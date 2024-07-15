В Зеленодольске отремонтируют 54 дорожных объекта за 88 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В рамках программы по приведению дорог в нормативное состояние будут проведены работы на 22 объектах в Зеленодольске и близлежащих поселках. На эти цели выделено 67,6 млн рублей. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Планируется провести ремонт проезжих частей к школам и лицеям, ямочный ремонт дорог в городе и поселках, оформить остановочные карманы и нанести дорожную разметку.

Кроме того, запланированы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения за 20,4 млн рублей. В частности, в Зеленодольске, селе Кугушево, Осиново и Кугеево, пгт. Васильево и Нижние Вязовые, пос. Октябрьский будет устроено новое дорожное покрытие.

Также будут проведены работы по устройству тротуаров, пешеходных переходов, искусственных дорожных неровностей и установке соответствующих знаков.

Напомним, власти Татарстана работают над расширением промышленного парка «Тура 2.0», сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.