашканов — играл в любительском водном поло, был грек Вангелис Дивин, а тренировал нас известный наставник Станислав Пивоваров. И уже после успешного выступления на Азиатских играх, нами заинтересовались в Египте, пригласив играть за местный «Гелиополис» из Каира, где мы провели окончание того сезона, поскольку чемпионат в Египте длится порядка полугода. Помнится, команды в Египте были неплохого уровня, прежде всего за счет легионеров из той же бывшей Югославии, вполне можно поспарринговаться для общего развития. Бассейны там открытые, и находились они не только в Каире, но и в других городах, поскольку я помню, что играли с разъездами».

Если на Кубке Каспия вместо сборной Ирана могла сыграть местная команда «Шахид Широди», то и на потенциальных международных турнирах можно попробовать сыграть с такими же командами под флагом сборных. Судя по опыту прошедшего Кубка Каспия, ФИНА не возражает.