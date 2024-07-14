Гид по улице Чернышевского: аптекари и банкиры-коллекционеры

Прогулка по Гостинодворской, часть 3-я

Дом Заусайлова был снесен и воссоздан. Фото: скриншот c сайта Google Карты

В нашей прогулке мы переходим к той части улицы Чернышевского, которая раньше называлась Гостинодворской в честь древнего торгового комплекса в районе Кремля. Здесь немало доходных домов и аптек. А завершает очередной перегон дом Заусайлова — бизнесмена и одного из создателей Казанского городского музея.

Аптека Левидова (Чернышевского, 27)

Здесь находилась аптека провизора Мейера Ивановича Левидова. Ранее это был дом жены арского купца Анны Степановны Молотковой, который она купила в 1860 году. Через несколько лет у дома появились второй этаж, флигель, пристрой и забор. Потом им владел уже сам купец Яков Иванович Молотков, после него его сын Иосиф, будущий купец первой гильдии. Здесь он жил, как писал Лев Жаржевский, с женой Марией, сыном Яковом и двумя дочерями — Марией и Ниной. А в 1900-м переехал на современную ул. Карла Маркса. Молотков торговал чаем, который привозил из Китая.

У здания сохранили оригинальную входную группу. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Доходный дом Молоткова (Чернышевского, 25)

Соседнее строение — продолжение владений Молоткова, жилой дом XIX века, в котором, судя по фотографии начала прошлого века, располагались номера «Боярский двор». Также здесь была инженерная дистанция, то есть местное военное инженерное управление, которое заведовало, в частности, всеми воинскими зданиями и сооружениями в округе.

Можно сказать — типичный петербургский доходный дом. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Шестакова (Чернышевского, 20)

На месте дома с барабаном, который явно цитирует здание реального училища на углу Булака и Межлаука, стоял доходный дом Шестакова, снесенный в 1990-е годы. Здесь также были аптеки, но уже Эмилия Семеновича Менделя и Шлемы Герштейна (была у него, согласно делу 1893 года о высылке евреев, «самовольно поселившихся в Казанской губернии», жена Амалия Вольфова и дети Владимир и Любовь). Также в доме работал частный родильный приют.

На этом месте стоял дом Шестакова. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Номера Лисицына (Чернышевского, 23)

На другой стороне улицы находились двухэтажные номера Лисицына — на месте трехуровневого новостроя со стеклянной башней, очевидно, цитирующей Спасскую. Жил в номерах, к примеру, в конце XIX века, некий товарищ Гребенюк, представитель «Коммерческого страхового общества». Известные в Казани Лисицыны — это старообрядцы: купец Павел Демидович и его сын Иван Павлович, которым принадлежал и дом на Пушкина, где родился Шаляпин. После здесь располагалась больница Татпромстрахкассы и 6-я детская больница.

На месте одного из владений Лисицыных. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Брагина (Чернышевского, 19)

Богдан Михайлович Нилус в это время был городским архитектором, но вскоре перешел на службу в Московское губернское правление, а в 1907-м стал Московским губернским архитектором. Пожалуй, единственный известный объект его авторства, который сохранился, — это здание с лозунгами на Батурина, 12, дом Кулалаева. И этот дом купца Брагина был перестроен Нилусом в 1894—1896 годах по той моде, в эклектичной манере, смешавшей псевдобарокко и псевдоклассицизм. Дмитрий Васильевич Брагин держал магазин мужской одежды на современной Баумана. Сам жил в Адмиралтейской слободе.

Образец эклектики на Чернышевского. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Лисицына (Чернышевского, 17)

Упомянутый ранее Иван Павлович Лисицын также владел зданием, где в середине прошлого века работал военкомат Бауманского района. Позади него, по адресу Чернышевского, 17/38, снесли многоквартирный дом 1917 года, его признали аварийным. Вообще, весь этот угол был лисицынский.



А ранее здесь располагались владения купца Измаила Исхаковича Апакова, торговца тканями и зерном, почетного старшины Мусульманского детского приюта. В этом районе жили и работали мастера и ремесленники: они стирали, красили, делали шапки, перчатки, чулки. А в советское время здесь же на углу, пишет Лев Жаржевский, располагалось «Первое производство винзавода Азервинтреста»: то есть хороший виноматериал здесь «дорабатывался».

Бывшие апаковские, а потом — лисицынские владения. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Заусайлова (Чернышевского, 12)

Это часть усадьбы, в 1840-х годах перестроенная по проекту Фомы Петонди. Известно как здание «Больших Сибирских номеров». «Сибирских номеров» было 55, стоили они от 50 копеек до 2 рублей. Самый известный постоялец — Владимир Ленин, который останавливался здесь в августе — сентябре 1890 года, проездом из Самары в Петербург (ехал сдавать экзамены экстерном). Также здесь работал магазин по продаже вин Афанасьева, фарфора от Гутмана, фотография Вяткина. В советское время в здании располагалось ателье мод «Центральное», магазин «Руслан» и жилищный трест. Во время празднования тысячелетия Казани его разобрали, а в наше время — построили копию.

Здание номеров было снесено в 2005-м, а построено с новой планировкой и подземной парковкой в 2012—2014 годах. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Это дом купца Василия Ивановича Заусайлова. Был он главой банкирского дома «А. Печенкина и Ко» (с конторами также в Саратове и Санкт-Петербурге). Кстати, почему Печенкина? Так звали отчима купца: его мать, рано овдовев, вышла замуж за военного интенданта. Дача Заусайлова находилась в районе современного Савиново.

Банкир был членом Общества археологии, истории и этнографии Казанского университета, а также — казначеем музея, который сейчас называется Национальным. Он покупал для него предметы экспозиции, формируя музейное собрание, собрав, к примеру, русскую этнографическую коллекцию.

Из-за русско-японской войны и падения курса ценных бумаг контора Заусайлова обанкротилась, так что личную коллекцию пришлось продать Национальному музею Финляндии в Хельсинки.