ЕС продлил санкции против Ирана за поддержку России
Совет ЕС принял решение продлить на год санкции в отношении Ирана, сообщается в официальном заявлении организации, передает ТАСС.
Причиной такого решения названа поддержка Ираном России в рамках специальной военной операции на Украине и дестабилизация Ближнего Востока и региона Красного моря.
Санкции включают запрет на въезд для физических лиц, блокирование финансовых активов в европейских юрисдикциях, а также запрет на предоставление кредитования, инвестиций или иных средств. На данный момент ограничения действуют в отношении 12 физических лиц и 9 организаций. Они будут продлеваться ежегодно.
Неделей ранее Швейцария расширила санкции против России. Страна включила в свой список 69 физических и 47 юридических лиц.
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