«Это все прекрасное, родное, создавалось руками нашего народа»

В «Хазинэ» рассказали о татарской свадьбе

Значительная часть выставки — фото рубежа XIX-XX веков.. Фото: Радиф Кашапов

В галерее «Хазинэ» открылась выставка «Нәсел. Нигез. Йола»/«Род. Отчий дом. Обычай»: из фондов Музея изобразительных искусств республики собрали экспозицию о семейных и свадебных традициях татар на рубеже XIX-XX века. Во время работы выставки будут проходить лекции, мастер-классы, круглые столы. Но самое интересное, что сотрудники ГМИИ отправляются «в поля» в поисках новых артефактов на эти темы.

«Здоровая, образованная, воспитанная, хозяйственная, трудолюбивая»

Да, выставка — часть проекта «Кладези народного творения», организованного за счет гранта Республики Татарстан на развитие гражданского общества.

— Это все прекрасное, родное, создавалось руками нашего народа, — говорит Розалия Нургалиеева. — И по счастью все это находится в собрании музея изобразительных искусств.

Но, чтобы собрание было еще больше, сегодня группа сотрудников музея едет в районы республики общаться с представителями, занятыми народным творчеством, краеведческими музеями, жителями деревень. Все это, объясняет Нургалеева, превратится в буклет, который будет выложен в сети.

На информационных плакатах (текст в которых набран мелким шрифтом в широкие колонки) можно прочитать о традициях прошлого. К примеру, что парень с девушкой вместо встреч переписывались. Или же пару находили родители. Что с того времени пошли обращение другу к другу в виде звательных форм — атасы (отец детей), к жене — анасы (мать детей).

Театр Камала собрал костюм свахи. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Завидной невестой считалась та, которая была здоровой, образованной, воспитанной, хозяйственной, трудолюбивой — убирала дом, готовила пищу, ухаживала за детьми и пожилыми, приносила домой воды с ручья или колодца, справлялась с домашним скотом, вышивала, вязала, пряла, ткала, шила одежду и так далее», — сообщают организаторы. «Завидным женихом был тот, кто обладал отличным физическим здоровьем и мог построить дом, посадить, вырастить и собрать богатый урожай на своей земле; заготовить дров на зиму; вырастить скотину».

— Сейчас мы тянемся к глобальным, западным традициям, — говорит каллиграф Наджип Наккаш. — Мы теряем наши национальные особенности. А здесь мы видим, как красиво жили татары. Мой дед родился в 1878 году, примерно. У него вся семья жила по этим традициям. В доме было много вышивки, у него много было дочерей, огромные занавеси метров по 12, невероятно красиво передающие рисунки растений. И летом, и зимой дом украшали цветы.

И Арская фабрика, и театр Камала

Сама выставка поделена на две части. В первой говорится о подготовке к свадьбе, включая сватовство, помолвку, обмен подарками, приданое. Во второй рассказывают о самом празднике.

Под такую концепцию ГМИИ представил, во-первых, разнообразные украшение — хаситэ, чулпы, воротниковые застежки, браслеты. Во-вторых, изделия из кожи — ичиги, панно, подушки. В третьих, очевидно, в качестве приданого — образцы ткачества и вышивок.

Особое украшение выставки — кожаная мозаика. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Также здесь есть картины: эскиз к «Башмачкам» Джаудата Файзи от Светланы Ибрагимовой, которая представила свой образ свахи, «Татарская невеста» Анвара Сайфутдинова, сцена приезда гостей от Равиля Загидуллина. Особая гордость — панно в технике кожаной мозаики Ильдуса Гайнутдинова, Альфии Замиловой. А на фоне — Коран из коллекции Баки Урманче. Нашлось, достаточно внезапно, место подсвечникам Игоря Балашова на тему поэзии Тукая. И диванная подушка и коврик от Арской фабрики национальной обуви.

Свои фонды представили также отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки имени Лобачевского КФУ и театр Камала. Последний, к примеру, представил костюм свахи: платье, шаль, калфак с вышивкой, бусы, ичиги. Сваха вытаскивала штаны поверх сапога (а сват, напротив, заворачивал), а для того, чтобы дело сладилось, сажали на подушку. А если, напротив, или жених не подходил, или девушку еще не собирались выдавать замуж, ее сажали у самого порога. Приходила сваха в любой день, кроме «пустого», вторника. Говорила полунамеками, частушками-такмаками, чтобы уберечь молодых от дурного глаза…



Нашлось место Арской фабрике. А представленный Коран — из коллекции Баки Урманче. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

А в качестве согласия семьи обменивались подарками — это называлось аклашу/обеление или колак сөенчесе/радость для ушей. За 4-7 дней до свадьбы родители и сваты обсуждали мероприятие, махр/калым, приданое. Любопытное замечание: «Татары верили, что во время никаха даже ветер не должен попасть в дом, иначе между молодыми не будет тепла». После жених ночевал у невесты парное количество дней.

Ну а саму свадьбу, конкретно XIX века, описывает Карл Фукс — с семнадцатью перемен блюд и раздачей свадебных пирогов.

Указано, что фотографии — постановочные. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Герой выставки — Низами Ибраимов

Много на выставке фотографий — их представил известный в интернете коллекционер Низами Ибраимов, один из ведущих филокартистов России. На ней — постановочные снимки семей из Петербурга, Троицка, Казани, иногда в нескольких поколениях: женщины в калфаках и платках, мужчины в тюбетейках (а в семье Ахсановых нашлось место феске и тальянке).

— Мы понимаем, как бесконечно и с разных сторон можно говорить о семье, — отметила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева. — Когда мы говорим довольно стандартные слова «традиционные семейные ценности», это довольно официально звучит. А когда вглядываешься в эти работы, в лица, в рукоделие, в другие предметы декоративно-прикладного искусства, встречаешься просто с хорошими семьями (ведь часто эти промыслы — семейная традиция), понимаешь, насколько это уникальный мир — семья. И сколько в этом мире сохраняется и передается.



