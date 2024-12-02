«Мы не можем дальше на это смотреть и терпеть, как над нашими людьми издеваются»

В Татарстане чиновники эвакуировали транспорт «серых возчиков» — впервые в России

В Татарстане муниципальные служащие впервые в России эвакуировали транспорт «серых возчиков», которые незаконно сбрасывают мусор. Процедура отработана с прокуратурой и Госавтоинспекцией, она включает составление протоколов и отправку машин на штрафстоянку. Благодаря этому водители лишаются заработка и не могут продолжать незаконную деятельность — в администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани считают, что практика поможет решить проблему незаконного сброса мусора не только в отдельных районах столицы, но и по всей республике, а в дальнейшем и по стране. Подробнее об идее, о том как она возникла и как с проблемой боролись раньше — в материале «Реального времени».



«Они прекрасно осознают, что делают зло»

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Татарстана в прошлый четверг впервые администрация смогла эвакуировать автомобиль «серых возчиков». Об этом «Реальному времени» рассказал замглавы районов Артур Мухаметшин. В ходе рейда сотрудниками отдела по вопросам общественной безопасности администрации составлено два протокола за нарушение пунктов 121, 121.8 по статье 3.6 КоАП РТ по факту сброса мусора с «Газели». Машину, как предмет административного правонарушения, изъяли и поместили на стоянку ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Все действия разрешены согласно постановлению №961 исполкома Казани от 3 апреля 2017 года во исполнение статей 27.10, 28.3 КоАП РФ об административных правонарушениях и закона республики от 30 июля 2010 №60-ЗРТ.

— Мы полностью сами изъяли «Газель», при этом мы всю процедуру, весь алгоритм согласовали с районной прокуратурой, мы заключили контракт с ГБУБДД об эвакуации, хранении транспортных средств. У нас установлены камеры, мы вышли в рейд, поймали этого «газелиста», который опять скидывал строительный мусор возле площадки, и составили материал на него, заблокировали и эвакуировали, — рассказал Артур Мухаметшин.

По словам Мухаметшина, нарушители понимают, что делают незаконные вещи и за что наказаны, но раньше их это не останавливало:

— Они полностью понимают, что не правы, даже не пытаются аргументировать, они прекрасно осознают, что делают зло, сразу прячут лица, ничего не говорят.



Цена за перевозку автомобиля, который был эвакуирован, составила 80 рублей за каждый км пути, а также 50% от общей стоимости. Цена хранения машины на спецстоянках ГБУ «Безопасность дорожного движения» за одно место составляет 150 рублей в сутки.

«Мы изъяли его по аналогии с тем, как изымаем фрукты с прилавков»

Благодаря новой системе, водителям стало сложнее избежать ответственности. Их автомобили эвакуируют, и хотя в конечном итоге их могут вернуть, процесс ареста занимает много времени и осложняет ситуацию. В это время нарушитель остается без инструмента заработка:

— Суть в том, что человек направляет извещение — это время, потом назначается дата составления протокола — это тоже через время, он приходит, материал составляет, который направляется в административную комиссию города, у административной комиссии также есть период на рассмотрение, а потом на вынесение постановления, и только потом человек может оплатить и вернуть свой автомобиль. Процедура не быстрая, и эта «Газель», которая водителя кормит, у нас может по два месяца стоять, пока весь процесс будет идти, это лишит его способа заработка, и таким образом отвадит его от этого.

Со слов Мухаметшина, раньше этот материал составляли не уполномоченные органы исполкома — администрация просила помощи у полиции и Минэкологии, они помогали, но есть свои сложности. Сейчас это произвели законно, а «Газель» конфисковали как инструмент для совершения административного правонарушения.

— Каждый раз ты не можешь просить, а тут полностью наша статья, правила благоустройства, и мы можем сами работать. Заключили контракт с Госавтоинспекцией, все юридически и в тестовом режиме он начал себя оправдывать. Получается, что данная практика уникальна ввиду того, что в России муниципальные служащие не изымают транспортные средства, не эвакуируют. Мы изъяли его по аналогии с тем, как изымаем фрукты с прилавков по статье о незаконной торговле. Разговаривали с юристом, с прокуратурой, в принципе не нашли большой разницы, — сообщил замглавы района.



Юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем считает, что такая мера снова немного недоработана и лучше было бы ее ужесточить. В случае эвакуации автомобиля она не приносит никакой пользы никому:



— Мне кажется, надо уже лишать собственности (автомобиля). В данном случае другой вопрос, что это, скорее всего, надо пробивать закон на федеральном уровне. На торгах продавать в данном случае машину. Тогда человек будет знать, что он может лишиться собственности. Держать ее несколько месяцев на штрафстоянке — ничего хорошего: машина просто стоит, она нигде не работает, то есть не зарабатывают не только собственники, но и никто другой, а любая техника должна работать, прибыль приносить, с нее налоги должны платиться.

«В ее глазах был откровенный страх перед газелистами. Они ей угрожали»

Как объяснил Артур Мухаметшин, газелисты, или как их часто называют «серые возчики», — это люди, которые за определенную плату вывозят мусор. В основном строительный и крупногабаритный, и, вместо того чтобы направить его на полигон, они им захламляют мусорные площадки, преимущественно в поселках.

— На первый взгляд, ничего в этом страшного нет, но объемы промышленные. Они могут привезти на площадку целый сгоревший дом. Регоператор по ЖКХ такой объем не вывозит, потому что не обязан делать, соответственно, эта площадка остается захламленной. Ситуация дошла до того, что газелисты хамят жителям, в открытую сбрасывают на дороге мусор, — объясняет он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Региональный оператор едва справляется с нагрузкой, а поставщики отходов только усугубляют ситуацию. Вместо того чтобы заниматься вывозом бытового мусора в пакетах, он вынужден развозить промышленные отходы, такие как тубусы, бетонные блоки, кирпичи и бревна. У оператора нет специализированного транспорта для работы с такими отходами:

— Мусор лежит много времени, пока на него отдельно не попросят деньги в республиканском бюджете. А их можно было выделить на нормальные вещи, например больницу отремонтировать, — говорит Мухаметшин.

Он поделился историей, которая стала одной из решающих для проекта. Это наглядный пример того, как обычным людям, горожанам мешает и даже угрожает работа таких «серых возчиков»:

— Я помню, вышла женщина ко мне навстречу, у нее дом находится возле площадки, и в ее глазах был откровенный страх перед газелистами. Они ей угрожали, нецензурно общались, чуть ли не под окнами стоят. И нет никакой управы. Я понял, что мы не можем дальше на это смотреть и терпеть, как над нашими людьми издеваются хулиганы. Мы начали искать и в итоге понимаем, что многие из них многократно судимые по нехорошим статьям, по изнасилованию, по реализации наркотических веществ, мы понимаем, что люди не одумаются. И тогда у меня поселилась в голове мысль, что я от них не отстану.

Кроме того, замглавы районов вспомнил, что в обществе предлагались различные идеи для решения проблемы, вплоть до прокалывания шин. Однако, подчеркнул он, это не является законным способом. Гораздо сложнее юридически корректно действовать в рамках действующего законодательства, чтобы наказать человека.

«Когда кто-то спокойно ночью спал, мы работали из-за идеи, чтобы это прекратилось»

Мухаметшин поделился, что в прошлом году подобное уже пытались реализовать, но процедура была недоработана, поэтому должного эффекта на нарушителей не оказала. До этого момента в принципе не было подобного наказания. Существовал только штраф от тысячи до трех тысяч рублей (статья 3.6. «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами»), который никак не влиял на ситуацию: возчики просто оплачивали его и продолжали работу в прежнем режиме:

— Логика в чем: есть штраф на физлицо от тысячи до трех тысяч рублей, возчику гораздо выгоднее оплатить его и продолжать возить. Он за один рейс сделает десять тысяч рублей, если снова поймают, то оштрафуют еще на тысячу рублей.





Мухаметшин подчеркнул, что прийти к первым результатам проекта было нелегко, на это было потрачено много сил и времени работников администрации, многое сначала не получалось:

— Не просто посидели, придумали — получилось, нет. Это шло долгие месяцы, примерно год мы думали, расстраивались, что у нас не получается. Это очень масштабный проект, мы за него бились и решили, что газелисты пойдут на спад, потому что уже холодно, но оказалось нет. Когда кто-то спокойно ночью спал, мы работали из-за идеи, чтобы это прекратилось, потому что нам не все равно, что с жителями происходит. Понятно, что мы не святые, всегда можно сказать: «Ты не справляешься, ты не дорабатываешь». Но тут реально что-то сделали.



«Теперь придется жить по закону, не суемся в Авиастрой и Ново-Савиновский»

Артур Мухаметшин также уточнил, что первые результаты заметны уже сейчас. По его мнению, подобные меры могут стать еще и эффективным инструментом профилактики для водителей такси:

— У нас есть люди в чатах газелистов — это как доска объявлений. Они обсуждают там все происходящее, в том числе нецензурной бранью: «Ребят, больше этим не занимаемся, теперь придется жить по закону, не суемся в Авиастрой, Ново-Савиновский точно, там за нас крепко взялись».

Мухаметшин рассказал, что даже ждет, пока на администрацию подадут в суд. Он объяснил, что это обычная практика в сфере правоприменения: когда создаешь что-то новое, лучше получить официальное решение суда.

Авторы инициативы считают, что проект поможет решить проблему незаконного сброса мусора и снега не только в отдельных районах Казани, но и по всей республике, а в дальнейшем и по стране:

— Я думаю, нам это удалось, и эту практику мы сможем распространить на весь город, на республику, на Россию. Новые преступления постоянно появляются, кто-то будет всегда первым, кого за него поймали, вот эти ребята оказались первыми. Это же как в девяностые, если сейчас полиции не будет или кто-то перестанет людей ловить там за драки, за убийства, они появятся, их станет много, также и с этим.

По его мнению, особенно приятным стало то, что дело доведено до конца, законы уже приняты и применены. «До конца довели все возможные пути и поймали. Наша маленькая профессиональная радость».

— Для жителей будет большая польза. Раньше приезжали СМИ по теме мусора, нам нечего было сказать, мы стояли и кивали головой, а результатов нет. А вот сейчас уже появилась уверенность, реальное дело, штраф, и «Газель» стоит на штрафстоянке, мы приложим все усилия чтобы он навсегда это запомнил и больше этим не занимался, — вспомнил Мухаметшин.

