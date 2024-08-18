На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7 баллов
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН.
По сообщению службы, оно началось в 07:21 по камчатскому времени (22:21 мск 17 августа).
Из-за подземных толчков жители Камчатки покинули дома, пишет ТАСС. Разрушений и пострадавших по предварительной информации, нет, сообщает ГУ МЧС по региону.
Вероятность повторного сильного толчка после землетрясения магнитудой 7 низкая, сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов. При этом афтершоковый процесс, начавшийся после землетрясения продолжится несколько дней, толчки могут быть отчетливыми, прогнозирует Камчатский филиал федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН.
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