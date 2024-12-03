Айдар Ниязов: «Я главный фанат музыки Габяши и всего, что он делал»

В Казани открылся Фестиваль национальной музыки

Айдар Ниязов на репетиции. Фото: предоставлено Нацмузеем РТ

В Казани в декабре проходит первый Фестиваль национальной музыки имени Султана Габяши. Его художественный руководитель, 20-летний уроженец Тобольска Айдар Ниязов, который несколько лет назад буквально погрузился в татарскую классику, основал оркестр и теперь с его участием запускает многодневный проект.

Габяши и Альмухаметов — энтузиасты

Фестиваль открылся в музее Салиха Сайдашева лекцией его директора Айдара Ахмадиева о первой татарской опере «Сания». Ее написали энтузиасты, которые без госзаказа решили, что татарскому народу нужно такое произведение.



Султан Габяши (32 года) и Газиз Альмухаметов (28), получив от нового правительства 500 рублей и погрузив фисгармонию на арбу, отправились в Башкортостан в кумысолечебницу, чтобы написать музыку. Повторно им пришлось взять туда и оркестровщика Василия Виноградова (1874 года рождения), чтобы поспеть к срокам, поскольку власти согласились на финансирование с условием, что оперу покажут к пятилетию ТАССР. Словом, только по истории создания этой оперы можно снимать лирическую комедию.

По словам Ахмадиева, либретто (к которому, по одной из версий, приложил руку Фатих Амирхан) демонстрировало начальный уровень развития классической музыки в Татарстане — к примеру, значительную часть оперы занимал монолог Сании, влюбленной в небогатого Зию. Тем не менее постановка, сделанная в кратчайшие сроки, пользовалась успехом у публики. После Габяши и Альмухаметов написали с Виноградовым оперу «Эшче», а потом были вынуждены скрыться в Уфе. Альмухаметова в 1938 году расстреляли.

17 июня 1939 года в Казани открылся оперный театр. Произведение Назиба Жиганова «Качкын» тогда назвали «первой татарской оперой», что, конечно, не было правдой.

Айдар Ахмадиев читает лекцию про оперу «Сания». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Спустя полгода меня начали знакомить с новой музыкой»

Айдару Ниязову в сентябре этого года исполнилось 20 лет. Он родился в Тобольске, первый коллектив организовал еще в музыкальной школе.

— Я поступил в Казанское музыкальное училище, вообще никак не воспринимая академическую музыку. Из музыкальных предпочтений у меня была народная музыка, эстрадная, джаз, хор Пятницкого, Альфия Авзалова. Спустя полгода меня начали знакомить с новой музыкой. Мои первые впечатления были от «Вальса» Жиганова. Тогда я начал «въезжать» в академическую культуру.

После, в 17 лет, Ниязов написал первый сибирско-татарский мюзикл «Замужество Амины» на либретто Клары Кучковской. Презентация прошла в Тюмени, дирижировал сам Ниязов, это был его первый опыт. В то же время он завел телеграм-канал о татарской музыке.

— Я понял, что мне уже нечего туда выкладывать, потому что материала очень мало. И вдруг я понял, что могу создать оркестр, который эту проблему решит. Он будет играть эту музыку, которую я не мог нигде послушать.

Собранный из студентов Оркестр национальной музыки начал играть Габяши, Сайдашева, Жиганова. Ко второму сезону стало понятно, что концерты с такими ограниченными ресурсами невозможно делать постоянно, притом что на выступления приходила публика. В результате в конце 2023 года коллектив было решено расформировать. А спустя год — собрать заново. Ниязов победил в конкурсе проектов, посвященных изучению татарского языка и развитию татарской культуры «Үз телем», получив премию в 500 тысяч рублей. Так у фестиваля появилась материальная база.

Репетиция Оркестра национальной музыки. предоставлено Нацмузеем РТ

Тюрки, Сайдашев, Байтиряк

Фестиваль национальной музыки продолжится 5 декабря в КЦ «Московский». Мультиинструменталист Айдар Абдрахимов, играющий на сазе, домбре, кыл-кубызе, гитаре, многообразной перкуссии, прочтет лекцию «Музыка предков». После этого начнутся концерты обновленного Оркестра национальной музыки — с расширенной струнной группой и пианисткой.

Мероприятие 12 декабря в театре имени Кариева называется «Молодая музыка», с указанием, что это вечер премьер.

— Будет новая сюита Рузии Калимуллиной «Моабит» на стихи Мусы Джалиля. Она из Казани, учится в Петербурге и старается писать музыку с национальным колоритом, — говорит Ниязов. — Сюита Ильяса Камалова для струнного оркестра с отсылками к восточным традициям, с нечетными размерами, виртуозная техничная музыка. Будет и моя симфония памяти Тукая. Но главная премьера вечера — симфония «Памяти Шамиля Шарифуллина», которую Ильхам Байтиряк сочинил, используя материалы из архива Шарифуллина: фольклорные записи, мунаджаты, баиты.

Пожалуй, самым занятным кажется вечер 16 декабря в КЦ «Московский». Прозвучат симфония-балет «Сарвиназ» Ильгама Байтиряка — перепрочтение балета «Гульнара» Салиха Сайдашева. Либретто к нему написал первый татарский балетмейстер Гай Тагиров, работавший и с театром оперы и балета, и с ансамблем песни и танца ТАССР. Второе произведение — безымянная хореографическая сюита для симфонического оркестра, основанная на народной музыке, сохранившаяся в черновиках.

Один из героев вечера 16 декабря — Нурбек Батулла. предоставлено фондом «Живой город»

Сюиту будут танцевать Нурбек Батулла и Алсу Магсумзянова, то есть адепты контемпорари и народного танца соответственно, при этом у обоих есть интерес к противоположным танцевальным концепциям.

— Что они придумали — для меня самого еще сюрприз, — говорит Ниязов. — Я думаю, это будет настоящий праздник танца.

При этом дата, время, место гала-концерта фестиваля неизвестны — он приходится на горячую новогоднюю пору. Известно, что будет много музыки Габяши, включая «реставрированную» версию его песни «Кәккүк» на первоначальный текст Гали Рахима, а не Ахмета Ерикея, с которым она получила распространение позже. Фрагменты из «Нжери» и «Зюгре» Назиба Жиганова, «Су анасы» Энвера Бакирова, из недописанной оперы Фарида Яруллина, оперы «Наемщик» Сайдашева в прочтении Александра Ключарева. А также, к примеру, музыка живого классика Розы Мухутдиновой — прозвучат номера из кантаты «Иске Казан» на стихи Джевдета Сулейманова. И будущих классиков — Миляуши Хайруллиной, Фархата Бахтиярова. Также оркестр надеется привезти правнучку сестры Габяши, которая тоже занимается музыкой.

— Думаю, что наш оркестр будет существовать сессионно, во время фестивалей и лабораторий, — резюмирует Ниязов. — Фестиваль мы делаем, потому что я главный фанат музыки Габяши и всего, что он делал. Есть очень много его музыки, которую можно сыграть, — она сохранилась в аудиозаписях, в нотах. Работы еще много.