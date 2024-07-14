Татарстан получит более миллиарда рублей на создание комфортной городской среды

Фото: Максим Платонов

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Татарстан получит субсидию в размере 1,1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на сайте Кабмина.

Благодаря федеральному проекту в городах и селах благоустраиваются парки, скверы, аллеи, пешеходные зоны и межквартальные пространства. Во дворах устанавливают лавочки и урны, обновляют освещение и асфальтируют проезды.

Кроме Татарстана, субсидии получат еще пять регионов: Белгородская область — 363,5 млн рублей, Вологодская область — 296,3 млн рублей, Ивановская область — 237,8 млн рублей, Тамбовская область — 240 млн рублей и Ненецкий автономный округ — 99,8 млн рублей.