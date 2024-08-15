Джоханна Росс-Фрезер: «Она прожила почти всю жизнь в Шотландии, но призналась, что душа у нее русская»

Шотландка Джоханна Росс-Фрезер, внучка писательницы Евгении Фрезер, рассказала о своей русской бабушке и об истории публикации ее книги в России

Фото: предоставлено организаторами международного фестиваля «Белый июнь»

История писательницы Евгении Фрезер — очень кинематографичная. Она родилась 27 ноября 1905 года в Архангельске в русско-шотландской семье, которая была вынуждена эмигрировать после революции 1917 года. Евгения оказалась в Шотландии, где в итоге и провела всю свою жизнь: вышла замуж, родила детей и написала несколько книг. Одна из них была переведена на русский язык. На Международный книжный фестиваль «Белый июнь» приехала внучка Евгении Фрезер, Джоханна Росс-Фрезер, которая фактически закольцевала семейную историю. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает о судьбе книг Евгении Фрезер в России.

История повторяется

Многие из предков Евгении Фрезер по отцовской линии были голландцами и немцами, которые принимали активное участие в развитии Архангельска. Они приехали в Россию еще по приглашению Петра I, чтобы заниматься строительством кораблей и другим бизнесом в городе. Один из предков Евгении Фрезер не послушал свою мать-немку и женился на русской крепостной крестьянке. С того момента семья приняла православие и стала русскоговорящей. Эта традиция практически оборвалась после революции 1917 года. Тогда семье Фрезер пришлось быстро собрать все, что можно было унести, зашить драгоценности в одежду и сесть на корабль, который отходил в Шотландию.

Писательница Ульяна Бисерова, переводчица и шеф-редактор издательства NoSugar Books Елена Яковлева, Джоханна Росс-Фрезер, архитектор и краевед Юрий Барашков. предоставлено организаторами международного фестиваля «Белый июнь»

В Шотландии было довольно сложно сохранять русский как основной язык общения в семье, поскольку ее мать была шотландкой. Но внучка Евгении Фрезер, Джоханна Росс-Фрезер, уже во взрослом возрасте выучила русский язык и посетила Россию, где приняла православие. А еще вышла замуж за русского.

— С раннего детства я слышала про загадочный город Архангельск и про экзотическую страну Россию. Это всегда были слова, связанные с большими эмоциями и для моего отца, и для моей бабушки. Евгения Фрезер любила рассказывать нам сказки про приключения своего детства и о событиях, в которых принимали участия ее предки до того, как революция 1917 года изменила их жизнь навсегда. Но несмотря на все трудности, которые испытала ее семья, моя бабушка осталась навечно русской и передала любовь к России и ко всему русскому моему отцу и мне. Она прожила почти всю жизнь в Шотландии, но призналась, что душа у нее русская, — рассказала Джоханна.

Книга с доставкой на дом

О книге Евгении Фрезер «Дом над Двиной» в России узнали случайно. Несколько человек из Архангельска поехали в Санкт-Петербург на музыкальный фестиваль, на котором была и писательница. Там они познакомились, разговорились, и Фрезер рассказала землякам о своей книге, опубликованной в Шотландии на английском языке. После этого сотрудница отдела иностранной литературы из библиотеки Архангельска Татьяна Пушина перевела книгу на русский язык и показала ее ученому-архитектору, историку архитектуры и краеведу Юрию Барашкову. Ему и пришла в голову идея издать книгу в России.

— Я пошел искать спонсора на издание книги «Дом над Двиной». Никто не давал денег. Я даже хотел выступить на телевидении и обратиться к архангелогородцам, чтобы мы все сложились по три рубля и смогли издать книгу. Не буду вдаваться в финансовые страсти-мордасти, но книгу мы опубликовали. Для меня это был творческий вызов. Дело в том, что я никогда не редактировал книги, у меня нет литературного образования. Но перевод Тани Пушиной мне показался техническим, а надо было сделать литературу. И я это делал страстно, — сказал Юрий Барашков.

Джоханна Росс-Фрезер рассказывает о своей бабушке Евгении Фрезер. предоставлено организаторами международного фестиваля «Белый июнь»

Когда «Дом над Двиной» появилась в русском переводе, Барашков решил передать книгу Евгении Фрезер. Но на поездку нужны были деньги, которых у архитектора не было.

— Я шел по улице и думал, как бы отвезти книгу. А навстречу мне попался Володя Яковлев, который тогда был директором гостиницы «Двина». Я ему сказал: «Помогите отвезти книжку». Он меня оформил официально к себе на работу и дал необходимую сумму, — рассказал Барашков.

Затем Барашков поехал в Эдинбург, где нашел Евгению Фрезер и пришел к ней в гости с двумя бутылками шампанского. Юрий Барашков, Евгения Фрезер и ее муж отметили выход книги в России. Кстати, первая публикация произведения на языке оригинала вышла в 1984 году и переиздавалась шесть раз. А также выходила в Голландии, США, Швеции и Финляндии. На русском языке благодаря стараниям Юрия Барашкова книга вышла в 1998 году. А спустя четыре года, 20 октября 2002 года, Евгения Фрезер умерла, не дожив до 97 лет.

Юрий Барашков рассказывает невероятную историю издания первой книги Евгении Фрезер в России. предоставлено организаторами международного фестиваля «Белый июнь»

Юрий Барашков нашел в Архангельске место, где когда-то стоял дом семьи Евгении Фрезер. Взял оттуда землю, зачерпнул воду в бутылку из Двины и с таким багажом снова поехал в Шотландию. Но в этот раз, чтобы посыпать архангельскую землю на гроб писательницы.

Архангельские «Унесенные ветром»

Книга Евгении Фрезер — это трогательные мемуары о детстве, проведенном в Архангельске в начале XX века, и о последующих переменах в жизни, вызванных революцией и эмиграцией. Основное внимание уделено описанию русского быта, традиций и семейных отношений, которые контрастируют с жизнью в Шотландии. Через призму личных воспоминаний раскрывается судьба двух родов — русских и шотландских, объединенных браком родителей писательницы. Несмотря на непростые времена, Фрезер сохранила любовь к родному городу и своим близким, что сделало книгу проникновенным свидетельством ушедшей эпохи. А все участники разговора называют это произведение архангельской версией «Унесенных ветром».

— Книга моей бабушки «Дом над Двиной» — это не только книга про одну семью. Это книга про историю Архангельска и России, о роли европейцев в развитии Архангельска. При их участии был создан город, в котором одновременно и русские, и европейцы переживали тяжелую северную зиму. Только вместе они смогли это сделать. Поэтому эта книга — символ русско-европейского сотрудничества. Это особенно нужно отметить в эти сложные времена в мировой политике. Еще можно сказать, что «Дом над Двиной» — книга о любви. О любви между русским и шотландкой, о любви к своему дому, родному городу и, в конце концов, к своей родине. Несмотря на то что большинство предков со стороны моего прадедушки были иностранцами, моя бабушка считала себя русской и гордилась тем, что ее прапрабабушка была русской крепостной крестьянкой, — сказала Джоханна Росс-Фрезер.

Джоханна Росс-Фрезер общается с архангелогородцами. предоставлено организаторами международного фестиваля «Белый июнь»

«Дом над Двиной» — это первая книга Евгении Фрезер. В 1996 году вышло продолжение — «Только Двина и осталась». Правда, пока только на английском языке. Но сейчас готовится переиздание первой книги и перевод второй.

— Когда я прочитала книги Евгении Фрезер, то поняла, что это не маленькая история про Архангельск. Это глобальная история про всех нас и про каждого из нас, которые живут сейчас. Потому что глобальные мировые события происходят примерно по одному сценарию. А самые обыкновенные люди оказываются в гуще этих событий. Если попробовать поставить себя на место этих людей или переложить события прошлого на настоящее, то мы поймем, что это то, что происходит у нас сейчас. Эти книги в первую очередь про мир. Про мир во всем мире и про мир в значении общества и людей, — сказала переводчица и шеф-редактор издательства NoSugar Books Елена Яковлева.

Сейчас Елена Яковлева тесно общается с внучкой писательницы, чтобы обновить перевод первой книги и впервые перевести на русский язык вторую.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».