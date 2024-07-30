Стройки СМУ-88: два детсада, опережение сроков и утята из стены

Вместе с генеральным директором группы компаний Наилем Галеевым корреспондент «Реального времени» проконтролировал ход строительства проектов застройщика

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Почему дольщикам ЖК «Яратам» и «Крыловка Парк» пора писать заявления в роно, что на самом деле видно с кровли «Яналиф» и почему отделку фасада в «Вознесенском квартале» выбирает директор компании? Корреспондент «Реального времени» присоединился к объезду строительных площадок СМУ-88, чтобы погрузиться в рабочие моменты одного из крупнейших застройщиков Татарстана.

Открыточные виды на Волгу и один из самых дорогих фасадов в городе

Каждые две недели генеральный директор казанской компании-застройщика «СМУ-88» Наиль Галеев проводит объезд строящихся объектов, чтобы лично проинспектировать ход работ. На вопрос: «Для чего, если с каждой стройки устроена прямая трансляция?» — Галеев ответил, что никакие созвоны не смогут заменить выезда на место и контакта с прорабами, начальниками участка.

— Мы же строим как для себя, поэтому только личный контроль. Если бы вы строили дом или делали ремонт, вы бы тоже постоянно приезжали на объект — посмотреть, как идут дела, с чем помочь, принять решение и так далее, — пожимает плечами директор компании.

Первым посетили флагманский проект застройщика — ЖК «Яналиф»*, пионера реновации Новой Портовой. Сейчас СМУ-88 работает параллельно на двух очередях проекта. В первой серии домов монолитные работы уже близятся к завершению, одновременно с этим тут кладут кирпич, монтируют вентиляцию и устанавливают модульный фасад. К слову, фасад тут один из самых дорогих в Казани. По словам застройщика, его доля в себестоимости квадратного метра составляет около 30%. Именно он, помимо необычного силуэта домов, должен передавать художественный замысел архитекторов — известного бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры».

Чтобы по-настоящему оценить, пожалуй, главное преимущество проекта — невероятные виды Новой Портовой — по просьбе корреспондента «Реального времени» все участники объезда поднялись на кровлю дома первой очереди.

— Здесь всего 12 этажей, но при этом надо понимать, что высота потолков — 3,6 метра, что соразмерно 16 этажам обычного дома, — отмечает генеральный директор СМУ-88 Наиль Галеев.

Виды с ЖК «Яналиф» на Новую Портовую. предоставлено пресс-службой СМУ-88

Отсюда можно в деталях рассмотреть работы на второй очереди — начинает обретать реальные очертания первая 21-этажная доминанта проекта, трапециевидная форма которой, по замыслу архитекторов, отсылает к башне Сююмбике. Из этого дома будут открываться захватывающие виды на волжские просторы и косы Новой Портовой. Посмотреть будет на что и помимо пейзажей: здесь появятся благоустроенная набережная с системой марин, скверы с парками, музеи, арт-кластер и другие общественные пространства — по сути, формируется новый центр города. Галеев намекнул, что СМУ-88 в скором времени представит следующий проект на этой перспективной территории.

Детские сады и опережение сроков в «Крыловка Парке» и «Яратам»

Следующими остановками объезда стали жилые комплексы «Крыловка Парк»** и «Яратам»***. У проектов, несмотря на разные классы и локализацию в разных районах города, так много общего, что можно загибать пальцы.

Первое — оба строятся с опережением срока. Монолитные работы на объектах завершены, сейчас в «Яратам» идут отделочные работы, а в ЖК «Крыловка Парк» устанавливают лифты. СМУ-88 даже официально перенесло сроки ввода «Яратам» на несколько месяцев раньше. Для застройщика это в порядке вещей — вот уже семь своих жилых комплексов компания сдала с опережением.

Второе — на территории обоих комплексов параллельно строятся детские сады. Воспитанников они будут готовы принять уже в этом году. На это обстоятельство обратил внимание генеральный директор СМУ-88.

— Нужно сообщить дольщикам, чтобы они уже сейчас вставали в очередь на зачисление. У наших жителей должна быть возможность полноценно пользоваться социальной инфраструктурой, которая будет рядом с их домом. Проследите, чтобы всем сообщили заранее, — поручил Галеев.

Детский сад «Первый/Беренче» в ЖК «Яратам». предоставлено пресс-службой СМУ-88

Третье: жилые комплексы СМУ-88 — одни из самых востребованных в городе и неоднократно отмечены профессиональным сообществом. Так, в прошлом году оба комплекса получили дипломы на архитектурно-строительном форуме «Казаныш»: «Крыловка Парк» — за лучшее благоустройство территории, а «Яратам» стал призером в номинации «Лучший жилой комплекс». А годом ранее на том же «Казаныше» ЖК «Крыловка Парк» получил Гран-при в номинации «За качественное объемно-пространственное решение».

Выбор отделки фасада в «Вознесенском квартале»

Из ЖК «Яратам» через Вознесенский тракт попадаем в «Вознесенский квартал»****. Кстати, благодаря новой магистрали жителям обоих ЖК добраться до центра можно будет всего за 10—15 минут.

Прибыв на стройку «Вознесенского квартала», Наиль Галеев поинтересовался, есть ли трудности с работами. Сейчас на объекте идет армирование плит перекрытия, кирпичная кладка стен и перегородок — все идет по плану и даже лучше: строители опережают график на полтора месяца. Совсем недавно СМУ-88 запустило строительство второй очереди проекта, в которую войдут два дома переменной этажности. По словам Наиля Галеева, во второй серии «Вознесенского квартала» компания продолжает развивать основную концепцию комплекса, в центре которой — идея создания дружелюбного и сплоченного комьюнити.

— Новые дома дополнят существующую инфраструктуру новыми общественными пространствами для совместного досуга, что в дальнейшем поможет сформировать по-настоящему тесное сообщество, в котором соседи будут не просто людьми, которые живут в одном доме, а настоящими единомышленниками, объединенными общими ценностями и интересами, — поясняет генеральный директор.

Напоследок Галееву представили варианты отделки фасадов — композитные панели от отечественного производителя. Однако в этот раз согласовать не получилось. О чем-то негромко переговорив со своим заместителем, директор компании попросил не торопиться и представить все возможные варианты: «Давайте посмотрим еще и выберем лучшее».

Реставрация «Братьев Крестовниковых» и судьба утиной семьи

Финальная точка объезда — корпус фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» на ул. Тукая. Зимой СМУ-88 приступило к возрождению этого объекта культурного наследия регионального значения. Сейчас здесь идут противоаварийные работы: укрепление и реставрация кирпичной кладки, усиление фундамента с помощью монолитных перекрытий и специальной плиты, подготовка участка к установлению штукатурной сетки для наружной гидроизоляции. Подробно о противоаварийных мероприятиях СМУ-88 рассказало и показало в дневнике реставрации, опубликованном на youtube-канале СМУ-88 в мае.

По словам главного инженера проекта Марины Вилковой, по завершении противоаварийных работ необходимо незамедлительно начать работы по адаптации объекта к его новому назначению.

— Сохранить здание только консервационными работами нельзя. Единственная возможность дать ему вторую жизнь — возвратить его в городскую среду, — подчеркнула Вилкова.

. предоставлено пресс-службой СМУ-88

Сохранить здание только консервационными работами нельзя. Единственная возможность дать ему вторую жизнь — возвратить его в городскую среду»



В основу переосмысления завода братьев Крестовниковых легла концепция московского архитектора Рубена Аракеляна «здание в здании», позволяющая сохранить исторический вид сооружения, при этом кровля внутренней части будет выполнена из стекла. Внутри появятся крытый и открытый музеи, спа, небольшие кафе и рестораны, бутики, апартаменты.

Помимо противоаварийных работ, СМУ-88 в ролике о реставрации показало утку, которая выбрала одну из стен здания в качестве места для высиживания яичной кладки. Как говорят строители, утята успешно вылупились и отправились восвояси. Вероятно, на озеро Кабан, на берегу которого стоит здание.

В ролике о реставрации показали утку, которая выбрала одну из стен здания в качестве места для высиживания яичной кладки. предоставлено пресс-службой СМУ-88

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Интернет-газета «Реальное время»