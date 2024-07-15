В Казани обсудили готовность транспорта к проведению XVI Саммита БРИКС

Фото: предоставлено пресс-службой Минтранса России

Замминистра транспорта России Владимир Потешкин посетил Татарстан с рабочим визитом. Он осмотрел инфраструктуру Международного аэропорта Казань и обсудил с коллегами из профильных ведомств строительство воздушного перрона, обеспечение безопасности и организацию рейсов в период проведения XVI Саммита БРИКС в октябре 2024 года.

За первые пять месяцев текущего года через аэропорт Казани перевезено свыше 1,8 млн пассажиров, что на 5% больше аналогичного показателя прошлого года. В рамках программы субсидирования региональных перевозок полеты выполняют восемь авиакомпаний по 38 маршрутам.

Также Владимир Потешкин принял участие в церемонии передачи в лизинг российским авиакомпаниям трех вертолетов Ми-8. Эти машины будут использоваться для перевозки грузов и пассажиров, для нужд санавиации и оказания помощи в регионах.

Вертолеты произведены на Казанском вертолетном заводе, который входит в холдинг «Вертолеты России» «Ростеха». Их передача — часть инвестпроекта по обновлению отечественного вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния.

Напомним, «Ростех» передал казанскому вертолетному заводу первые опытные двигатели ВК-650В для начала летно-конструкторских испытаний импортозамещенного вертолета «Ансат».

