В Альметьевске выберут победителей кинофестиваля «Каракуз фильм»

В Альметьевске состоится кинофестиваль «Каракуз фильм». Он пройдет с 29 июля по 3 августа. Кинопоказы будут идти в двух местах: в ОЦ «Алмет» и на городском пляже. За шесть дней зрители увидят 27 фильмов и встретятся с 10 кинематографистами из России, Казахстана и Кыргызстана.

Руководитель Дирекции по поддержке кинопроектов и организации фестивалей Альбина Нафигова рассказала, что фестиваль будет проходить не только в креативных пространствах, но и на городских территориях.



— Во-первых, на дворе лето. Во-вторых, такой формат уже отлично работает во многих городах России, включая Татарстан. Это особый дух, особая атмосфера, особый колорит и, соответственно, особое наполнение. Это обогащает фестиваль новыми форматами, обновляет концепцию, освежает. Площадки не конкурируют, а взаимно дополняют друг друга, — уточнила она.



Участников фестиваля ждут творческие встречи и мастер-классы с кинематографистами. Особенностью фестиваля станет то, что сами зрители станут жюри. Ежедневно они будут голосовать за понравившийся фильм и определят победителей в двух номинациях:



«Лучший фильм. Мнение зала» — из фильмов, предложенных в ОЦ «Алмет»;

«Лучший фильм. Уличная версия» — из фильмов, представленных на городском пляже.

Специальный гран-при «Каракуз» также получит самый популярный фильм по мнению публики. Последний показ, церемония закрытия и награждение победителей пройдут 3 августа.