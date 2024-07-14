Что известно о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа

«Реальное время» собрало в одном материале всю известную информацию и реакции мировой общественности

Вчера, 13 июля, во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания было совершено покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. Два человека, в том числе предполагаемый стрелок, были убиты. Еще двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу. «Реальное время» собрало все, что известно о покушении на Дональда Трампа, а также реакции мирового сообщества.

Что известно о покушении

В субботу вечером, примерно в 18.15 по местному времени, неизвестный мужчина открыл огонь по сцене на предвыборном митинге на территории Butler Farm Show в городе Батлер, штат Пенсильвания. В это время на сцене выступал Дональд Трамп. За несколько минут до выстрелов он показывал своим сторонникам график, демонстрирующий количество пересечений границы. А затем участники закричали: «Ложись, ложись!» и «Стреляют!» Секретная служба быстро очистила пресс-зону, вывела людей и объявила территорию местом преступления. Среди толпы царила неразбериха. Некоторые сторонники Трампа держались за руки и молились.

На видеотрансляции с митинга сначала были слышны выстрелы, а потом Трамп потрогал свое ухо. Оно было в крови. Тут же к политику подошли сотрудники Секретной службы, которые вывели бывшего президента со сцены, посадили в машину и увезли с мероприятия в больницу. Перед этим Трамп показал толпе кулак в жесте вызова. После этого издание The New York Times со слов Секретной службы написало, что Трамп находится «в безопасности». Через три часа после покушения политик покинул больницу, сообщила американская телерадиосеть CBS News.

— В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и почувствовал, как пуля разрывает кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит, — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth.

Пост Дональда Трампа после стрельбы. Скриншот из соцсети Truth

Во время митинга был убит один мужчина на трибунах, еще двое доставлены вертолетом в больницу Питтсбурга в тяжелом состоянии. Конгрессмен от республиканцев Ронни Л. Джексон из Техаса и бывший врач Белого дома при Трампе сообщил в социальных сетях, что его племянник получил ранение на митинге. Травма оказалась несерьезной, и его практически сразу отпустили домой.

Медицинский персонал, который обследовал Трампа, никак не прокомментировал его состояние. Но позже один из помощников бывшего президента опубликовал видео, как Дональд Трамп самостоятельно спускается по трапу самолета после приземления в Нью-Джерси. Поврежденное ухо было вне кадра.

Сегодня штаб предвыборной кампании Трампа и Республиканский национальный комитет заявили, что бывший президент будет участвовать в республиканском съезде в Милуоки. Он должен начаться в понедельник, 15 июля.

Кем был предполагаемый стрелок

По данным The New York Times, предполагаемый стрелок выстрелил восемь раз, после чего был убит сотрудниками Секретной службы. При осмотре тела полицейские не обнаружили документов мужчины. Рядом с ним находилась только полуавтоматическая винтовка типа AR-15. Позже ФБР идентифицировало личность предполагаемого стрелка. Им оказался двадцатилетний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка. Это город в часе езды от Батлера, где проходил предвыборный митинг. Власти продолжают выяснять его мотив. Неизвестно также, были ли у него сообщники.

Карта местности, где произошла стрельба. Скриншот с сайта The New York Times

По словам очевидцев, еще до выстрелов снайперы из правоохранительных органов, которые находились на крыше соседнего ангара, заметили поблизости движение. Один из участников митинга — 54-летний Крейг Сайрус рассказал, что снайперы сосредоточились на чем-то сбоку от трибуны, они смотрели в бинокль и держали оружие наготове. А когда послышались выстрелы, открыли ответный огонь. По разным данным, стрелка и Трампа отделяли от 125 до 275 метров. Секретная служба сказала, что стрелок находился на «возвышенной позиции» за пределами места проведения митинга.

У предполагаемого стрелка не было криминальной истории, по крайней мере, журналисты не нашли ничего подобного в публичных записях Пенсильвании. На предвыборный митинг Крукс зарегистрировался как республиканец. Но по данным The New York Times, в 2021 году он пожертвовал 15 долларов либеральной организации по мобилизации избирателей на выборы через платформу Демократической партии ActBlue. Сегодня, в воскресенье, в соцсетях появилось видео, на котором якобы изображен Крукс. Он говорит, что «ненавидит республиканцев, ненавидит Трампа».

Предположительно, Томас Мэтью Крукс окончил старшую школу Бетел-Парка в 2022 году. Согласно изданию The Tribune-Review, в том же году он получил премию «звезда» в размере 500 долларов от Национальной математической и научной инициативы. Родственники Крукса отказались от общения с журналистами и никак не прокомментировали произошедшее.

Как отреагировала мировая общественность

Мировые лидеры, а также и демократы, и республиканцы в США осудили стрельбу как непосредственно акт насилия, так и посягательство на демократию. Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с обращением к нации и сказал, что «подобному насилию нет места в Америке». Позже он созвонился с Трампом. Представитель предвыборного штаба Байдена сказал, что действующий президент снимет с трансляции все агитационные ролики с его участием, поскольку после стрельбы политика уходит на второй план. Бывший президент от демократов Барак Обама призвал американцев усвоить этот урок и соблюдать вежливость и уважение в политике.

Кадры, сделанные во время и после покушения на Дональда Трампа. Скриншот с сайта The New York Times

Слова поддержки Дональду Трампу высказал его давний сторонник — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «В это темное время мои мысли и молитвы с президентом Дональдом Трампом», — написал он в социальных сетях. Другой близкий союзник Трампа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что он шокирован произошедшим. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал это актом «иррационального и бесчеловечного» насилия (Трамп называл Обрадора лидером, которого «я уважаю и люблю»). Премьер-министр Италии и лидер консерваторов Джорджия Мелони выразила в соцсетях надежду, что «в предстоящие месяцы избирательной кампании диалог и ответственность возобладают над ненавистью и насилием».

Высказал слова поддержки и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В соцсетях он написал, что «глубоко обеспокоен нападением на моего друга, бывшего президента Дональда Трампа». Не остался в стороне и Китай. Министерство иностранных дел Китая выпустило краткое заявление: «Китай обеспокоен стрельбой в бывшего президента Трампа. Президент Си Цзиньпин выразил свои соболезнования бывшему президенту Трампу». Кроме этого, отреагировали на покушение лидеры и представители Канады, Украины, Великобритании, Японии, Франции и Южной Кореи.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал РБК, что президент России не планировал созваниваться с Дональдом Трампом. «Мы не имеем малейшего желания вмешиваться в это, это внутреннее дело США», — отметил Песков. Кроме этого, он добавил, что для всех была очевидна угроза жизни Трампа, поскольку его не получилось убрать из предвыборной гонки юридическими способами.

— Мы совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью. Но атмосфера, которая была ею создана, этой администрацией, была создана в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа — она, именно она и спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка, — сказал Песков журналисту РБК.

Комитет палаты представителей американского Конгресса по надзору и подотчетности будет расследовать покушение. Первые слушания пройдут 22 июля, на которых даст показания директор Секретной службы Кимберли Читл.

