В топ самых интересных африканских направлений вошла Танзания

Фото: Максим Платонов

Танзания вошла в топ самых интересных африканских направлений для путешествий. Страна привлекает туристов своей природой и комфортным пляжным отдыхом, сообщает RT со ссылкой на экспертов.

— Сафари в Танзании — одно из самых захватывающих. На территории страны расположены всемирно известные национальные парки, такие как Нгоронгоро, Серенгети, Килиманджаро, а также знаменитые озера Танганьика и Виктория, — отметил источник издания.

По словам экспертов, для пляжного отдыха больше подходит Занзибар. Во время отпуска с детьми лучше посетить северное побережье архипелага — у него более пологий вход в воду, для дайвинга подходит восточный берег, а для серфинга — южная сторона.

Также в список вошли Сейшелы — архипелаг из 115 островов.

— Сейшелы известны своей уникальной флорой и фауной — туда едут, чтобы полюбоваться гигантскими валунами, сейшельскими пальмами и гигантскими черепахами. Еще одна особенность — кристально чистая вода, поэтому туристам предлагают поплавать на прозрачных каяках, чтобы можно было наблюдать за рыбками прямо под ногами, — подчеркнули эксперты.

Кроме того, специалисты считают, что в топ интересных африканских направлений входит ЮАР.

— Из популярного среди туристов города Кейптауна можно отправиться на популярные пляжи Милнертон или Кампс-Бей, добраться до знаменитого мыса Доброй Надежды, посетить винодельню и, конечно же, поехать на сафари. Для въезда в ЮАР туристам из России виза не нужна. Путешественники могут останавливаться на срок не более 90 дней в пределах одного года. Ночь в двухместном номере трехзвёздочного отеля в Кейптауне стоит от 3 тыс. рублей, — отметили они.



Самым популярным направлением для отдыха в июле стал Сочи. Туда было куплено 12,90% всех билетов. Город привлекает туристов своими пляжами, развитой туристической инфраструктурой и возможностью совмещать пляжный отдых с активными занятиями в горах Красной Поляны.