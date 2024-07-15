«При сомнении прекратить разговаривать»: депутат Разворотнева дала рекомендации по борьбе с мошенниками

Фото: Дарья Пинегина

Зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева предостерегает граждан от мошенничества в сфере ЖКХ, передает RT.

— Единственная рекомендация, которая может быть, — при малейшем сомнении прекратить разговаривать и перезвонить в организацию самостоятельно, — советует депутат.

Зампред подчеркивает необходимость информирования населения, особенно тех, кто не привык пользоваться онлайн-сервисами, а также старшего поколения о существующих угрозах. Она предупреждает, что мошенники часто пользуются ситуацией с поверкой приборов учета:

— Приходят, сообщают, что поверка необходима, что срок годности прибора закончился, что его необходимо заменить. Как правило, ставят нормальный прибор, только предыдущий еще постоял бы пять лет, и поверка точно не нужна была.



Светлана Разворотнева подчеркивает, что никто из тех, кто приходит на какие-то проверки, не уполномочен заключать договоры.

— Если это поверка, у человека есть право выбора, с кем заключить. Если это, например, осмотр газового оборудования и прочее, то это договор, конечно, не с этим конкретным работником. Поэтому ничего не делать без договора, ничего не делать сразу, просто взять контакты, если заинтересовало, проверить, нет ли там других предложений и вообще в силе ли это предложение, — советует депутат.

Напомним, злоумышленники начали использовать новую схему для мошенничества. Они позвонили женщине, представившись сотрудниками Пенсионного фонда, и сообщили о том, что срок действия ее полиса истекает. Затем убедили пенсионерку назвать коды из СМС-сообщений, якобы необходимые для продления действия документа.

Анастасия Фартыгина