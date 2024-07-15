Треть россиян изучают английский язык для общения в поездках

Фото: Александра Шарафиева

Основными причинами для изучения английского языка среди россиян стали романтические отношения, работа и просмотр сериалов в оригинале. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По информации издания, для 11% основной мотивацией изучения языка является поиск партнера и знакомство с противоположным полом. Из них 46% составили женщины, а 54% — мужчины. Основной возраст россиян, которые имеют такую мотивацию, — старше 45 лет (32%), а также люди в возрасте от 18 до 25 лет (27%).

Для трети респондентов (33%) причиной изучения английского стало комфортное общение в поездке или отпуске, а для 28% — общение по работе. Каждый десятый россиянин обучается для трудоустройства в зарубежную компанию. Работу в иностранных организациях чаще всего рассматривают люди в возрасте от 36 лет (53%).

— Более половины россиян считают, что знание языка необходимо в современном мире. У каждого своя мотивация: для кого-то это счастливые отношения, другие рассматривают английский со стороны работы, а кто-то просто хочет услышать голос любимого актера в оригинале. Все эти цели хороши. Мы посчитали, сколько потребуется времени для достижения этих целей. В среднем, чтобы уметь знакомиться на английском, человеку с базовыми знаниями потребуется 2—3 месяца регулярных занятий, а чтобы легко проходить собеседования в зарубежные компании на английском — 6 месяцев. За это время возможно подтянуть язык на два уровня, — отметила бренд-директор Skyeng Карина Павловская.

Напомним, Казань вошла в пятерку регионов с самым активным трафиком в приложениях по изучению английского языка. В прошлом году столица Татарстана занимала третье место в рейтинге городов, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.