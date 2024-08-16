День в истории 16 августа: план Дауэса, приказ об изменниках Родины, побег из Кандагара в Казань
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 16 августа 2024 года
Сегодня в Агентстве инвестиционного развития Татарстана пройдет «Муниципальный час» с главой Мензелинского района республики Айдаром Салаховым, а в Болгаре стартует вторая часть фестиваля «Духовное единство России — послание миру!». 28 лет назад экипаж захваченного в плен талибами* самолета казанской авиакомпании «Аэростан» совершил побег на своем самолете из Кандагара, 33 года назад был подписан первый Договор о дружбе и сотрудничестве между Татарстаном и Башкортостаном, 83 года назад в СССР был издан приказ «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия», 100 лет назад был разработан план Дауэса. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В Агентстве инвестиционного развития Татарстана пройдет «Муниципальный час» с главой Мензелинского района республики Айдаром Салаховым.
- В Болгаре стартует вторая часть фестиваля «Духовное единство России — послание миру!». Мероприятие будет идти до 18 августа. В нем примет участие Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.
- Начнется пятый этап Международной серии кольцевых гонок на исторических автомобилях Classic Touring, который продлится до 17 августа.
- Пройдет чемпионат России по хоккею на траве среди мужских команд: казанский «Динамо-Ак Барс» встретится с «Тана» (Азов).
Кто родился: художник Иван Билибин и автор гимна Татарстана Рустем Яхин
- 1876 — русский художник, книжный иллюстратор Иван Билибин (скончался 7 февраля 1942 года).
- 1920 — американский поэт и писатель, представитель так называемого «грязного реализма» Чарльз Буковски (скончался 9 марта 1994 года). В числе самых популярных его книг — «Почтамт», «Хлеб с ветчиной», «Макулатура».
- 1921 — советский татарский композитор, автор гимна Татарстана Рустем Яхин (скончался 23 ноября 1993 года). Известен как первый татарский пианист-солист, активно занимавшийся концертно-исполнительской деятельностью. Многократно выезжал с концертами на гастроли по городам Советского Союза как композитор и пианист с исполнением собственных произведений.
- 1934 — французский актер Пьер Ришар. Популярность пришла к нему после выхода фильма «Игрушка». Также в числе картин с его участием — «Невезучие», «Папаши», «Беглецы».
- 1954 — канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон. Создал культовые картины «Терминатор», «Терминатор 2: Судный день», «Правдивая ложь» и другие. Снятые Кэмероном «Аватар», «Титаник» и «Аватар: Путь воды» стали первым, третьим и четвертым из самых кассовых фильмов всех времен соответственно.
- 1958 — американская певица Мадонна. Ее полное имя — Мадонна Луиза Чикконе. В 1983-м исполнительница выпустила свой первый альбом Like A Virgin, который разошелся тиражом 19 млн по всему миру. А позже певица стала звездой мирового масштаба.
- 1970 — председатель Государственного комитета Татарстана по закупкам Марат Зиатдинов.
Кто скончался: актер Марк Бернес и певец Элвис Пресли
- 1949 — американская писательница Маргарет Митчелл (родилась 8 ноября 1900 года). Она написала всего один роман, который тем не менее стал бестселлером — «Унесенные ветром».
- 1969 — советский актер кино, исполнитель песен Марк Бернес (родился 8 октября 1911 года). Исполнял такие песни, как «Шаланды, полные кефали», «Спят курганы темные», «Я люблю тебя, жизнь», «С чего начинается Родина», «Враги сожгли родную хату» и т.д.
- 1977 — американский певец Элвис Пресли (родился 8 января 1935 года). Стал одним из самых коммерчески успешных исполнителей XX века.
- 1987 — советский актер Андрей Миронов (родился 7 марта 1941 года). Среди фильмов, в которых он играл, — «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Обыкновенное чудо».
- 2016 — седьмой президент ФИФА в 1974–1998 годах Жоао Авеланж (родился 8 мая 1916 года).
Праздники: День малинового варенья
- День малинового варенья. Неофициальный праздник был придуман сообществом одного из кулинарных онлайн-сервисов. Кстати, 19 июля отмечается еще один малиновый праздник — День пирожков с малиновым вареньем.
События в истории: первый матч сборной России, договор о дружбе Татарстана и Башкортостана, авария «Русских витязей»
- 1924 — на Лондонской конференции представителями держав-победительниц в Первой мировой войне под председательством американского банкира Чарльза Дауэса разработан и утвержден репарационный план для Германии.
- 1941 — в СССР был издан приказ Ставки Верховного главнокомандования №270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия». Согласно нему, все советские военнослужащие, сдавшиеся в плен по собственной воле, а также те, кто был захвачен при не зависящих от них обстоятельствах, объявлялись изменниками Родины.
- 1960 — в Стокгольме по решению XI Международного астронавтического конгресса была основана Международная академия астронавтики (IAA). Академия объединяла лучших специалистов в области астронавтики и приобрела мировую известность как организация, призванная направлять современные исследования космического пространства. Сегодня членами академии являются ученые из 80 стран, в том числе и из России.
- 1976 — вступила в силу Конвенция об установлении контроля над психотропными веществами. Она была принята по инициативе ООН. Подписали документ порядка 160 государств, в том числе Советский Союз. Конвенция установила международную систему контроля над галлюциногенами, стимулирующими седативно-гипнотическими веществами, барбитуратами, а также снотворными, транквилизирующими и обезболивающими средствами (анальгетиками).
- 1991 — был заключен первый Договор о дружбе и сотрудничестве между Татарстаном и Башкортостаном. Его подписали председатель Верховного Совета БССР Муртаза Рахимов и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. В этот же день в республиканских газетах был опубликован проект нового Союзного договора, подписание которого планировалось через несколько дней. Но обстоятельства сложились по-другому. 19 августа в Москве начался путч, подписание отложили. А в декабре 1991 года СССР перестал существовать. В результате документ получил свое дальнейшее развитие в Договоре о дружбе и сотрудничестве между нашими республиками, подписанном 10 августа 1997 года.
- 1992 — сборная России по футболу провела первый матч в своей новейшей истории. В Москве состоялась первая домашняя игра сборной против Мексики, в которой российские футболисты одержали победу со счетом 2:0. Кстати, тоже 16 августа, но уже 2018 года был опубликован новый рейтинг FIFA, в котором сборная России поднялась на 21-ю строчку и заняла 49-е место. Это был самый большой скачок среди всех сборных.
- 1996 — экипаж захваченного в плен талибами* самолета казанской авиакомпании «Аэростан» во главе с Владимиром Шарпатовым совершил побег на своем самолете из Кандагара. Самолет Ил-76ТД, борт RA-76842, с семью членами экипажа на борту захватили 3 августа 1995-го. Более года члены экипажа находились в плену в тяжелых условиях, они всерьез опасались за свою жизнь. 16 августа им удалось бежать, и в ночь с 18-го на 19-е российские летчики вернулись в Казань.
- 1997 — открылся музей истории Лаишевского района — «Музей Лаишевского края имени Г.Р. Державина». Он располагается в здании Детской школы искусств. Фонд составляет более 10 тысяч экспонатов.
- 2009 — в районе аэродрома «Раменское» на генеральной репетиции перед авиасалоном МАКС-2009 столкнулись два самолета Су-27 эскадрильи «Русские витязи». Воздушные суда столкнулись при маневре после роспуска группы и упали на землю. Два пилота успели катапультироваться, а третий, Игорь Ткаченко, погиб, так как у его кресла-катапульты не раскрылся парашют. Катастрофа унесла еще одну жизнь. Один из самолетов упал на дачный поселок, отчего сгорело три дома, позднее от ожогов скончалась одна из жительниц поселка.
- 2021 — депутаты Казгордумы утвердили новые изменения границ Казани и Лаишевского района. Согласно решению, в границу столицы Татарстана включены дополнительно семь земельных участков, ранее принадлежавших Лаишевскому району, общей площадью 129 гектаров.
- 2023 — Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России, принятого в связи со специальной военной операцией на Украине.
*Талибы — боевики запрещенного в России террористического движения
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