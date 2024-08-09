Консул Ирана Давуд Мирзахани: «Наши режиссеры хотят построить мост между модернизмом и сохранением ценностей»

«Алтын Минбар» откроется иранской картиной о разводе

Фарид и Кимья разводятся. А дети страдают.. Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Алтын минбар»

В этом году фестиваль «Алтын Минбар» пройдет 6—11 сентября. Накануне в кинотеатре «Мир» журналистам показали его фильм-открытие — иранскую драму «В объятиях дерева», о семье, переживающей развод. Картину планируется показать в нескольких точках города.



В тренде — семейные ценности

— Мы каждый год выбираем фильм-открытие фестиваля, учитывая тренды, которые есть в кинематографе в этом году, — объяснила исполнительный директор кинофестиваля «Алтын Минбар» Миляуша Айтуганова. — Каждый год есть разные темы, как оказалось, в разных странах очень схожие. Это значит, что кинематографисты очень тонко улавливают настроения общества, основные темы, волнующие население. Как это ни странно, многие темы повторяются, кажется, весь мир живет одними проблемами.

Лента «В объятиях дерева» — о семейных ценностях. Выбор обусловлен не только тем, что в России 2024-й объявлен Годом семьи, сказала Айтуганова. Просто даже присланные на фестиваль фильмы крутятся вокруг этой тематики.

Картина режиссера Бабак Хаджепашы, родом из провинции Восточного Азербайджана, два года назад стала лучшей на международном фестивале «Фаджр» в Тегеране.

Картину выбирали согласно мировым трендам, говорит глава «Татаркино» Миляуша Айтуганова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В фильме показана семья владельца магазина и рыбной фермы. Фарид и Кимья разводятся, потому что жена не может пересечь знак достижения города Орумие и предпочитает жить вне города. Это связано с темной историей времен ее студенческих лет. У пары двое детей — старший Таха и маленький Алисан. Помощник Реза, влюбленный в девушку из магазина, возит их на старом мотоцикле.



Самое забавное в этой драматичной картине, где в последние 20 минут режиссер выкручивает напряжение до предела, — столкновение с продавцом цыплят, после чего Фарид покупает несколько штук и везет их, напоминая всем нам знакомую песенку, под которую Волк из «Ну, погоди!» попал в курятник. Тут понимаешь, что Иран не так уж экзотичен.

Важный образ фильма — вода: в ней плавают рыбы, под ней страдают молодые герои, ее течение двигает сюжет. предоставлено пресс-службой фестиваля «Алтын минбар»

Открытие пройдет в формате опен-эйра

Приглашение режиссеру на казанский фестиваль было отправлено, но сейчас, как поняли организаторы, Хаджепашы готовится к новым съемкам. 6 сентября его фильм покажут в «Мире» и «Родине» (где и будет идти фестиваль), а также на двух открытых площадках — в Присутственных местах и на набережной озера Кабан.

— Здоровая семья — это признак здорового общества. В мире много семейных проблем, которые приводят к разводам, — прокомментировал фильм консул Ирана Давуд Мирзахани. — Как вы видите, разногласия между мужчинами и женщинами приводят к тому, что жертвами становятся невинные дети, которые никак не влияли на эти проблемы.

— В чем секрет иранского кино? — спросил у консула корреспондент «Реального времени».

— Конечно, во всех областях на нас влияет Запад, как и на людей, которые работают в сфере кинематографа, — ответил Мирзахани. — Но это не абсолютное влияние. Они берут оттуда позитивные позиции, сохраняя ценности, которые есть в самом Иране. Мы же видим, что чем больше идет проникновение Запада, тем больше разводов, что происходит в последние 40 лет во всем мире. Наши режиссеры в Иране обращают внимание на семейные проблемы. Они хотят построить мост между модернизмом (современностью, — прим. ред.) и сохранением местных ценностей. Из-за отсутствия баланса между этими вещами и происходят разводы.

Показ посетил консул Ирана Давуд Мирзахани. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

А сам фестиваль станет платным

Основанный в 2005-м Казанский Международный фестиваль мусульманского кино в этом году сменил название на «Алтын Минбар». Другое новшество — показы на нем станут платными: «Организаторы считают, что продажа билетов — вынужденная мера, — говорится в пресс-релизе. — Это даст возможность предугадать спрос на тот или иной фильм. В прошлые годы на некоторые сеансы желающих было столько, что не удавалось всех разместить. Продажа билетов будет открыта заранее, и если на какой-то сеанс билеты будут раскуплены, дирекция фестиваля откроет дополнительный зал». Билеты будут стоить не более 200 рублей. Девиз фестиваля не изменился: «Через диалог культур — к культуре диалога».

Звездными гостями «Алтын Минбара» станут актеры из Турции, известные в России по сериалам «Великолепный век» и «Воскресший Эртугрул». Также в Казань приедет режиссер последнего Метин Гюнай.

На кинофестиваль поступило 814 заявок из 47 стран мира, в конкурсную программу вошел 51 фильм из 27 стран. В частности, в главной номинации «Полнометражные игровые фильмы» будет представлена татарстанская картина «Гашыйклар тавы»/«Гора влюбленных», которую режиссер Салават Юзеев снял по текстам своего отца — поэта и драматурга Ильдара Юзеева. Фильм попал в список поощряемых проектов Министерства культуры России, получив субсидию в 50 млн рублей. Съемки проходили не только в России, но и в Белоруссии.

Один из номинантов фестиваля — картина Салавата Юзеева «Гора влюбленных». предоставлено пресс-службой «Татаркино»

Кроме работы Юзеева в этой номинации представлены «Рай» (Прасанна Витхананге, Шри-Ланка»), «Бауырына салу» (Асхат Кучинчереков, Казахстан), «Газели» (Хушан Голмакани, Иран), «Стеклянный занавес» (Фикрет Рейхан, Турция), «Эволюция» (Ёлкин Туйчиев, Узбекистан), «Фурулу» (Али Беркенну, Алжир), «Легенды вечных снегов» (Алексей Романов, Республика Саха), «Дом, названный Шахана» (Лиза Гази, Бангладеш) и «Сын Иосифа» (Хаобам Пабан Кумар, Индия).

В национальном конкурсе, собравшем работы из республики, представлено 11 фильмов — это, к примеру, «Немая кукушка»/«Телсез күке», которую Рауф Кубаев снял по одноименной пьесе Зульфата Хакима — в ней на финско-советской войне встречаются два татарина из двух стран. Пьеса с успехом шла в Камаловском театре.