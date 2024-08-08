Зульфия Сунгатуллина: «Минтимер Шарипович сказал — отказаться легко, надо работать»

Фестиваль «Духовное единство России — послание миру!», начавшийся в Свияжске, продолжится в Болгаре

В Болгар возвращается и опера «Кара пулат». Фото: предоставлено пресс-службой Государственного Советника Республики Татарстан

16—19 августа в Болгаре продолжится фестиваль «Духовное единство России — послание миру!», начавшийся в Свияжске 26—28 июля. Если на острове-граде упор был сделан на духовную музыку, то в музее-заповеднике акцент сместится на этнические произведения. Подробнее — в материале «Реального времени».

Свияжску — духовное

— Единение Российской Федерации в это сложное время особенно важно, — начал пресс-конференцию заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин. — В Татарстане есть четыре объекта ЮНЕСКО. Такие объекты, как Казанский кремль, Великий Болгар, остров-град Свияжск, уже зарекомендовали себя в Татарстане, в России, за ее пределами как центры культурно-познавательного туризма. И существует категория туристов, которая приезжает посмотреть на эти объекты. Новый объект, обсерватория, только набирает обороты. Учитывая, что музеи-заповедники имеют стационарную экспозицию, насыщать их нужно событийными мероприятиями.

Фестиваль — полностью заслуга фонда «Возрождение» во главе с Государственным Советником Татарстана Минтимером Шариповичем Шаймиевым, сказал Натфуллин.

Фестиваль — полностью заслуга фонда «Возрождение». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Объединить два объекта ЮНЕСКО, провести фестиваль — идея этого года. Половина уже прошла, после проведения мы решим, будем ли продолжать. Я пока бы не спешила с ответом. Начатое дело нужно вести системно, — пояснила исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана Зульфия Сунгатуллина. — Мы думали, что выиграем грант. В прошлом году выиграли грант Президентского фонда культурных инициатив. В этом году не удалось. Минтимер Шарипович сказал: отказаться легко, надо работать. Поэтому по инициативе Минтимера Шариповича мы его в этом году проводим.

На острове-граде было выбрано направление духовной музыки. Здесь можно было познакомиться с особенностями русской культуры XVI—XXI веков. В храмах Свияжска выступили хоры из разных регионов России и сербский византийский хор «Моисей Петрович». На Рождественской площади выступали фольклорные коллективы, а хедлайнерами стали Сергей Старостин, Андрей Котов и Владимир Волков с фольклорной программой «Душеполезные песни на каждый день», а также группа гусляра Максима Гавриленко «Ладони» и задорные петербуржцы из коллектива «Отава Ё».

Детей, в частности, развлекал петрушечник Всеволод Мизенин (театр «Папьемашенники») на Ленивом торжке. Также на острове прошла премьера восьмисерийного сериала «Легенды о Болгаре», который профинансировал фонд. Работала подготовленная совместно с Научной библиотекой имени Лобачевского выставка «Русская духовная певческая культура: книжные памятники и исследования».



В прошлом году в Болгаре прошел фестиваль «Возрождение: эпос в современном прочтении». предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Болгару — этническое

В Болгаре больше внимания уделено этнической теме, отметила директор фонда. При этом здесь также покажут сериал «Легенды о Болгаре», будет презентована книга по мультфильму.

Как отметил директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Рамиль Зиганшин, в дни фестиваля все музеи будут работать с раннего утра до позднего вечера. А для тех, кто хочет остаться, будет организован палаточный лагерь с горячей водой, душевыми, кроватями. Кроме того, в Болгаре будут печь блины, проводить дегустации чаев, сыров и перепечей.

В Музее Болгарской цивилизации будет представлена выставка арабографической каллиграфии «Каләм-гарәби галәм». А 17 августа в «Памятном знаке» пройдет стол «Сохранение и развитие этнокультурного наследия: традиция, мода и дизайн».

В эти же дни в музее-заповеднике будет организован шестой этнокультурный фестиваль «Ага Базар». Как сказала Эльвина Якупова, заместитель директора по развитию народного творчества Таткультресурсцентра, желающих участвовать в нем было много, на этот раз можно будет увидеть работы мастеров из Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, Мордовии, Костромской и Самарской областей.

Гости фестиваля — Камерный хор республики под управлением Миляуши Таминдаровой. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Чем Otyken так полюбился Татарстану

Что касается музыкальной программы, то возле Ханского дворца будет организована малая сцена, на которой выступят самодеятельные коллективы.

Как пояснил режиссер фестиваля Рамиль Сибгатуллин, специально для фестиваля на набережной, с видом на реку, будет построена и большая сцена. Но в первый день праздник пройдет у Черной палаты. Здесь выступит альметьевская группа «Кадим Альмет», использующая традиционные тюркские инструменты. Традиционно церемония завершится показом оперы «Кара пулат».

Во второй день в Болгаре выступят Камерный хор республики под управлением Миляуши Таминдаровой с поэтом Владиславом Маленко, ABIEM Project и учащиеся полилингвальной школы «Адымнар», которой также занимается фонд.

В третий день на концерте появится проект Tatarsis композитора Радика Салимова, фолк-группа Zakaria и группа Otyken, состоящая из чулымцев, кетов, селькупов, хакасов, долган и тувинцев. Совсем недавно Otyken выступал все в том же Альметьевске на фестивале «Каракуз».

— Кто видел Otyken в Альметьевске, я думаю, они приедут в Болгар, — заметила Сунгатуллина. — Альметьевск — в одном конце республики, Болгар — в другом. С молодежью мы говорили — у группы миллионы подписчиков, для молодежи она интересна.

Как отметила Сунгатуллина, в первой части фестиваля в Свияжске ожидалось 20 тысяч гостей, а приехала 41 тысяча. В Болгаре заявлено 35 000, ожидают в два раза больше.

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Кроме того, Зиганшин указал, что музей-заповедник задумался о проведении своего фестиваля средневековых боев — по аналогии с «Великим Болгаром», ушедшим из Спасского района в 2022-м.

— Мы думали над этим вопросом, сейчас прорабатываем, чтобы его возродить, но в другом формате. Согласовываем все нюансы, вопросы с Министерством культуры, — ответил Зиганшин. — На следующий год попытаемся сделать такого рода фестиваль, со средневековыми боями, но с изменениями.