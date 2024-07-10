Партия коммунистов России в РТ заявила об отказе участвовать в выборах в Госсовет из-за отъезда на СВО

Фото: Анна Сейтумерова

Татарстанское республиканское отделение политической партии «Коммунисты России» объявило о своем отказе участвовать в предстоящих выборах депутатов Госсовета Татарстана, назначенных на 8 сентября этого года.

Согласно постановлению партии, решение принято в связи с тем, что часть партийцев во главе с лидером и первым секретарем комитета Альфредом Валиевым отправляется на фронт для участия в специальной военной операции.

— СВО стала крайней и вынужденной мерой для защиты рубежей и целостности нашей страны от экспансионизма Запада и стран Атлантического альянса (НАТО). Сегодня наша страна фактически ведет ожесточенную схватку с объединенными силами США и Европы, осуществившими разрушение Советского Союза в ходе холодной войны и развязавшими открытую войну на Украине, — говорится в документе.

В документе подчеркивается: «Все силы татарстанского отделения партии будут отданы для победы над врагом, который уже пытался нанести воздушные удары по родному Татарстану».

