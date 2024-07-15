СМУ-88 в топ-3 по вводу жилья, а «Яратам» — одна из лучших новостроек РТ

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Жилой комплекс «Яратам» от группы компаний «СМУ-88» стал финалистом федерального градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК 2024" в номинациях «Лучший жилой комплекс-новостройка в Казани» и «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Татарстан». Кроме того, по данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), СМУ-88 заняло третье место по объему ввода жилья в 2023 году в Республике Татарстан с показателем 69 396 кв. м.



Конкурс «ТОП ЖК» проводится пятый год подряд и является одним из самых масштабных и авторитетных конкурсов жилых комплексов-новостроек в России. Организаторами выступают Комитет Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере строительства, Национальное объединение застройщиков жилья, Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по жилищной политике и ООО «Институт развития строительной отрасли» (правообладатель портала ЕРЗ.РФ).

В этом году участие в конкурсе приняли 630 застройщиков со всей России, из которых 342 попали в финал. Проекты оценивали более 650 независимых экспертов, 45 членов жюри федерального и регионального уровней.

Конкурсные заявки оценивались по 17 критериям, в числе которых социальная инфраструктура, дворовые пространства и безопасность, архитектура и фасады, входные группы, подъезды, лифты, инженерные системы, среда для маломобильных граждан и др. Критерии конкурса были разработаны в соответствии со стандартом комплексного развития территорий, разработанным Минстроем России и ДОМ.РФ. Эксперты оценивали проекты на основе данных портала ЕРЗ.РФ, который позволяет удаленно изучить параметры жилых комплексов.

«Можно сказать, что «Яратам» полюбился казанцам — в течение двух лет это один из самых востребованных жилых проектов в Казани. В нем мы постарались отразить наши лучшие стандарты качества, сохранив при этом демократический ценник. Рады, что профессиональное сообщество оценило проект по достоинству», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Напомним, ЖК «Яратам» от СМУ-88 — проект комфорт-класса в Советском районе Казани. Первую очередь жилого комплекса застройщик сдал в августе 2023 года с опережением сроков. Авторы проекта — известные российские архитекторы Михаил и Максим Борщевские. В 2023 году ЖК «Яратам» стал призером смотра-конкурса на лучшее архитектурное и градостроительное решение в Казани в номинации «Лучший жилой комплекс», итоги которого подвели на архитектурно-строительном форуме «Казаныш».

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