Консисторская сказка с вкраплениями современной философии

В Казанском Кремле показали непростую историю о спящей Ханбике

Фото: Динар Фатыхов

В Казанском Кремле стартовали показы фэнтези-променада «Чудо о спящей Ханбике». Придумали шоу кандидат культурологии Энже Дусаева и кандидат искусствоведения Анна Сокольская. Одним из первых прогулялся во дворе Присутственных мест музея-заповедника и попал в Консисторскую башню корреспондент «Реального времени».

Прогуляемся по Присутственным местам

Новости, что в Кремле пройдет спектакль-променад, появились еще в прошлом году. Но, как объясняет драматург Анна Сокольская, показы пришлось перенести, потому что в крепости в 2023-м в нужных локациях проходили масштабные работы по реконструкции прясел. Несмотря на сказочное описание, действо — не то, чего ожидаешь, учитывая туристический контекст. И это хорошо.

У Сокольской и Дусаевой это не первый опыт совместной работы над созданием театральной постановки. К примеру, они разработали променад «Юл» по Адмиралтейской слободе, который даже вошел в лонг-лист «Золотой маски». Курировали лабораторию «Умай» в театре Тинчурина.

У променада есть ведущая, исследовательница-антрополог, которую играет один из символов современного ТЮЗа Елена Калаганова. К слову, помимо основной работы, она водит и экскурсии — заслуженную артистку РТ можно увидеть в качестве гида на улице Каюма Насыри.

Один из авторов проекта — Энже Дусаева. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Калаганова предлагает зрителям метод включенного наблюдения, говорит «Алга!» — и ведет к искусственному пруду. Подачу воды в нем в этот день выключили. Айдар Абдрахимов играл на гитаре, а Елена Калаганова рассказывала историю о слепце, который обрел глаза благодаря чуду. При этом говорит она так, как будто все происходит в обычной жизни.

Далее зрители проходят вдоль камор, в которых, как говорят, раньше сидели узники, а теперь здесь солнце. Шарашит солнце, позади звучит фламенко.

Ведет спектакль Елена Калаганова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Башня с музыкой

Публика собралась у Консисторской башни. Попадание внутрь — главная очевидная фишка спектакля, который, как указывает Дусаева, рассчитан в первую очередь на казанцев. Башня стоит с XVI века, в первой половине XVIII века ее надстроили. Недавно здесь размещалась одна из инсталляций фестиваля медиаискусства Nur, а теперь спит царевна.

Но сначала зрителей поят чаем и кормят эчпочмаками. Добродушный настрой прерывает сказка о женщине, которую забрал с собой победитель сражения. Обесчестил ее, от чего беременная женщина впала в шоковое состояние, то есть сон. Внезапно среди зрителей мы видим эту Ханбике. Ее играет София Озджан. Она в этом году окончила консерваторию, поет в группе Zakaria этно-поп, в MON играет в хореографическом перформансе «Гашыйк». В Кариевском театре задействована в страшной сказке «Гөлчәчәк». И возможно, зритель помнит ее по open-air-эпосу «О чем поют деревья» в парке Горького, где показывали легенды народов Татарстана.

Вышитая карта ханства. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У Софии есть карта Казанского ханства, ее сшила поэтесса Миляуша Гафурова. И костюм, в котором сочетаются восточные и европейские элементы. Его создала художница Алия Гайнуллина (одна из последних ее работ — «Табу» в «Особняке Демидова»).

София поет, к ней присоединяются стоявшие безмолвно до этого Анна Носкова и Ирина Фатхутдинова. На сазе им подыгрывает Абдрахимов. Как поясняет Дусаева, это татарская песня эпохи русско-турецкой войны.

«Каждому жителю Казани свойственно испытывать почтение к руинам и смотреть на них широко открытыми глазами», — отмечает Калаганова. Наконец, зритель попадает в башню, где история об обретшем зрении слепце и спящей красавице соединяются под музыку композитора Настасьи Костюковой, к музыкантам присоединяется виолончелистка Анна Антонова.

Анна Соколовская интегрировала в тексте несколько сказок. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Немножко Вальтера Беньямина

Кстати, как говорит Анна Сокольская, помимо очевидной русской и татарской речи, зритель слышит древневаллийский. Она отмечает, что Казанский Кремль очень лояльно отнесся к затее:

— В творческом плане — нет, они ничего не меняли. Когда мы выбирали локации, с нами ходил местный сотрудник безопасности, очень милый человек. Просто это место такое. Мы хотели, чтобы можно было прийти с мороза и смотреть на сказку, где у тебя выдавливают слезу и немножко веселят. Но чтобы это могли смотреть и те, кто поймет, что же это за философ Валид ибн Вельямин.

Действительно, цитаты из Вальтера Беньямина, философа, эксперта в области модернизма (и автора, в частности, «Краткой истории фотографии»), то там, то сям проявляются в тексте.

Один из музыкантов — Айдар Абдрахимов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Но даже если вы всего этого не знаете, тоже все понятно. Этот спектакль каждый раз можно разворачивать чуть дальше, — говорит Энже Дусаева.

Главный герой, по ее словам, сам Кремль. Очевидно, весь спектакль можно оценивать исключительно на эмоциональном уровне. Кстати, в конце постановки Елена Калаганова попросила журналистов, которые пришли на спектакль, соблюдать обет молчания четыре дня. Наш фотограф воспринял эти слова всерьез и не сразу решился отдать на публикацию снимки.