Больше военных, биометрия для иностранцев, чайлдфри под запретом — новое в законах с декабря

Как нововведения в российском законодательстве изменят жизнь бизнеса и граждан

Фото: Максим Платонов

За распространение идеологии об отказе от деторождения в России начнут наказывать серьезными штрафами — от 200 тысяч до 5 млн рублей. Участников СВО освободят от долгов, а иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев при въезде в страну. В декабре в стране вступили в силу новые законы и правила, которые затронут бойцов спецоперации, мигрантов, автовладельцев, нотариусов и другие категории граждан. Подробности об изменениях в законодательстве — в обзоре «Реального времени».

Число военных в России увеличится

С 1 декабря вступил в силу указ президента России Владимира Путина об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Таким образом, личный состав ВС РФ составит более 2,4 миллиона. Непосредственно военных станет больше на 180 тысяч. Но кроме кадровых военнослужащих, в российских Вооруженных силах числится и гражданский персонал: повара, водители, психологи и медицинские работники



Состав Вооруженных сил регламентируется Федеральным законом «Об обороне». После увеличения штатной численности армия России станет второй в мире по количеству военнослужащих. В Министерстве обороны РФ увеличение числа военнослужащих объясняют агрессивностью блока НАТО и расширением альянса. В ведомстве отмечают, что рост численности будет проходить поэтапно за счет контрактников.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Новых участников СВО освободят от долгов

Гражданам, кто после 1 декабря 2024 года заключит контракт о прохождении военной службы, спишут все кредитные и судебные долги в сумме до 10 млн рублей по просроченным кредитам. Закон, подписанный Владимиром Путиным, вступает в силу также с началом месяца. Его действие распространяется в том числе на членов семей военнослужащих.

Закон позволит списать долги по кредитам, которые были взяты до 1 декабря 2024 года и по которым вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности или возбуждено исполнительное производство. На основную сумму долга мера не распространяется.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, законом увеличивается период кредитных каникул для участников СВО на 150 дней. До этого его рассчитывали исходя из срока мобилизации, контракта или участия в боевых действиях с прибавлением 30 дней. Теперь к этому сроку добавят 180 дней. Обратиться к кредитору с требованием предоставить кредитные каникулы нужно не позднее 31 декабря 2024 года. С 1 января 2025 года мобилизованные и контрактники не будут иметь такую возможность.

Также с 30 до 180 дней увеличен срок, когда в отношении бойцов, прекративших участие в СВО, не могут быть возобновлены ранее приостановленные исполнительные производства.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Вступает в силу запрет пропаганды чайлдфри

С 4 декабря законодательно попадает под запрет распространение идеологии осознанного отказа от деторождения в СМИ, интернете, фильмах и рекламе. Отныне все владельцы социальных сетей и любых других платформ должны будут проводить регулярные мониторинги на наличие контента с пропагандой чайлдфри. Если информацию не успеют вовремя удалить, интернет-страницы внесут в реестр сведений доменных имен, содержащих запрещенную в РФ информацию.

Вместе с тем распространение сведений о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения не будет считаться пропагандой чайлдфри.

Распространение идеологии отказа от деторождения будет караться штрафами. Для должностных лиц их размер может доходить до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 миллиона рублей. Юрлицам также грозит наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Если идеи чайлдфри будут распространять среди несовершеннолетних через СМИ или интернет, штрафы составят до 400 тысяч рублей для физических лиц. Должностные лица и юрлица заплатят еще больше — до 800 тысяч рублей и до 5 миллионов рублей соответственно.

В России иностранцев обяжут сдавать биометрию

С 1 декабря в России стартовал эксперимент по сдаче биометрии иностранными гражданами при въезде в страну. Он продлится до 30 июня 2026 года.

Нововведение на первом этапе будут применять в московских аэропортах. Речь идет о Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Кроме того, фото и отпечатки иностранцы будут сдавать на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. В следующем году такую практику планируют распространить на все пограничные переходы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С 30 июня 2025 года начнет действовать цифровая платформа — появится возможность сдавать биометрические данные заранее через приложение «Единая биометрическая система». Затем можно будет подать заявление со своими данными и информацией о целях визита через портал «Госуслуги».

Эксперимент затронет не всех иностранных граждан. Исключением являются граждане Белоруссии, дети в возрасте до шести лет, сотрудники диппредставительств и консульских учреждений других стран в РФ, работники различных международных организаций, аккредитованных в РФ, а также члены их семей.

Посредники не будут экзаменовать мигрантов

С 10 декабря третьи лица лишаются права проводить экзамены для иностранных граждан по русскому языку, истории России и основам российского законодательства. Кроме того, они больше не смогут выдавать соответствующие сертификаты. Эти полномочия останутся лишь у государственных учреждений, включенных в специальный перечень правительства РФ. Они, в свою очередь, не смогут передавать посредникам права на проведение экзамена и выдачу сертификата.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Россиянам, достигшим 80-летия, повысят пенсию

В декабре пожилые люди, которые в ноябре отметили 80-летний юбилей, получат фиксированную выплату к пенсии. Также повышение пенсии ждет тех, кто получил I группу инвалидности.



Размер доплаты в 2024 году составляет 8 134 рубля 88 копеек. Ее начислят только по одному из оснований. В случае получения фиксированной выплаты за инвалидность при достижении 80 лет доплаты не будет.

Меняются требования к интернет-провайдерам

С 1 декабря интернет-провайдеров обязали пропускать трафик через дополнительные технические средства. Будет расширен перечень лицензионных требований для предоставления доступа к интернету.



В него вошло требование о соблюдении схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам. За неисполнение могут отозвать лицензию.

О компенсации за ТСР можно узнать онлайн

Через «Госуслуги» можно будет узнать о компенсации за средства реабилитации. Для этого через государственный портал необходимо подать заявление с просьбой представить информацию о размере компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации. Соответствующий приказ Министерства труда РФ вступил в силу 1 декабря.

Кроме того, через личный кабинет на «Госуслугах» гражданина с инвалидностью или его представителя смогут уведомлять о размере компенсации и принятом решении о ее выплате.

Компенсация будет выплачиваться по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания человека с ОВЗ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Срок за подложные налоговые декларации

4 декабря вступает в силу закон, согласно которому за сбыт и представление в налоговые органы подложных счетов-фактур и налоговых деклараций грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Документы будут считаться подложными в случае, если они содержат недостоверные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг или о передаче имущественных прав. Подача таких деклараций повлечет штрафы в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до 4 лет. Если эти деяния сопряжены с извлечением крупных доходов, наказание может быть ужесточено до лишения свободы сроком до 4 лет.

Если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору, то наказанием станут принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 800 тысяч рублей.

Оформить машино-место станет проще

Россиянам, которые имеют парковочные места в общей долевой собственности, с 4 декабря станет проще оформить их в собственное владение как отдельные объекты недвижимости. Появится возможность зарегистрировать машино-место, даже если другие собственники выступят против. Однако все же обоснованных возражений, например, когда место мешает проезду, быть не должно. Если препятствий не имеется, машино-место оформляется во владение и доля в паркинге автоматически прекращается.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для того чтобы зарегистрировать свое парковочное место как отдельный объект недвижимости, необходимо заключить договор с кадастровым инженером. Он определит его границы и составит технический план.

В СИЗО разрешат длительные свидания

С 20 декабря осужденным, находящимся в следственном изоляторе, разрешат длительные свидания с родственниками. Раньше такого права не было. С конца декабря такая возможность у заключенного появится при наличии разрешения от лица или органа, в производстве которых находится его уголовное дело. Вместе с тем ему будет дан выбор заменить длительное свидание на краткосрочное, а право на свидание — правом на телефонный разговор.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Нотариусы будут помогать бороться с отмыванием доходов

С 1 декабря нотариусы обязаны проверять достоверность документов и реальность обязательств, кроме того, замораживать денежные средства или ценные бумаги клиента, если возникли подозрения на неправомерные действия в части отмывания денег. Нотариусы в этом случае также получают право отказать в совершении нотариальных действий. Особое внимание уделяется сделкам, связанным с крупными денежными суммами, депозитами или увеличением уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью. В таких случаях нотариусы обязаны идентифицировать клиентов, при этом соблюдая конфиденциальность.

Рыбные консервы начнут маркировать

В России продолжается введение обязательной маркировки консервированных продуктов. Процесс проходит поэтапно. Так, с 1 декабря началась обязательная маркировка консервированной продукции из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных животных, а также водорослей и других водных растений.

Регистрация в информационной системе «Честный знак» для всех участников оборота консервированной продукции обязательна. Это поможет бороться с теневым рынком и защитит права потребителей. Каждая единица товара приобретает уникальный код, с помощью которого можно получить доступ к актуальной информации о продукте: производителе, дате и месте производства, сроке годности и т. д.

Реальное время / realnoevremya.ru

Госучреждения смогут экспортировать бриллианты

С 1 декабря госучреждения и унитарные предприятия получили право экспортировать природные алмазы и бриллианты из государственных фондов. Однако для этого необходимо получить полномочия от региональных органов власти. Кроме того, необработанные природные алмазы смогут самостоятельно продавать субъекты добычи природных алмазов. Порядок будет установлен Министерством финансов РФ.

Вместе с тем с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года в стране введен запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов.