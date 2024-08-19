Сбой в работе мессенджеров, курс логики в школах, Татарстан — 39-й в рейтинге по аварийности на дорогах
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро понедельника, 19 августа.
- Этой ночью пользователи мессенджеров Telegram, Viber и WhatsApp* столкнулись с проблемами в работе приложения. По данным сайта сбой.рф, количество жалоб на неполадки выросло до нескольких тысяч случаев. Больше всего жалоб поступило из Москвы — 76%, затем из Санкт-Петербурга — 7%, Ярославской и Московской областей — 3 и 2% соответственно.
- Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила министру просвещения России ввести курс логики в школьную программу. По ее мнению, это поможет учащимся лучше понимать окружающий мир и анализировать информацию. Лантратова заявила, что курс логики можно изучать в рамках самостоятельной дисциплины или добавить в качестве отдельных модулей в образовательные программы по математике, информатике и обществознанию.
- Татарстан занял 39-е место в рейтинге регионов России по количеству ДТП за первое полугодие 2024 года. Согласно статистике, в республике на 100 тыс. единиц транспорта приходится 97 аварий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднее число аварий уменьшилось на 10,8%. В среднем по Татарстану на 100 тысяч жителей приходится 45 пострадавших в ДТП, включая погибших и раненых. Меньше всего аварий зарегистрировано в Чеченской Республике — 11,1 на 100 тыс. транспортных средств. А больше всего — в Республике Тыва, где этот показатель составляет 265,1 на 100 тыс. транспортных средств.
- Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким запланировала внести законопроект, ограничивающий право на перевозку своей семьи в страну для трудовых мигрантов без гражданства России. Это касается только низкоквалифицированных специалистов, прибывающих в страну по трудовому договору или патенту без иных законных оснований на проживание в стране, за исключением членов семей иностранных работников с высокой квалификацией.
- Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил расселить дома, в которых появился риск обрушения после произошедшего накануне землетрясения. Он заявил о необходимости обследовать все объекты социального назначения и, если это потребуется, провести восстановительные работы до начала учебного года.
- За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 4 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей, доложило Минобороны России.
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Справка
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