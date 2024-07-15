Виктор Орбан отправил лидерам стран ЕС план урегулирования украинского конфликта

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главам стран Евросоюза предложения по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил политический советник и однофамилец премьера Балаж Орбан, пишет ТАСС.

По словам советника, в плане действий присутствуют «реалистичная оценка ситуации, реалистичные цели и соответствующий график» шагов для урегулирования конфликта. Балаж Орбан подчеркнул, что сейчас Европе необходимо изменить свой политический курс, если она хочет мира и влияния на ситуацию.

Политический советник также отметил, что план действий Виктора Орбана находится на столе у каждого премьер-министра Евросоюза.

Напомним, в начале июля Владимир Путин и Виктор Орбан провели переговоры в Москве, после чего политик направился с визитом в КНР.