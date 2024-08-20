Эксперты предупредили о негативных последствиях закона об изъятии земель

Пострадать могут социально незащищенные граждане, не освоившие участки по объективным причинам

Фото: Максим Платонов

В Госдуме разъяснили, в каких случаях у собственников могут отнять неиспользуемую землю под ИЖС, сады или огороды по новым правилам. Срок освоения территорий ограничили тремя годами, закон вступает в силу следующей весной. Эксперты поддерживают инициативу лишь отчасти, называя ее спорной и предупреждая о негативных последствиях. У владельцев участков зачастую могут быть объективные причины, по которым они не могут освоить землю. Подробности — в материале «Реального времени».



«Надо тщательно изучить причины»



Владельцы заброшенных земель в России рискуют их потерять — участки отнимут, если их не будут использовать. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ вступит в силу 1 марта 2025 года. Требования касаются земельных участков в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах (по сельхозземлям решение приняли еще в 2020 г.).

Правообладателей и сейчас обязывают использовать землю по целевому назначению и своевременно приступать к ее освоению, если срок предусмотрен договором. Но законом не было установлено в течение какого времени владелец участка должен начать его использовать. Не оговорены были и сами признаки, на основании которых можно заключить, что земля не используется. Сейчас этот пробел законодательно устранили, ограничив срок освоения территорий тремя годами и наделив правительство полномочиями утверждать критерии, согласно которым неиспользуемые земли изымут.

В Росреестре подчеркивают, что документ лишь уточняет действующие нормы и не ставит целью прекращение прав на землю. По закону изымать неосвоенные земли могут с 1995 года, а привлекать к административной ответственности за неиспользование участков для строительства — с 2005 года. В ведомстве полагают, что новый закон защитит собственников от произвольных оценок проверяющих, а также позволит воздействовать на тех, кто давно забросил свою землю.

Штрафы за это нарушение для граждан составляют от 1 до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 1,5 до 2%, но не менее 50 тысяч, для юрлиц — от 3 до 5%, но не менее 400 тысяч. Если кадастровая стоимость не установлена, штраф для физлиц составит 20—50 тысяч рублей, для должностных лиц — 50—100 тысяч, для юрлиц — 400—700 тысяч.

— Прежде, чем наказывать, вопрос надо решать через суды. Хотя мы знаем каким бывает решение судов. Если иск подает администрация района, суд обычно говорит, что она права. Здесь такой Рубикон, с которым трудно не согласиться. Поэтому если ужесточают ответственность за неиспользование земли, надо тщательно изучить причины, чтобы принять объективное и правильное решение. Я не говорю, что все время государство или чиновник виноваты, но и так случается, — высказал свое мнение председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров.

«Презумпция права на недвижимость отчасти нарушается»



Во избежание санкций владельцам участков под ИЖС, сады или огороды уже сейчас следует начать их осваивать и записывать все мероприятия. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рекомендовал начать с малого — выкопать дренажные канавы, постепенно засыпать низины, а также вести «журнал проводимых работ — это может пригодиться при проверках».

Во избежание санкций владельцам участков под ИЖС, сады или огороды уже сейчас следует начать их осваивать и записывать все мероприятия. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В числе других его рекомендаций — регулярные визиты на участок и поддержание порядка: борьба с сорняками и зарослями, скашивание травы. Также важно освободить участок от мусора и захламления, поддерживать в надлежащем состоянии садовый домик, высадить неприхотливые культуры.

Ранее Росреестр определил признаки заброшенных и подлежащих изъятию земель. Это в первую очередь проблемные участки, например, заболоченные или заросшие сорняками (высотой более 1 метра и более чем на 50 процентах площади). Отнять землю могут и в том случае, если на ней нет хотя бы фундамента будущего дома. То же самое, если построенный дом не зарегистрировать в течение 5 лет или использовать постройки на участке не по назначению.

— Но ведь никто не сказал, что такое фундамент. Поставить два блока — это и есть фундамент. По сути, можно для галочки сделать. Причем фундаменты разные бывают. Могу просто трубу вбить и сказать — это мой фундамент. Закон приняли, но как всегда у нас проблемы с реализацией. Кто конечный выгодоприобретатель и как это будет реализовано? Думаю, будет много вариантов обходить этот закон в реальной жизни, — считает гендиректор АН «Квартет» Рустем Сафин.

Полуразрушенный садовый дом, например, с провалившейся крышей, без окон, также может стать поводом для внимания надзорных служб. Землю могут изъять, если строение не ремонтировали пять и более лет.



— Самое главное, несмотря на всю строгость закона, изъятие будет происходить только на основании судебного решения. На самом деле это очень сильно защищает все стороны. Если по разным причинам человек не может освоить участок, будь то сельхозземля, СНТ или ИЖС, то в рамках судебного делопроизводства он сможет привести аргументы. Скорее всего, если были реальные причины — материальное положение и прочее, будет отказ в изъятии, — полагает спикер.

Полуразрушенный садовый дом, например, с провалившейся крышей, без окон, также может стать поводом для внимания надзорных служб. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Собеседник издания надеется, что новый закон будет служить лишь инструментом воздействия, чтобы земли осваивали по назначению, и что реальных прецедентов изъятия неиспользованного участка, например, под строительство частного дома, не будет:

— В ИЖС есть люди, которые просто инвестировали. Купили участок, потому что были средства. Квартиру купить — дорого, а сделать вклад — опасались. Многие так покупали участок вблизи Казани, понимая, что со временем он вырастет в цене. Человек изначально не ставил себе целью строиться и не скрывал. Почему он обязан строить, если ему это не надо? По такой логике скоро будем говорить: «ты квартиру купил и не живешь в ней». Есть дома, сданные 10 лет назад, и квартиры до сих пор без ремонта. Жильцы скажут: нам нужен сосед — давайте квартиру заберем. Я считаю, презумпция права на недвижимость, предусмотренная по Конституции, здесь отчасти нарушается.

«Спорный законопроект может породить негативные последствия»

«Избирательно и аккуратно» подходить к вопросу об изъятии земель призывает и экономист, председатель РОО «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов. Потому что такие решения могут касаться «социально незащищенных людей, для них это критично». Опыт работы эксперт подсказывает, что зачастую земли не осваиваются в силу объективных причин. К примеру, для многодетных семей Казани, Уфы и многих других городов России характерна одна общая проблема в обеспечении бесплатными земельными участками по программе. Такие территории, как правило, достаточно удалены от города, труднодоступны, обделены инженерными коммуникациями — так что приступить к их освоению и строительству жилья здесь бывает невозможно годами.

— По закону это обязанность органов местных самоуправления, прокуратура подает иски, чтобы подвели необходимые коммуникации, начиная с дорог. Но к сожалению, это не исполняется. Будет несправедливо, если в таких случаях будут изымать землю у многодетных — из-за отсутствия физической доступности к участкам, особенно сейчас, когда идут дожди — представьте, как по грунтовке проехать? Поэтому я считаю — это спорный законопроект, который может породить негативные последствия для социально незащищенных групп населения: не только многодетных, но и семей с инвалидами — им тоже выделяют землю, — предупредил спикер.

Строительство частного дома — достаточно затратная процедура, вполне возможно не все родители могут освоить ее сразу. Поэтому, по мнению Шайахметова, надзорным органам следует прежде всего изучить, почему правообладатели не осваивают земли. «Может есть уважительные причины. Но в законе, как я понимаю, это не предусмотрено».



Строительство частного дома — достаточно затратная процедура, вполне возможно не все родители могут освоить ее сразу. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В то же время документ позволит призвать к ответу или побудить к активной деятельности тех, кто давно забросил участок. «Есть люди, которые десятилетиями не появляются на садовых участках. Здесь, наверное, есть смысл что-то сделать. Я вообще считаю, если это земля сельхозназначения — ты либо используй ее, либо продай. А то некоторые даже забывают, что у них участок есть. Но все равно, в любом случае, решать надо в судебном порядке». Согласен с этим и Камияр Байтемиров:



— Есть объективные и субъективные причины, почему земли не осваивают. Допустим, фермерское хозяйство добивается, чтобы оформили землю, но сталкивается с административными барьерами. Муниципальный район, республиканские органы препятствуют или вообще, не считаясь с землями, на которых фермер работает, без каких-либо уведомлений проводят там работы. На днях скончался старейший фермер, один из первых в Лаишевском районе Набиулла Хазеев. У него на засеянной земле, где еще пшеница не убрана, заехали и заложили лесопосадку. Фермер от сердечного приступа скончался. Для кого-то заехать и по пшенице посадить посадку — это нормально, — привел пример глава ассоциации.

Аналогичный случай, по его словам, недавно произошел в Мензелинском районе. Местный аграрий Насим Давлетов лишился части посевов в ходе дорожного строительства: «Заехали в поле, его не предупредили, потом сказали: «Мы эту землю отнимаем», хотя земля у него оформлена была. Без каких-либо предупреждений изъяли для дороги. Судебного решения не было. Но ведь прежде, чем запланировать дорогу, должны маркшейдеры пройти и подписать акт, что земля на государственные нужды изымается. Потом решение по выплате или представлению другой земли должно быть принято, а здесь вот так вот».

Фермерское хозяйство добивается, чтобы оформили землю, но сталкивается с административными барьерами. Реальное время / realnoevremya.ru

Опрошенные «Реальным временем» эксперты надеются, что в ходе исполнения нового закона об изъятии земель подобных перегибов на местах постараются избежать. «Когда участок не обслуживается, от этого страдают соседние владельцы. Здесь больше речь о таких случаях. Если человек приведет в порядок участок, сомневаюсь, что будут создаваться массовые прецеденты изъятия в пользу кого-то», считает Рустем Сафин.