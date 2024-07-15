В Казани 21 июля перекроют часть улиц для проведения крестного хода

Фото: Максим Платонов

В воскресенье, 21 июля, в Казани пройдет крестный ход по случаю празднования обретения Казанской иконы Божией Матери. В связи с этим событием и.о. начальника отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов сообщил, что будет ограничено движение транспорта по ряду улиц.

Руководитель исполкома Рустем Гафаров поручил Управлению внутренних дел создать максимально безопасные условия для проведения мероприятий. А администрацию района он попросил оказать содействие в организации и благоустройстве крестного хода, чтобы после его завершения все было расчищено и прибрано.

Ильгиз Сарманов рассказал, что праздничное мероприятие начнется в 7.30 с торжественного молебна в Благовещенском соборе. Затем верующие пройдут крестным ходом вокруг Казанского Кремля и по улицам Батурина — Карла Маркса — Миславского до Богородицкого монастыря.

В связи с проведением крестного хода с 7 часов 21 июля перекроют движение транспорта по этому маршруту. Ограничение будет снято по мере прохождения крестного хода. Также с 20 часов 20 июля на улице Миславского ограничат парковку автомобилей.

Напомним, Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани сообщил, что с 15 по 25 июля в районе пересечения проспекта Ямашева и улицы Адоратского будут вестись работы по ремонту межрельсового настила.