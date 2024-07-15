ЕС продлил санкции против Ирана за поддержку России

Фото: Максим Платонов

Совет ЕС принял решение продлить на год санкции в отношении Ирана, сообщается в официальном заявлении организации, передает ТАСС.

Причиной такого решения названа поддержка Ираном России в рамках специальной военной операции на Украине и дестабилизация Ближнего Востока и региона Красного моря.

Санкции включают запрет на въезд для физических лиц, блокирование финансовых активов в европейских юрисдикциях, а также запрет на предоставление кредитования, инвестиций или иных средств. На данный момент ограничения действуют в отношении 12 физических лиц и 9 организаций. Они будут продлеваться ежегодно.

Неделей ранее Швейцария расширила санкции против России. Страна включила в свой список 69 физических и 47 юридических лиц.