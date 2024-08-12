Успех в спорте дарит труд на государственном уровне

Итоги Олимпиады в Париже

Ле Брон Джеймс. Фото: скриншот с сайта picryl.com

В Париже завершились старты летней Олимпиады, где лидером медального зачета стала сборная США (126 наград), на втором месте — Китай (91), на третьем — Япония (45). Из 15 спортсменов России серебряной медали удостоились теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер (74-е место). Наши коллеги из Белоруссии командой из 17 спортсменов завоевали золото, серебро и бронзу (50-е место). «Реальное время» подводит итоги Игр и размышляет о возможностях возвращения наших спортсменов в олимпийское движение.

№ Страна Золото Серебро Бронза Всего









1 США 40 44 42 126 2 Китай 40 27 24 91 3 Япония 20 12 13 45 4 Австралия 18 19 16 53 5 Франция 16 26 22 64 6 Нидерланды 15 7 12 34 7 Великобритания 14 22 29 65 8 Южная Корея 13 9 10 32 9 Италия 12 13 15 40 10 Германия 12 13 8 33 ... 74 Россия 0 1 0 1

Битва за неофициальное первенство



В командном зачете летних Олимпийских игр в Париже первое место досталось сборной США, которая выиграла золото в женском баскетбольном турнире. На ее счету 40 золотых, 44 серебряные и 42 бронзовые медали (всего 126 наград). У Китая второе место — 40 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовые медали (всего 91). На третьей строчке расположилась Япония (20+12+13=45). У российских спортсменов, выигравших одну серебряную медаль, — 74-е место.

Давно такого не было на Олимпиадах, чтобы итоги более чем двухнедельного масштабного комплексного турнира решал один матч. Конкретизируя итоги Парижа-2024, это был финал женского баскетбольного турнира между хозяйками площадки и сборной США, безусловным фаворитом, столкнувшимся с яростным сопротивлением. В какой-то момент было даже ощущение, что родится очередная сенсация, как произошло в ватерпольном женском турнире, где американки уступили на стадии полуфинала, но баскетболистки не отдали национальный вид спорта, не дав хозяйкам Олимпиады шанс на съемки своего «Движения вверх». Победа с перевесом в одно очко стала победой всей американской олимпийской сборной, вырвавшей в последний момент лидерство в неофициальном командном зачете.

США, чья индустрия олимпийских видов спорта держится на развитии студенческого, оказалась выше Китая, где развитие спорта лежит на государстве. Но студентам-спортсменам в последний момент помогли профессиональные представительницы женской НБА, одной из профессиональных лиг Америки, на структуру и развитие которых может равняться весь мир. Следом идут Япония, где опять же на первом месте студенческий спорт, и замыкающие пятерку фаворитов Австралия с Францией, о государственном участии которых в развитии спорта расскажем в конце статьи.

Сравниваем результаты

Возможность сравнивать олимпийские достижения с результатами российских атлетов есть в нескольких спортивных дисциплинах, но максимально объективно это можно делать только в плавании и тяжелой атлетике. Здесь меньше всего влияют капризы природы, как, например, в легкой атлетике. Хотя профессионалы найдут нюансы, учитывать которые нам, простым болельщикам никогда в голову не придет. К примеру, казанский легкоатлет Денис Капустин, который уже третий год работает с прыжковой командой Индии, отметил, что его ученик Адбулла Пол «не смог справиться с быстрым современным покрытием «Мондо» на Олимпийском стадионе в Париже. В Индии мы тренируемся на старом «Регуполе», к которому привык Абдулла. Тренировочный парижский стадион также был покрыт «Регуполом», на основной и разминочный стадион до соревнований не пускали, и у него не было возможности прочувствовать ощущения в разбегах и в прыжках. Во время разминки атлет заступал, пришлось увеличить длину разбега более чем на полметра, все равно ему было тесно, дорожка несла вперед и Абдулла слегка запаниковал. По итогам трех квалификационных попыток был показан результат 16,49 м. Хотя результат Абдуллы — лучший за всю историю индийской легкой атлетики в тройном прыжке, но финал закрылся результатом 16,79 м, и в число 12 финалистов мы не попали, заняв 21-е место».



Казалось бы, у всех равные условия, но профессионалы понимают, что непривычное покрытие — это как на конкурсе гармонистов, когда у всех на руках привычный инструмент, а у тебя гармошка губная. В мини-футболе всегда смотрят на покрытие, какое оно: тормозящее дерево, скользкий паркет или тот же паркет, но положенный на бетонную основу, на котором голеностопы «летят». А уж в прыжках, где все зависит от сантиметров...

В тяжелой атлетике, где подобные сравнения максимально объективны, просто оставляют ощущения безнадежности. До Олимпиады завершился чемпионат страны, на котором татарстанец Зульфат Гараев выиграл золото (на Олимпиаде он был бы девятым), Элкан Гвазава стал вторым, проиграв чемпиону 1 кг (на Олимпиаде оба со своим результатом были бы шестыми), экс-казанец Артем Окулов был бы восьмым. Для понимания, среди спортсменов, опережающих наших тяжелоатлетов, есть представители Малайзии и Папуа Новой Гвинеи, Колумбии и Туниса, то есть стран, где до недавнего времени понятия не имели о тяжелой атлетике.

Абдулла Пол и Денис Капустин на олимпийском стадионе. предоставлено realnoevremya.ru Денисом Капустиным

У девушек две татарстанские штангистки Регина Шайдуллина и Дарья Ахмерова выиграли национальное золото, но там чистота сравнения страдает, поскольку есть так называемые олимпийские категории, которые несколько отличаются от наших. Но поднятые в Париже веса таковы, что наши чемпионки занимали бы на олимпийском помосте последние места.

Кстати, в плавании максимально объективно сравнил результаты вице-чемпион Олимпиады 1996 года Владимир Предкин, эксклюзивное интервью с которым «Реальное время» скоро опубликует.

Галопом по Европам

Будет обидно, если парижская Олимпиада запомнится лишь ажиотажем вокруг боксерки из Алжира Иман Хелиф, выигравшей олимпийское золото. Алжир больше интересен как страна, первая в Северной Африке переориентировавшаяся на своих сородичей, воспитанных в Европе.

На чемпионате мира по футболу играли 17 европейцев в футболках сборной Алжира, в 2014 году их было 16, родившихся во Франции, причем восемь из них в разные годы выступали за различные сборные Франции, юниорскую, молодежную. А ведь это соперник сборной России, опередивший нас в борьбе за выход в плей-офф. Всего за футбольный Алжир сыграли уже 94 выходца из Европы, и это сейчас общий тренд. По ходу парижской Олимпиады мы рассказывали о сборной Южного Судана, собранной из баскетболистов других стран, о женской баскетбольной команде Нигерии, на чемпионате мира по футболу четвертое место заняла сборная «евро-Марокко».

Тренды и эффект Олимпийских игр

Бывшая звезда хоккея Вячеслав Фетисов заявил, что не следит за Олимпиадой и никому не советует. «Я считаю, что неправильно обсуждать эту тему, потому что нас оттуда изгнали. Мне все равно, что там происходит». Позволим себе не согласиться. Не смотреть Олимпиаду, которая, как грандиозная ярмарка, собирает все тренды и подсвечивает направления развития спорта, нельзя. Даже в контексте проведения собственных соревнований. Мы уже на примере тяжелой атлетики сравнили, чего стоят результаты наших ведущих штангистов.

Сорок лет назад в Лос-Анджелесе состоялась Олимпиада, которую бойкотировал Советский Союз, не уследив за тенденциями которой наш спорт начал неумолимо проигрывать на дистанции. С момента дебюта советских олимпийцев в Хельсинки-1952 мы вырвались вперед и 30 лет были неоспоримыми лидерами олимпийского движения. Тогда, во время проведения Олимпиады в Лос-Анджелесе и международных соревнований «Дружба-1984», именно олимпийские старты выглядели бледно на фоне секунд, килограммов, сантиметров советских спортсменов. На последних Олимпиадах Россию держали в топе представители всех видов единоборств, стрелки и синхронистки, гимнасты и художницы.



Эрвин Нгапет в домашних стенах стал двукратным олимпийским чемпионом. скриншот из видео «Почему Эрвин Нгапет Возвращается В Россию? Зачем Локомотиву Нгапет?» с канала «RSport»

Олимпиада-1984 выступила драйвером для перехода олимпийского спорта в профессиональный, увеличила количество международных стартов, спонсируемых большим бизнесом. Но самое главное, в западный спорт пришли государственные структуры, которые взяли на себя ответственность за развитие спортивных дисциплин. Даже упомянутое нами формирование футбольных и баскетбольных сборных Алжира и Марокко, Нигерии и Южного Судана (а на самом деле подобных сборных куда больше, как и видов спорта). Если любители спорта посмотрят на итоги игровых командных видов спорта в олимпийском Париже и сравнят их с итогами Токио-2020, то обнаружат поразительное сходство этих итогов.



Национальные сборные в топ-странах формируются на юниорском уровне

В победе женской сборной Италии по волейболу нас меньше всего должна отвлекать фигура Екатерины Антроповой, девушки с русскими корнями. Важнее то, что в Италии есть «Клуб Италия», команда из города Бусто Арсицио, которую создавали с благой целью — воспитывать талантливую волейбольную молодежь для Италии. Автором идеи был известный аргентинский наставник Хулио Веласко, тренировавший в Италии и Польше, где есть такая же молодежная команда в городе Спала, только у мужчин.

В Польше молодежка обкатывается в «Спала», как результат: второе место на Олимпиаде в Париже, первая олимпийская награда, после олимпийского золота в Монреале 1976 года. Кто-то посчитает, что нынешний успех это во многом заслуга экс-кубинца и игрока казанского «Зенита» Вильфредо Леона.

Проиграли поляки французам, у которых два подряд серебра в мужском баскетболе, начиная с Токио. Две победы в мужском волейболе, к обеим приложили руки русский либеро Женя Гребенников и экс-волейболист «Зенита» и экс-камерунец Эрвин Нгапет.

Неплохо бы этот опыт перенять, поскольку некогда аутсайдеры в развитии игровых командных видов спорта французы создали в 1983 году Национальный волейбольный центр в Монпелье, когда местная сборная только начинала подниматься в число лидеров мирового волейбола под руководством тренера Эрика Даниэля. Со временем он стал президентом центра, команда которого с переменным успехом выступает в чемпионате страны. В ее структуре — лучшие французские игроки до 19 лет и до 21 года.

За развитие баскетбола во Франции отвечают такой же федеральный центр (женский баскетбол, под протекцией федерации) и Национальный институт физкультуры и спорта INSEP (мужской баскетбол, с поддержкой местного Министерства спорта и молодежи). Наличие Антроповой или Гребенникова с Леоном и Нгапетом — это часть успеха, бросающаяся в глаза. На самом деле — это успех государственных стратегий в развитии спорта, в этих странах перестали рассчитывать на появление талантов — стали выращивать их. Как это делают в Австралии с помощью Института спорта, открытого в Канберре в 1981 году. Нынешняя бронза женской баскетбольной и бронза мужской сборных в Токио во многом заслуга воспитанников этой программы.

Американский волейбол (серебро женской сборной и бронза мужской) попал под управление национальной федерации волейбола еще с далекого 1977 года. Когда Лос-Анджелес только получил право на проведение Олимпиады, а руководство федерации задумалось, что надо сделать, чтобы не упасть в грязь лицом на домашних Играх.

Экс-игрок «КОС-Синтез» Никола Дедович стал чемпионом в составе сборной Сербии. предоставлено СК «Синтез»

Если мы подумаем об этом, возможно, будет шанс вернуться в олимпийское движение более-менее конкурентными.

