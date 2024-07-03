Школу в Казани в микрорайоне М14 сдадут до начала учебного года

Фото: Динар Фатыхов

К новому учебному году в Казани в микрорайоне М14 планируется завершить строительство лицея №133 «Гаилә». Учебное заведение рассчитано на 1 224 места. В нем внедрят адаптивную программу и откроют бесплатные дополнительные курсы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В новой школе разместится 52 учебных кабинета, актовый зал, рекреационные зоны, большой и малый спортзалы. Также в учебном заведении планируется открыть школу креативных индустрий, где будут учить созданию видеороликов и разбору новых технологий, школу сборки и управления дронами.

В середине июня стало известно, что в Татарстане на завершение строительства двух школ направят почти 800 миллионов рублей. Одна школа расположится в Высокой Горе, а вторая — на улице Родины в Казани. Стоимость каждой из них составляет почти 370 миллионов рублей.

Разиль Самигуллин