В России за год количество заведений с летними верандами увеличилось на 15%

Фото: Максим Платонов

В России за год количество заведений с летними верандами увеличилось на 15%, сообщает «Газета.Ru». Количество летников растет за счет увеличения числа заведений в формате «столик на улице».

Так, на июль 2024 года заведений с летними террасами насчитывается более 12,3 тысячи. В прошлом году это число составляло 10,7 тысячи.

Также увеличилось количество заведений со столиками на улице — в отличие от террас, они не оснащены навесом и могут быть без ограждений. В городах-миллионниках их количество за год увеличилось на 41%.

Напомним, в прошлом году Казань вошла в тройку городов-лидеров по проценту летних локаций в общепите — он составил 17,33%. На первом месте Нижний Новгород (19,2%), на втором — Краснодар (18,53%).