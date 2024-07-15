Исследование: маникюр — лидер по популярности в Казани среди бьюти-услуг

Фото: Динар Фатыхов

В Казани маникюр вышел в лидеры рынка услуг, согласно данным Авито Услуг за первое полугодие 2024 года. Спрос на услуги специалистов в разных сферах за этот период вырос на 24% по сравнению с прошлым годом.

Топ-10 самых востребованных услуг:

Маникюр занял первую строчку рейтинга. Услуги бровистов, в том числе наращивание и ламинирование ресниц, коррекция и окраска бровей. Консалтинговые услуги замыкают тройку лидеров, показывают стабильный интерес предпринимателей к консультациям по юридическим, финансовым и другим вопросам, связанным с развитием бизнеса. Услуги по производству и обработке материалов (токарные и пескоструйные работы, аренда промышленного оборудования, 3D-печать и др.); Услуги парикмахеров расположились на пятой строчке рейтинга.

В десятку также вошли: услуги репетиторов по школьным и вузовским предметам, ремонт квартир и домов под ключ, междугородние и городские грузоперевозки, сборка мебели.



— Высокий спрос на услуги мастеров ногтевого сервиса и бровистов связан с началом сезона отпусков. На отдыхе люди предпочитают не тратить время на маникюр и мейкап, поэтому в этот период спрос на такие бьюти-процедуры растет, — комментирует Артем Кумпель, управляющий директор «Авито Работа» и «Авито Услуги».

Популярность консалтинговых услуг обусловлена стремительным развитием малого и среднего бизнеса в России. Предприниматели активно отдают на аутсорсинг задачи, привлекая внешнюю экспертизу, что оптимизирует работу команды и бизнес-процессы.

Рост спроса на внутренние перевозки обусловлен активным развитием маркетплейсов и электронной коммерции в стране, а также переориентацией международных грузовых потоков на внутренний рынок.

Динамично развивающиеся категории услуг:

Услуги в сфере IT и маркетинга показали рост спроса на 38% в первом полугодии. Предприниматели активно вкладывают средства в онлайн-продвижение, разработку сайтов и приложений.

Обучение в сфере IT и программирования продемонстрировало рост на 137%. Работа в сфере информационных технологий привлекает казанцев возможностями для профессионального роста и увеличения дохода.

Ремонт и обслуживание кондиционеров выросли на 191%. В преддверии жаркого лета казанцы решили заранее позаботиться о комфорте своих домов.

Подчеркнем, что спрос на бьюти-услуги в Казани вырос на 13% за месяц, что связано с началом сезона отпусков, свадеб и выпускных. 45% казанцев обращаются к бьюти-мастерам летом, из них 14% делают это регулярно. Клиенты готовы тратить на красоту в среднем 4 118 рублей в месяц.



Анастасия Фартыгина