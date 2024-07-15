Роспотребнадзор рекомендует не купаться в водоемах Набережных Челнов, Мензелинска и Муслюмовского района

Фото: Динар Фатыхов

Управление Роспотребнадзора по Татарстану продолжает мониторинг качества воды водоемов в местах рекреаций по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

По состоянию на 15 июля 2024 года результаты исследований воды не соответствуют гигиеническим требованиям. В частности, это касается городских пляжей в Набережных Челнах и Мензелинске, а также пляжа в Муслюмовском районе (набережная «Солнечный Ик» в селе Муслюмово).

Пробы воды, которые не соответствуют нормативам по паразитологическим, вирусологическим и санитарно-химическим показателям, не зарегистрированы.

Администрациям районов и ответственным юрлицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.

Напомним, на прошлой неделе четыре пляжа Татарстана признаны непригодными для купания жителей. Купание запрещено на пляжах «Нижнее Заречье» в Казани, на городском пляже в Мензелинске и на пляже в Бугульминском районе. По санитарно-химическим показателям не рекомендуется плавание в водоемах у пляжей «Локомотив» и «Нижнее Заречье» в Казани.