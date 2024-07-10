Испания вышла в финал ЧЕ-2024, выплаты студентам-родителям, анонс пятой части «Шрека»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 10 июля.
- Татарстанское республиканское отделение политической партии «Коммунисты России» объявило о своем отказе участвовать в предстоящих выборах депутатов Госсовета Татарстана, назначенных на 8 сентября этого года. Решение принято в связи с тем, что часть партийцев во главе с лидером и первым секретарем комитета Альфредом Валиевым отправляется на фронт для участия в специальной военной операции.
- Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024, обыграв Францию со счетом 2:1. Испанцы пропустили первыми на 8-й минуте (забил Коло-Муани), но довольно быстро отыгрались и вышли вперед благодаря голам Ламина Ямаля и Дани Ольмо на 21-й и 25-й минутах. Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро — ему еще нет даже 17 лет. Второй финалист станет известен сегодня после матча между Нидерландами и Англией.
- Сегодня в Госдуму внесут законопроект о выплате социальных стипендий студентам, которые вступили в брак во время обучения и имеют ребенка. Отмечается, что выплаты могут давать вне зависимости от формы обучения студента. По словам депутатов, предлагается создать условия для присмотра за детьми обучающихся и предоставить им право на бесплатное проживание в общежитиях. Авторы инициативы отмечают, что сейчас у студентов, создающих семью, нет государственной поддержки, а основным препятствием для заключения брака является жилищный вопрос.
- В России разрабатывают законопроект об электронном учете электросамокатов. Закон могут внести в нижнюю палату парламента уже в осеннюю сессию. Специальные идентификационные номера будут изготавливаться в формате DataMatrix-кодов, которые покупатели должны будут регистрировать в специальной системе. По словам депутатов, это позволит отслеживать СИМ, превышающие скорость, и привлекать их владельцев к ответственности.
- Кроме этого стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения правил использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности: за превышение скорости, движение по проезжей части, тротуарам, пешеходным дорожкам и зонам, оставление места ДТП, управление в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медосвидетельствования. Сейчас штрафы введены только на уровне агрегатчиков сервиса. Отмечается, что абсолютное большинство выступает за наведение порядка в этой сфере, а решение по повышению ответственности для водителей электросамокатов должно уменьшить количество ДТП и обеспечить безопасность граждан.
- Профсоюз работников Samsung объявил бессрочную забастовку, требуя увеличения заработной платы на 3,5%, бонусов и дополнительных выходных. Отказ работников от выполнения своих обязанностей привел к нарушению производства чипов на некоторых линиях. С момента начала забастовки руководство компании и профсоюз не вели переговоры.
- Киностудия DreamWorks анонсировала выход пятой части серии мультфильмов «Шрек». Ее начнут показывать в США с 1 июля 2026 года, говорится в сообщении студии в соцсети Х. Отмечается, что в культовом фильме о зеленом великане остались прежние актеры озвучки.
- Аналитики компании FinExpertiza провели исследование и выяснили, что за прошедший год в России предприятия и транспорт сократили количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Это рекордно низкий показатель за последние 5 лет. Если разделить общую массу выбросов за год на количество жителей страны, то получится, что на каждого россиянина пришлось примерно 150,2 кг вредных веществ в атмосфере.
- В Госдуме хотят установить верхние границы стоимости авиабилетов. Рабочая группа депутатов намерена подключить Минтранс и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) к оценке экономической целесообразности тарифов и до конца года определить потолок цен на определенные категории билетов.
- За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили по два беспилотника над Белгородской и Воронежской областями, сообщило Минобороны России.
Олег Исаков
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.