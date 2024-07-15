Покушение на Дональда Трампа, ЧС в Новороссийске из-за пожаров, Испания — чемпион Евро-2024
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные 13—14 июля.
- 13 июля во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания было совершено покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. Два человека, в том числе предполагаемый стрелок, были убиты. Еще двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу. Президент США Джо Байден поручил Секретной службе обеспечить полную безопасность Трампа после покушения и призвал американцев «снизить градус» и «остыть». «Реальное время» собрало факты о покушении на Дональда Трампа, ставшие известными в первые сутки, а также реакции мирового сообщества.
- Сборная Испании в четвертый раз стала чемпионом Европы по футболу. В финальном матче испанцы обыграли англичан со счетом 2:1. Лучшим футболистом турнира признали полузащитника сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри, лучшим игроком финала — испанского нападающего Нико Уильямса, забившего один из голов. Сразу шесть футболистов стали лучшими бомбардирами — Коди Гакпо (Нидерланды), Гарри Кейн (Англия), Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия), Дани Ольмо (Испания) и Иван Шранц (Словакия), в активе каждого по три гола.
- В Новороссийске из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. По последним данным МЧС, площадь возгорания составляет 62 га. Возбуждено уголовное дело, несколько человек пострадали.
- В выходные казанцы отмечали 245-й день рождения парка «Черное озеро». Хедлайнером праздника стала журналистка и ютьюб-блогер Саша Сулим, которая снимает документальные ролики о серийных маньяках. Заявленная лекция называлась «Тру-крайм на Черном озере». Народу собралось много: вся зона амфитеатра и за ней была битком набита людьми, которые сидели, стояли или ходили туда-сюда. Но вот только говорили совсем не о тру-крайме. И даже не о «Черном озере». Подробнее — в материале «Реального времени».
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- Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Колумбии в финале Кубка Америки и в рекордный 16-й раз стала обладателем титула. Начало матча было отложено почти на полтора часа в связи с беспорядками — сообщалось, что часть болельщиков пытались проникнуть на стадион без билетов.
- Испанский теннисист Карлос Алькарас второй год подряд выиграл Уимблдон. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счетом 3:0. Это четвертый титул испанца в турнирах Большого шлема.
- Питерский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России. В ходе прошедшего в субботу в Волгограде матча спортсмены обыграли «Краснодар» со счетом 4:2.
- В Казани прошел конкурс «Миссис Татарстан — 2024», в котором приняли участие 10 конкурсанток из разных городов республики. Главный титул получила Екатерина Биккинина, а «Миссис Казань» — певица, народная артистка Татарстана Айгуль Бариева.
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- Умерла звезда сериалов «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210» Шеннен Доэрти. Ей было 53 года. C 2015 года она боролась с онкологическим заболеванием.
- В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Татарстан получит субсидию в размере 1,1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на сайте Кабмина.
- В Казани прошел двухдневный ежегодный гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Посетителей ждали мастер-классы от лучших шеф-поваров города, дегустации, конкурсы и другие активности.
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- За ночь, по данным Минобороны России, средства ПВО уничтожили 22 беспилотника — 15 над территорией Брянской области, шесть — над территорией Республики Крым и один — над Липецкой областью.
Дарья Пинегина
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