Глэмпинги «последней мили»: субсидии на 12 млрд «разыграют» на 3 года вперед

На финальный конкурс Минэкономразвития татарстанский бизнес собирается подать 86 заявок

Фото: Галия Шакирова

Татарстанские предприниматели-отельеры в предвкушении «крутой концовки» программы по выделению субсидий на строительство некапитальных модульных отелей. В течение августа Минэкономразвития объявит грандиозный отбор проектов создания глэмпингов с рекордным бюджетом — 12 млрд рублей. Субсидий предполагается распределить сразу на 2024—2026 годы, после чего финансовая поддержка может возобновиться с 2027 года. На новый конкурс Татарстан собирается подать около 86 заявок, но наибольшие шансы выиграть имеют владельцы комплексных проектов (от 50 номеров). Интересно, что глэмпиньеры «первой волны» не торопятся повторно обращаться за господдержкой, опасаясь обвала цен на отдых за городом.

Трехлетка охлаждения

Глэмпинг-индустрию, переживавшую бум строительства в течение последних трех лет, ожидает серьезное «инвестиционное похолодание». Государственное стимулирование в виде предоставления безвозмездных субсидий в 1,5 млн рублей на строительство модульных некапитальных отелей, скорее всего, приостановят в этом году. Но перед этим Минэкономразвития РФ проведет большой конкурсный отбор проектов сразу на три года вперед, рассказали «Реальному времени» участники рынка загородного отдыха.

Ожидается, что конкурс пройдет в течение августа и на него выставят рекордную сумму в 12 млрд рублей. Беспрецедентные средства господдержки связаны с тем, что субсидии на модульные дома будут распределены на 2024, 2025 и 2026 годы, после чего власти возьмут паузу в стимулировании загородного туризма, полагают глэмпиньеры. К участию допустят участников из всех регионов страны.

Официальных документов пока нет: правительство РФ должно утвердить постановление с правилами проведения конкурса. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Информацию о грядущих изменениях в финансировании турбизнеса подтвердили в Госкомитете РТ по туризму и в фонде «Институт развития городов».

— Действительно, конкурсный отбор планируется провести на уровне Минэкономразвития РФ. Предварительно собирались провести в августе, но в какие сроки будет запущен конкурс, не определено. Официальных документов пока нет: правительство РФ должно утвердить постановление с правилами его проведения, а затем опубликовать приказ, — рассказали в республиканских структурах органов власти.

В пресс-службе Минэкономразвития РФ пока не ответили на запрос «Реального времени», комментарий будет опубликован по получении.

Татарстан готовится подать 86 заявок

Республиканские ведомства ведут активную подготовительную работу с бизнесом, помогая ему выйти в финал состязания. «Да, постановления нет, но мы все равно к нему готовимся,— сообщила в разговоре с «Реальным временем» руководитель дирекции по развитию природных территорий и экотуризма фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина. По ее словам, татарстанские предприниматели проявляют высокий интерес, не желая упускать шанс.

— Если оценить готовность наших предпринимателей по 10-балльной шкале, то набираем примерно шесть баллов. Как только выйдет постановление правительства РФ, будем доделывать и дорабатывать заявки. В целом инициатива есть, заявки есть, предприниматели хотят участвовать, — отметила она, добавив, что количество подаваемых заявок не ограничено.

«В целом инициатива есть, заявки есть, предприниматели хотят участвовать», — отметила Оксана Саргина. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Татарстан собирается подать как минимум 50, а как максимум 86 заявок, но соревноваться будут не регионы, а сами заявители между собой, уточнила спикер. «Спрос очень высокий, мы не видим стагнации на рынке, наоборот, есть высокая инициатива со стороны бизнеса. За время подготовки мы получили как минимум 160 обращений. У предпринимателей настоящий живой интерес к этим деньгам», — подчеркнула она.

Так, в частности, среди тех, кто готов принять участие в конкурсе, загородный комплекс «Утрау», построивший «Татарские Мальдивы» вдоль побережья Волги. «Возможности получить деньги на 3 года вперед больше не будет. Поэтому каждый, кто строит долгосрочную стратегию, максимально заинтересован в том, чтобы подать качественную заявку и выиграть конкурс», — заметила Оксана Саргина.

Кто справится с минимальной загрузкой?

В предстоящем конкурсе могут появиться новые требования к глэмпиньерам. По словам участников рынка, организаторы могут ввести минимальный порог по уровню загрузки отеля, поэтому приоритет будет у владельцев комплексных проектов с номерным фондом от 50 мест, дополненных сауной, термой и ресторанами. Таких проектов в республике меньше — больше распространены бюджетные глэмпинги на 5—10 домиков.

В предстоящем конкурсе могут появиться новые требования к глэмпиньерам. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

К участию в конкурсе готовят и владельцев туристических баз отдыха советских времен, которые так и не успели обновиться за это время. По словам Оксаны Саргиной, впервые за эти годы владельцы таких объектов намерены подать заявки, чтобы расширить площади и увеличить номерной фонд. Год назад вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов высказывался в пользу такого подхода. По его мнению, поддержка модульных объектов, которые создаются на базе уже действующих отелей, эффективна, так как они обладают инфраструктурой, квалифицированным персоналом, в состоянии оперативно запустить и эксплуатировать данные модули.

Татарстан довел глэмпинги до 50

Федеральная программа поддержки строительства некапитальных средств размещения в регионах России стартовала в 2022 году. По итогам ежегодных конкурсных отборов предприниматели стали получать безвозмездные субсидии в 1,5 млн рублей, или 50% от стоимости одного модульного сооружения. Взамен предприниматель обязывался сдать объект в срок, а затем в течение трех лет принимать туристов. Сначала правительство РФ выделило 4 млрд, после чего еще пару миллиардов.

К этой щедрости в Татарстане добавили собственные бонусы — земельные участки под глэмпинги предоставляют без торгов, но через прохождение на Инвестсовете под руководством Рустама Минниханова. В результате количество глэмпингов в республике выросло в восемь раз — с шести объектов в 2020-м до 50 в 2024-м, уточнила Оксана Саргина. Общая сумма выигранных субсидий — свыше 500 млн рублей. Но если сравнивать с другими регионами, то количество построенных в республике глэмпингов оказалось меньше, чем, скажем, в Башкирии. При этом стоимость размещения оказалась едва ли не в два раза выше — ценник доходит до 9—12 тысяч рублей в сутки, что сопоставимо с отелями 4-5 звезд в Казани. По мнению участников рынка, введение требования о минимальной загрузке может заставить снизить ценник и за счет понижения цены нарастить поток туристов.

Дороговизна, финансовые проверки и конкуренция

Глэмпиньеры «первой волны» не торопятся повторно выходить на конкурс, считая субсидию в 1,5 млн рублей недостаточной для строительства модульного сооружения.

— С одной стороны, предприниматель сможет планировать строительство на 3 года вперед. Но с другой стороны, сильно подорожали строительные материалы и работы, поэтому субсидия не может покрыть все расходы, включая инженерные коммуникации, — отметил сооснователь Urman Camp Ильнар Хамидуллин.

Субсидия не может покрыть все расходы, включая инженерные коммуникации, — отметил сооснователь Urman Camp Ильнар Хамидуллин. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Остальные владельцы глэмпингов не могут забыть пассаж во время первого конкурса. «Осенью объявили, а уже к 1 января все 10 домов должны быть готовыми к сдаче вместе с инженерными коммуникациями. Тогда мы пожалели, что стали участвовать, так как пришлось прокладывать коммуникации зимой. Мы общались с глэмпиньерами из других регионов — там получили субсидии в марте, а у нас в ноябре», — недоумевают они. Их также отпугивают постоянные проверки и обязанность сдавать ежемесячную отчетность: «Нас проверяют Прокуратура РТ, Счетная палата РТ. Приезжают, смотрят, и постоянно мы должны подавать им данные. Конечно, это не какие-то супер-затраты, но все равно это определенная нагрузка. А помощь не должна быть обременительной».

По мнению участников рынка, выполнить требования о минимальной загрузке нереально в условиях высокой конкуренции. «Сейчас открылось огромное количество глэмпингов, выбор огромный. Слава богу, мы успели наработать клиентскую базу. Но у нас цена ниже среднего по рынку, хотя она для многих туристов высокая (7—9 тысяч рублей в сутки). Если будет введено требование о минимальной загрузке, игроки вынуждены будут снижать цену. И если требование станет обязательным, то вложения станут невыгодными. Как я понимаю, сейчас рынок будет либо потихоньку обваливаться, либо окупаемость придется растягивать на 10—12 лет», — рассуждают владельцы загородных отелей.

Госкомитет РТ по туризму изложил свою позицию по данному вопросу. В ведомстве убеждены, что желающие поучаствовать в конкурсе найдутся и в нашей республике:

— В настоящее время среди жителей и гостей республики наблюдается значительный интерес к отдыху на природе. Количество глэмпингов, кемпингов, экоотелей, загородных отелей, современных баз отдыха в Татарстане выросло с шести объектов в 2020 году до 43 к концу 2023 года. Поддержка в виде субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения начала осуществляться, начиная с 2021 года в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В период с 2021 по 2024 годы государственную поддержку в форме субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения на сумму порядка 470 млн рублей получили 34 проекта развития загородных объектов отдыха и рекреации в республике. К концу 2024 года количество номерного фонда, созданного за счет средств субсидий, достигнет 358 номеров.

Количество глэмпингов, кемпингов, экоотелей, загородных отелей, современных баз отдыха в Татарстане выросло с шести объектов в 2020 году до 43 к концу 2023 года. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

По данным комитета, поддержанные проекты расположены в Казани и 15 районах республики: Бавлинском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Лаишевском, Мамадышском, Менделеевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Тукаевском, Сабинском, Спасском.

— Объекты размещения, получившие государственную поддержку в виде субсидий, в 2023 году приняли 24 тысячи туристов, средняя загрузка в самых востребованных объектах за год составила 50%. За первое полугодие 2024 года количество туристов, размещенных в поддержанных объектах, приблизилось к 20 тысячам туристов, а средняя загрузка наиболее популярных глэмпингов превысила 60%, — сообщили изданию.

Целью государственной поддержки в виде предоставления субсидий на софинансирование создания модульных некапитальных средств размещения является увеличение туристического потока в субъекты России и развитие сферы туризма в целом за счет создания дополнительного номерного фонда для размещения и отдыха туристов, напомнили в ведомстве Сергея Иванова. «Установление минимального порога загрузки станет дополнительным стимулом для предпринимателей по осуществлению взятых на себя обязательств и будет способствовать достижению целей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — добавили в комитете.