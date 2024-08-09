Талия Минуллина: «Страусы уже появились — ждем инвесторов»

Глава Агентства инвестиционного развития РТ нащупала точки роста Алексеевского района

Фото: Руслан Ишмухаметов

«Буквально вторая жизнь начинается у Алексеевского района. В ноябре вводится в эксплуатацию автомобильная дорога Алексеевское — Альметьевск, а дорога — это всегда хлеб», — оптимистично заявила глава АИР РТ Талия Минуллина, начиная очередную сессию «Муниципального часа». Глава Алексеевского района Сергей Демидов обрисовал картину будущего — как некогда аграрный район преобразуют в логистический хаб. После запуска автобана на Казахстан структуры «СМП-Нефтегаза» взялись инвестировать 3 млрд рублей в грузовой порт, «Красный Восток-Агро» планирует перевести из Казани зерновой элеватор, а власти муниципалитета ищут инвестора для строительства крупной гостиницы рядом с природным заповедником Билярска.

Вторая жизнь с Фоатом Комаровым

Как привлечь инвестора в экономику, если муниципалитет не «одарили» ни федеральными налоговыми льготами ТОСЭР и ОЭЗ, ни региональными преференциями и «в наследство» не достался промышленный гигант-миллиардер? Ни первого, ни второго, ни третьего нет у аграрного Алексеевского района, но и без этих козырей местные власти нашли способ поднять экономику муниципалитета.

— Буквально вторая жизнь начинается у Алексеевского района. В ноябре вводится в эксплуатацию автомобильная дорога Алексеевское — Альметьевск — часть международного транспортного коридора Европа — Западный Китай, — с оптимистичной ноты начала глава АИР Талия Минуллина, открывая традиционный «Муниципальный час». — А дорога — это всегда хлеб!

Речь идет о платной скоростной магистрали Алексеевское — Альметьевск, которую достроила структура «СМП-Нефтегаза» Фоата Комарова. Ее протяженность — 145 км, пролегает большей частью по территории этого района. Концессионером выступает АО «Автострада», строившее трассу на условиях концессии с федеральными властями. Стоимость проекта — 108 млрд рублей, сообщил гендиректор компании Александр Комлев.

Автобан строили с 2007 года. Его открытие обеспечит перемычку между трассами М-7 и М-5 и движение в направлении Казахстана по международному транспортному коридору Европа — Западный Китай. По словам главы Алексеевского района Сергея Демидова, здесь станет возможной перевалка экспортно-импортных грузов.

Иначе говоря, если у кого-то первая жизнь в инвестиционном плане началась сравнительно рано, то подъема в Алексеевском районе ожидают в 2025—2027 годах. Как заявил Сергей Демидов, район собирается войти в топ-10 рейтинга социально-экономического развития территорий. Сейчас он занимает 13-е место. Валовой территориальный продукт составляет 14,2 млрд рублей (+110%), индекс промышленного производства — 107%, а инвестиции в основной капитал — 699,2 млн рублей, сообщил руководитель муниципалитета.

Район полностью развивается за счет внутренних ресурсов, оставаясь «заповедником» для внешних инвестиций. Хотя в районе есть все что угодно для привлечения инвесторов — выход на трассу М-7 и М-5, дешевые земли и здания, выход к воде, промышленные парки и даже ферма для выращивания экзотических птиц. То ли российские предприниматели не знают о возможностях, то ли сам район не особо их афиширует. «Страусы уже появились — ждем инвесторов», — пошутила Талия Ильгизовна, призвав стать более открытыми. Известно, что муниципальные власти ведут интенсивную работу по преобразованию экономики района, но в публичном пространстве актуальную информацию не найти, заметили на встрече.



Кешбэк концессионера

Впрочем, структуры «СМП-Нефтегаза» Фоата Комарова не остановились на платной дороге, а реинвестируют капитал в строительство грузового речного порта в Алексеевском районе. Срок сдачи — 2030 год.

— В связи с необходимостью доставки инертных материалов было принято решение о строительстве на территории Алексеевского района грузового речного порта. Он займет площадь в 194 га, грузооборот к 2030 году составит 5 млн тонн, — сообщил глава района, уточнив, что инвестором выступит АО «Автострада».

Руководитель компании Александр Комлев добавил, что грузовой порт необходим для перевалки строительных грузов, поставляемых в республику из других регионов по воде.

По его словам, у них есть одна перегрузочная площадка на Каме, недалеко от Архаровки, но ее пропускные возможности ограничены. Сам грузовой порт на воде появится вблизи перемычки трасс М-7 и М-5. Мощность в 5 млн тонн взята из потребностей строительного комплекса республики. Перевозка по реке удешевит доставку, поясняют инициаторы проекта. В настоящее время ведутся работы по проектированию искусственного земельного участка на Каме, а также подготовительные работы по проектированию речного грузового порта. В ближайшее время компания приступит к строительству подъездной дороги и прокладке водного подхода, его путь — около 5 км. Инвестиции составят порядка 500 млн рублей.

Водный путь на паузе

Гендиректор «Автострады» пожаловался, что проведение дноуглубительных работ затормозилось. «Их может выполнить лишь одна организация — администрация Волжского бассейна [она обладает парком земснарядов], но, к сожалению, второй год по нашей заявке не предоставляется техника для этого вида работ. А другие компании не могут выполнять эти работы», — сообщил он. По его словам, это единственная проблема, с которой столкнулись в компании, и обращения в Минтранс РФ не помогли.

Зерновой хаб от «Красного Востока»

Меняется и аграрный профиль Алексеевского района. По словам Демидова, в марте этого года ООО «Агро-лидер» Самата Гатина запустил завод по производству подсолнечного масла. В сутки перерабатывается 150 тонн подсолнечника, в проект инвестировано 110 млн рублей. Основные поставки идут из Волгограда, заключены контракты на поставку готовой продукции в Китай через Москву.

В селе Саконы заработала первая очередь зернового терминала мощностью 300 тысяч тонн. С июня прошлого года налажен экспорт зерна по воде в Иран, Саудовскую Аравию, в этом году отгружено 70 тысяч тонн. На соседней площадке «Красный Восток-Агро» планирует построить собственный элеватор с единовременным хранением 40 тысяч тонн в год. Он заменит элеватор в Казанском речном порту. Объем инвестиций — 450 млн рублей. «В ближайшие два года на этой площадке сформируется мощный водно-зерновой хаб, в стадии согласования строительство плавающих заправок для всех видов барж и сухогрузов», — сообщил Демидов.

В промпарке «Алексеевское» нашли для себя лучшее место резиденты из Лаишево. Так, сюда переводит свое производство ООО «Тимерлайн-Проф». Всего заключены соглашения с 11 резидентами. Выгода в том, что аренда земли обходится всего в 100 тысяч рублей в месяц. Правда, строить помещения резидентам придется самим, что и сдерживает заполнение парка. АИР РТ и Минпромторг РТ ищут способы господдержки для финансирования строек. Тут же можно приобрести пустующие животноводческие фермы — ценник от 1 млн. Если завезти КРС, то у инвестора не будет головной боли в поиске кормов. В начале года запущен кормовой центр на 800 тонн в сутки.

Гостиница под Билярском

Куда еще зовут бизнес? Глава района ищет инвестора для строительства крупной гостиницы рядом с природным заповедником Билярска. Первый современный гостиничный комплекс строит «Камаинвест» в 90 км от заповедной зоны, но туристический поток не покрывает. При численности населения в 25 тысяч человек район в прошлом году посетили 26 тысяч туристов. Они приезжают на сутки, так как негде остановиться. Глава района уверен, что инвестиции в гостиницу на 100 номеров окупятся. «А как-то это можно закрепить на бумаге?» — недоверчиво спросила Талия Минуллина. «Наблюдения показывают», — ответил ей Демидов.

«У вас на гербе изображено поваленное дерево — ель, это что, символ развития лесопромышленного комплекса? А олень — это в заповеднике?» — заинтересовались участники встречи значением символики района. «В районе Билярска как раз проходила засека, когда Иван Грозный присоединял Казанское ханство. Срубленное дерево символизирует эту засеку. А на гербе изображен лось, который стремится вперед, но с оглядкой на опыт», — ответил Сергей Демидов. В конце он подарил гостям одеяло ручной работы с изображением видов района.

1 / 12 realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов