«Дал взятку 21 млн и получил «кешбэком» 12,5 млн?»: как Энгель Фаттахов отбивается от обвинений в коррупции

Фото: Олег Тихонов

Кованую беседку, отопительный котел и фильтры для воды из дома Энгеля Фаттахова в Актаныше забрал себе безвозмездно друг его детства Дилфат Нагимов, он же директор фирмы с госконтрактами на 600 млн рублей. Через несколько лет Нагимов заявил — так боялся приятеля-главу района, что дал ему взятку в 2,4 млн рублей. Об этом сегодня на заседании Верховного суда Татарстана рассказали адвокаты Фаттахова, приложив к материалам опровержение — фото «запуганного» бизнесмена в числе гостей на 60-летнем юбилее бывшего вице-премьер-министра образования и науки РТ. Также была «засвечена» переписка Фаттахова в мессенджере и ответ руководства ГИСУ республики — способны ли главы районов повлиять на выбор подрядчиков по госконтрактам. Подробности — в репортаже «Реального времени».

С жены предполагаемого взяткодателя сняли обвинения в афере



Уголовное преследование чиновника-депутата незаконно, проверка по голословным заявлениям против него заняла у сотрудников СК меньше суток, а в качестве доказательств причастности Энгеля Фаттахова к преступлениям к делу приобщены материалы, опровергающие версию силовиков. Такие доводы звучали сегодня в апелляционных жалобах и выступлениях адвокатов на заседании Верховного суда Татарстана.

Защита оспаривала постановление Набережночелнинского горсуда, который 18 июля продлил срок посадки бывшего вице-премьер-министра образования и науки республики до 21 сентября. В СИЗО Фаттахов оказался еще в мае — по обвинению в получении одной взятки, теперь ему вменяют и вторую. Общий размер следствие оценивает в 24,2 млн рублей.

Дело против экс-министра возбуждал лично Валерий Липский. Максим Платонов / realnoevremya.ru

20 мая 2024 года под вечер силовики зарегистрировали заявление против Фаттахова за подписью его давнего знакомого — предпринимателя Алмаза Муртазина. А уже 21-го глава Следкома по РТ Валерий Липский возбудил дело о получении взятки в виде работ по реконструкции дома чиновника в Актаныше на общую сумму 21,8 млн рублей, предполагая, что это была плата за покровительство чиновника и получение бюджетных подрядов, в частности контракта на капремонт молодежного центра «Яшьлек» в районе за 28 млн рублей.

— Проверка заняла менее суток — это беспрецедентный случай за всю мою деятельность в сфере права, — заявила сегодня адвокат Рушана Камалова. В суде она защищала Фаттахова вместе с коллегой Русланом Сафиным, оба представляют команду бюро «А2К Лигал».

Адвокат Елена Точилкина в заседании участия не принимала, однако в разговоре с «Реальным временем» отметила — слова Муртазина следователи взяли на веру, даже не пытаясь выяснить, какой объем работ в доме ныне арестованного чиновника в действительности выполняла подконтрольная заявителю ПСК «Спецстрой». Речь, в частности, идет о надстройке мансардного этажа и новой плитке в уже существовавшем бассейне, а также монтаже в нем специального оборудования, которое имитирует встречное течение, требуя от пловца активного движения — как от бегуна на тренажерной дорожке. Противоток должен был нивелировать скромные размеры домашнего бассейна семьи.

По данным адвоката Елены Точилкиной, до возбуждения дела позицией Энгеля Фаттахова силовики не интересовались. фото Ирины Плотниковой

Экспертизу назначили лишь после возбуждения дела, причем следователи запросили ответ на вопрос о стоимости реконструкции дома, а не выполненных работах. Часть из которых, по данным защиты, выполнялась иными подрядчиками.

При этом в ходе однодневной проверки позицию самого Фаттахова никто выяснять не стал, заметила Точилкина, добавив, что даже «рентабельность» контракта 2021 года на 28 млн рублей при даче взятки 21,8 млн тремя годами ранее никакой оценки не получила. Сразу после возбуждения дела пошли на задержание.

Адвокат Камалова сообщила Верховному суду, что в июле 2023-го жена Муртазина, как директор ПСК «Спецстрой», стала фигуранткой дела о предполагаемом хищении средств бюджета в особо крупном размере — по тому самому контракту о капремонте МЦ «Яшьлек».

— Дело расследовалось почти год и удивительным образом было прекращено почти сразу после того, как Муртазин дал показания, оговаривающие Фаттахова. Считаю, этому должна быть дана правовая оценка, — отметила она.

Фаттахов: «На эту сумму в 2018-м можно было построить два дома»

Сам арестованный ранее давал пояснения своим адвокатам — с Муртазиным знаком больше 15 лет, поддерживал приятельские отношения, регулярно вместе катались на лыжах.

— Сейчас меня обвиняют на голословных показаниях... Я никогда взятку ни у Муртазина, ни у Нагимова не брал, никаких преференций им не обещал, негативными последствиями не угрожал, — заявил сегодня Энгель Фаттахов по видеосвязи из камеры мензелинского СИЗО. — Муртазин сам подтверждает — получил от меня 12,5 млн рублей. На эту сумму в 2018 году можно было построить два дома.

По версии ВИП-чиновника и его адвокатов, ни о каких безвозмездных услугах со стороны фирмы приятеля не было и речи — работы оплачивались и в период проведения, и позже. Но в какой-то момент возник спор о стоимости. Муртазин оценил свое участие в реконструкции в 25 млн рублей, а Фаттахов указал — обоснования этой сумме нет, но признал долг в вышеназванные 12,5 млн рублей. Деньги передавались 16 мая — за пять дней до возбуждения дела о предполагаемой взятке. Как полагают адвокаты, несогласный приятель-предприниматель мог бы потребовать доплату через суд, но, видимо, доказательств было маловато...

В суде исследовали переписку в мессенджере между Энгелем Фаттаховым (справа) и его приятелем-бизнесменом. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Факт передачи денег в счет оплаты работ по ремонту полностью опровергает версию следствия, убеждена Камалова: «Что это такое — дал взятку 21 миллион и получил «кешбэком» 12,5 млн назад?!»

По ходатайству защиты сегодня в суде исследовали переписку в мессенджере, которую следствие считает доказательством взятки, а защита — подтверждением слов Фаттахова. С мая 2019 года по июль 2021-го собственник IPhone Муртазин неоднократно направлял на номер главы Актанышского района сканы счетов на оплату работ и закупленных стройматериалов, а также фотоотчет о продвижении работ в его доме. В частности, пишет о работах по утеплению и по монтажу камня на площади 750 кв. м, шлет счет на оплату фасадной панели и прайс-лист по кровле. В свою очередь Фаттахов также отправляет Муртазину счет по оплате умягчителя воды и кухонного гарнитура со столешницей, а в ответ получает скан ходатайства от лица ПСК «Спецстрой» в адрес директора ГИСУ РТ о рассмотрении возможности кредита для этой компании.

— Если бы взятка была — Муртазин не пересылал бы счета на оплату, зачем они?! — рассуждала в суде адвокат Рушана Камалова, указывая, что защитой получен официальный ответ руководства ГИСУ относительно «полномочий» Фаттахова и его коллег по части госзаказа. — Из ответа следует — главы муниципальных районов не оказывают влияния на процедуру заключения госконтрактов. А рекомендации — это обычная практика.

Адвокаты Рушана Камалова и Руслан Сафин представили свой анализ рекомендательных писем Фаттахова в ГИСУ. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Готовясь к сегодняшнему заседанию, защитники запросили все рекомендательные письма, что Фаттахов направлял в ГИСУ после того, как оставил пост в правительстве и вновь возглавил родной Актанышский район. Выяснилось: в 2018—2020 годах (период вменяемой взятки от Муртазина) за подписью ныне арестованного ушло 41 такое письмо. Причем 28 — по подрядчикам, что никак не связаны с предполагаемым взяткодателем. 13 направлялись с рекомендацией его фирм ПСК «Спецстрой» и «Стройком». Вот только 6 из этих 13 писем ушли в январе 2018-го. «То есть за три месяца до того, как, по словам Муртазина, у него возник умысел на дачу взятки», — подчеркнула Камалова, назвав данные письма обычной деятельностью главы района. «Эти доводы судом первой инстанции проигнорированы, а они опровергают причастности Фаттахова к вменяемому преступлению», — добавила она.

«Моя цель — чтобы мое доброе имя было восстановлено»

63-летний Энгель Фаттахов сегодня сообщил: полтора месяца в СИЗО отразились на здоровье — есть проблемы с сердцем. Попросил отпустить его под домашний арест, пообещав неукоснительно соблюдать все установленные запреты.

— У меня — семья, дети, внуки. Исключается, что я мог их бросить и скрыться, — заявил арестованный чиновник. — Сам всю жизнь боролся с несправедливостью и сам пострадал. Моя цель, чтобы мое доброе имя было восстановлено. Установление истины по уголовному делу прежде всего — в моих интересах... Всю жизнь я добросовестно трудился и доказал свои организаторские и человеческие качества. 20 лет руководил районом, работал министром, вице-премьером. Имел полномочия. У меня были возможности оформить на себя земли и имущество, если бы было желание... Но на сегодняшний день мое единственное богатство — это моя родная деревня.

На заседании суда арестованный просил смягчить ему меру пресечения. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

О втором предполагаемом взяткодателе по своему делу Фаттахов сказал так: «Признание Нагимова — не правдиво. Он даже не смог объяснить на очной ставке, за что якобы давал взятку, и признался — негативными последствиями я ему не угрожал. Мы с ним учились в одной школе, в параллельных классах, были близкими друзьями...»

По версии СК, в 2018—2020 годах обвиняемый получил от директора и владельца компании «Теплосервис» Дилфата Нагимова незаконное вознаграждение на 2,4 млн рублей в виде денег, иного имущества и незаконного оказания услуг. Причем деньги перечислялись на счет актанышской ООО «Агрофирма «Чишма», которой в указанный период рулил зять Фаттахова. Как полагают силовики, взятка передавалась на общее покровительство и содействие в получении муниципальных контрактов.

Заметим, фирма «Теплосервис» является одним из монополистов по производству пара и горячей воды в котельных Актанышского района. В текущем году с компанией заключено 47 госконтрактов на обогрев школ, детсадов и больниц, а еще обслуживание газового оборудования и вывоз сточных вод. За последние 13 лет в активе «Теплосервиса» — почти тысяча госконтрактов на 600 млн рублей. Причем, судя по открытым источником, услуги монополиста примерно в равных объемах бюджет оплачивал и до возвращения Фаттахова в район, и в период его правления, и после. Каким образом стратегическое для района предприятие оказалось в частной собственности — вопрос отдельный.

Фотографии гостей юбилея Фаттахова сегодня в суде не демонстрировали. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Также Нагимов занимается в Актаныше распределением воды для питьевых и частных служб — как директор и совладелец компании «Гидросервис». Он же в прошлом являлся совладельцем районных предприятий сельхозтехники и мототранспортных средств. Был директором и совладельцем фирмы по производству промышленных газов и ООО «ЕРЦ», которое занималось эксплуатацией жилого фонда района.

И вот столь солидный бизнесмен на допросе заявил — так боялся главу Фаттахова, что на всякий случай решил дать ему взятку в 2019 году. По данным защиты, слова Нагимова следователи приняли на веру и до сих пор предпочитают не замечать ряд обстоятельств, которые отражают совершенно другую картину взаимоотношений, как школьных друзей, так и агрофирмы с тепловым магнатом.

Во-первых, отношения между «Чишмой» и «Теплостроем» длятся давно. «Есть перечисления из «Чишмы» за различные работы, есть и обратные — налицо обычные коммерческие отношения, которые сейчас следствие пытается выставить как способ взятки», — подчеркнул в своей речи адвокат Руслан Сафин. Его коллега тут же отметила — Фаттахов стал учредителем и директором агрофирмы лишь в 2022-м, оставив пост главы района.

По мнению защиты, голословность утверждений о взятке опровергается и фотографиями с 60-летнего юбилея Энгеля Фаттахова, где Дилфат Нагимов запечатлен в качестве гостя. К материалам своей жалобы защитники приобщили три снимка, но, к сожалению, ни один из них на заседании суда не демонстрировался.

Верховный суд РТ внес в арестное постановление лишь одну правку и оставил бывшего министра в СИЗО. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Еще одним доказательством дружбы адвокаты считают кованую беседку, которая, по их данным, вот уже несколько лет стоит на участке «напуганного взяткодателя». А раньше стояла у дома Фаттахова! Уже после реконструкции дома семья решила обновить и прилегающую территорию. Но не пропадать же добру? По данным защиты, Нагимов забрал у друга и беседку, и отопительный котел, и фильтры для воды. У друга, а не получателя взятки, настаивает сам арестованный.

Также в прениях прозвучало — кроме показаний Муртазина и Нагимова и переписки из мессенджера никаких доказательств при избрании и продлении ареста суду не представлялось. Между тем даже допрос первого заявителя в материалы попал в усеченной форме — без указанных в нем же дополнений на семи листах с тем самым перечнем работ по реконструкции. По мнению защиты, этот список следователи сознательно скрывают, нарушая тем самым права Энгеля Фаттахова в части опровержения данного доказательства.

Представитель прокуратуры Татарстана на заседании просил отклонить жалобы адвокатов, ссылаясь на то, что постановление горсуда Челнов вынесено в строгом соответствии с нормами УПК.

Верховный суд РТ нашел в данном документе лишь одну ошибку, посчитав нужным исключить ссылку, что обвиняемый при иной мере пресечения «может продолжить заниматься преступной деятельностью». Данная правка на судьбу фигуранта никак не повлияла — Фаттахов остается в СИЗО.

Ирина Плотникова, Василя Ширшова