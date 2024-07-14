Сборная Испании выиграла Евро-2024 по футболу

Фото: Динар Фатыхов

Сборная Испании выиграла Чемпионат Европы по футболу 2024 года со счетом 2:1. В финальном матче они оказались сильнее сборной Англии.

Первый тайм не порадовал болельщиков голами. Однако вначале второго испанцы сразу же вышли вперед — на 47-й минуте отличился Нико Уильямс — 1:0 в пользу Испании. На 73-й минуте англичане сравняли цифры на табло благодаря голу Коула Палмера. Под занавес встречи Микель Оярсабаль подарил своей команде победу — 2:1 в пользу Испании.

Благодаря победе сборная Испании стала единоличным лидером по количеству побед в Чемпионатах Европы — в активе команды четыре титула. Следом за ними расположилась сборная Германии с тремя победами.