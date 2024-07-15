Правительство России оценило законопроект по улучшению мобильной связи на дорогах

Фото: Максим Платонов

Правительство России положительно оценило законопроект, направленный на улучшение качества мобильной связи и интернета на автомобильных дорогах, сообщил «Интерфакс».

Как стало известно, правительство поддержало инициативу после заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности. В отзыве отмечается, что предлагаемые законопроектом изменения будут способствовать развитию сетей связи и обеспечению покрытия сигналом подвижной радиотелефонной связи автомобильных дорог общего пользования.

— Условия размещения инфраструктуры связи вдоль дорог станут проще, что улучшит качество мобильной связи и интернета на трассах и в расположенных вблизи к ним малых населенных пунктах, — пояснил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

По его словам, сейчас разногласия в терминологии и противоречия, касающиеся создания необходимой инфраструктуры, часто тормозят размещение базовых станций и линий связи вдоль автодорог.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, также являющийся автором инициативы, отметил, что законопроект закрепляет возможность размещения сооружений связи в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и с учетом особенностей законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

Он добавил, что законопроект допускает использование земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях размещения и эксплуатации сооружений связи на условиях публичного сервитута.

Напомним, что на трех участках федеральной трассы М-7 «Волга», проходящих по территории Татарстана, установят новое стационарное освещение. Стоимость работ составит около 250 млн рублей. Они должны быть завершены до 30 августа 2025 года.



Анастасия Фартыгина