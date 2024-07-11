Эльмира Хабибуллина: генконсульство Индии в Казани станет дверьми для российского турпотока в страну

Декан Высшей школы востоковедения — об открытии консульства Индии в Казани и перспективах российско-индийских отношений

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил об открытии нового консульства в России — в Казани. Это решение откроет новые возможности как для Татарстана, так и для страны в целом, заявила в разговоре с «Реальным временем» декан Высшей школы востоковедения — Восточный разряд Института международных отношений КФУ Эльмира Хабибуллина. По ее словам, генконсульство может стать дверями для российского турпотока в Индию. Если говорить про российско-индийские отношения в целом, то они переживают период расцвета, заметила эксперт. Подробнее — в материале «Реального времени».

Новое консульство и укрепление связей

Визит премьер-министра Индии Нарендра Моди в Москву ознаменовался не только традиционным российско-индийским саммитом, но и заявлением об укреплении двусторонних отношений. Моди, прибывший в столицу России в понедельник, 9 июля, сообщил об открытии двух новых консульств Индии на территории РФ — в Казани и Екатеринбурге.

— Хочу поделиться с вами еще одной хорошей новостью: мы открываем два новых консульства в России. Это облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество, — сказал премьер-министр.

Нарендра Моди, говоря об отношениях Индии и России, подчеркнул «особое привилегированное стратегическое партнерство» между двумя странами, которое за последние 10 лет значительно продвинулось вперед. Он отметил успехи в сфере энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов. По словам индийского премьера, Индия и Россия играют важную роль в поддержании мира и стабильности в регионе.

Стоит заметить, что в этом году Моди еще раз приедет в Россию — он принял приглашение президента России Владимира Путина приехать на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22—24 октября.



Консульство как мост к новым возможностям

— Сказать, что это удивительная или неожиданная новость — наверное, нет, — прокомментировала «Реальному времени» анонс открытия индийского консульства декан Высшей школы международных отношений и востоковедения Института международных отношений КФУ Эльмира Хабибуллина. — Ведь в Казани уже на протяжении долгих лет успешно реализуют свою деятельность генеральные консульства КНР, Ирана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана.

По ее словам, такой шаг «открывает новые возможности как для Татарстана, так и для России в целом».

— Республика Татарстан — привлекательная площадка для инвесторов. И не только привлекательная, но и достаточно успешная и амбициозная. Деятельность нового консульства поможет ускорить и облегчить необходимые процедуры, решить визовые вопросы и многое другое, — заметила эксперт.



В свою очередь, Индия получит возможность усилить приток российских туристов:

— Индия — страна, привлекающая российских туристов. Генконсульство станет своего рода дверьми для этого турпотока, — подчеркнула Эльмира Хабибуллина.

Студенческий обмен

Открытие консульства также даст новое дыхание студенческому и культурному обмену между студентами, считает декан Высшей школы международных отношений и востоковедения. На сегодняшний день в Казанском университете обучается более 100 студентов из Индии.

Привлекательны для индийских студентов КФУ следующие специальности:

биоинженерия;

фармакология;

робототехника;

инжиниринг.

Также есть студенты, выбирающие международные отношения, востоковедение, русский язык как иностранный.

— Стоит отметить и то, что в Институте международных отношений КФУ работает Центр изучения Индии, студенты имеют возможность изучать хинди на различных направлениях подготовки. На направлении «Востоковедение и африканистика» ведется комплексная подготовка востоковедов-индологов, — рассказала Эльмира Хабибуллина.

Преимущества сотрудничества между странами

Что касается российско-индийского стратегического взаимодействия, то оно успешно развивается уже на протяжении 77 лет. Еще во времена СССР Москва активно инвестировала в развитие индийской экономики, образования и промышленности, а также реализовывала масштабные программы военно-технического сотрудничества, напомнила декан Высшей школы международных отношений и востоковедения.

— Россия и Индия на сегодняшний день ощущают результаты многолетнего двухстороннего сотрудничества в разных сферах, в том числе в международно-политической. Традиционно Москва и Нью-Дели выступают за укрепление национального суверенитета и отказ от вмешательства в дела друг друга. Россия и Индия взаимно уважают интересы друг друга в международных отношениях и делают акцент на равенство в отношениях как друг с другом, так и с другими странами. Страны сходятся еще в одном вопросе: обе страны испытывают интерес к формированию полицентричной системы в международных отношениях, такой системы, где фундаментом взаимодействия являются опора на несколько крупных региональных центров силы, — считает Эльмира Хабибуллина.



В перспективе взаимодействие стран поможет усилить друг друга на различных международных площадках и устоять перед давлением внешних сил.

— Также Индия заинтересована в развитии экономических отношений, точнее, в сфере энергетики. Продолжение курса выстроенного и успешного взаимовыгодного экономического сотрудничества поможет реализации российско-индийского экономического диалога в таких сферах, как транспортная инфраструктура, сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции, поддержка малого и среднего бизнеса, цифровая трансформация и передовые технологии, промышленное и торговое сотрудничество, — заключила эксперт.