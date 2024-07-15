8% казанцев считают чек важным при покупке товаров у частников

Фото: Реальное время

По данным опроса Аналитического центра «Консоль.Про», только 8% казанцев считают чек важным при покупке товаров у частных продавцов. 38% опрашиваемых не акцентируют внимание на чеке, а 54% забывают о нем вовсе, предпочитая оплачивать товары без подтверждающих документов.

Несмотря на это, половина респондентов знает о последствиях отсутствия чека. При этом почти каждый пятый, не придающий чеку особого значения, готов отстаивать свои права:

11% обратятся в суд;

8% — в полицию;

треть респондентов не предпримет никаких действий;

41% ограничится написанием негативного отзыва о продавце.

Чаще всего продажи без чека совершаются при покупке товаров ручной работы. 51% казанцев готовы приобрести товар без чека, если у производителя хорошая репутация в интернете, а 27% доверяют своим друзьям и знакомым.

Казанцы покупают товары ручной работы нечасто. Треть респондентов (35%) приобретают их раз в несколько месяцев, а 25% — три или четыре раза в месяц.

Наиболее популярные товары (согласно опросу, 49% казанцев в год тратят на такие товары до 60 тысяч рублей):

продукты питания ручной работы (48%);

одежда и аксессуары (32%);

предметы мебели (21%).

Подчеркнем, что у казанцев также стабильно растет интерес к обручальным кольцам. По данным исследования аналитического центра SOKOLOV в Казани средний чек на помолвочные кольца составил 14 752 рубля (+12%), а на обручальные кольца — 15 792 рубля (+34% год к году).

Анастасия Фартыгина