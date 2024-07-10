«А на моем участке чужой дом стоит»: за что председателю СНТ в Казани запросили 9 лет колонии

Дмитрия Афонина обвиняют в подкупах под миллион и уводе земель покойных и живых садоводов СНТ «Смородинка»

Фото: Ирина Плотникова

В казанском суде финиширует процесс о большом переделе в садовом товариществе «Смородинка». Прокуратура запросила 9 лет колонии общего режима для экс-главы СНТ Дмитрия Афонина, обвиняемого в хищении и перераспределении за «взятки» 19 участков земли. По версии СК и прокуратуры, аферы строились на схеме «уточнения» границ, в результате чего временно заброшенные участки просто исчезали с кадастрового учета. Почему статус потерпевшего в этом деле получил исполком Казани, о чем на суде просили «смородинцы» и на кого Афонин возложил вину за преступления — в материале «Реального времени».

«Не вернул ни копейки и ни сантиметра земли»



Садовое товарищество «Смородинка» близ станции «804-й километр» еще 30 лет назад было ведомственным. Казанский оптико-механический завод выделял работникам эти наделы вместе со свидетельствами о праве бессрочного пользования землей. На тот момент территория относилась к Высокогорскому району. Позднее ее включили в границы Казани, а на месте садов №1 ПО «КОМЗ» появилось СНТ «Смородинка».

Лидии Алексеевне сейчас 75. Участок в 300 квадратных метров в товариществе она унаследовала от мамы — та всю жизнь проработала на КОМЗе, в том числе в военное время. Был небольшой фруктовый сад и дачный домик. Мать умерла в 2020-м. Сама Лидия Панкова на участок ездила редко. В сентябре 2020-го приехала, и неизвестный мужчина в домике охраны стал спрашивать у нее документы на участок. «Заподозрила неладное и в просьбе отказала. Пошла оценить состояние своего участка, а на нем — чужой двухэтажный дом стоит!» — рассказывала позже пенсионерка следователям и суду.

Именно Панкова одной из первых обратилась в правоохранительные органы, сообщив о продаже земли без ее ведома. И позднее узнала: тот неизвестный ей мужчина как раз и был Дмитрием Афониным — председателем садового товарищества, а ныне стал подсудимым.

Лишенная участка Лидия Панкова просила суд о самом строгом наказании. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По версии СК и прокуратуры, наследство Панковой похитили в период с сентября 2015-го по март 2016 года, воспользовавшись тем, что участок не прошел должным образом процедуру госрегистрации, хотя выданное отцу пенсионерки свидетельство о праве собственности позволяло это сделать. Как полагают правоохранители, Афонин произвел отчуждение земли Панковой в пользу одной из участниц СНТ, Замалетдиновой, не подозревавшей о преступлении, но согласившейся выписать нотариальную доверенность на имя юриста «Смородинки». Далее Афонин, по версии обвинения, предоставил работавшим в СНТ сотрудникам ООО «Геогрупп» недостоверные данные относительно расположения участка Замалетдиновой — таким образом, что территория этого участка полностью поглотила землю Панковой.

Составленный акт об уточнении границ подсудимый, согласно обвинению, подписал дважды — от своего имени как председатель и от имени владелицы Замалетдиновой. В итоге сфабрикованный документ лег в основу межевого плана. В 2016-м юрист «Смородинки» по поручению председателя обратилась в Федеральную кадастровую палату с заявлением в интересах Замалетдиновой о расширении площади ее участка со 150 до 549 кв. м. С учетом межевого плана введенные в заблуждение работники филиала Роскадастра внесли в федеральные базы данные о новом месторасположении участка Замалетдиновой. Ущерб потерявшей землю Лидии Панковой следствие оценило в 112,2 тысячи рублей — по рыночной цене на момент отчуждения.

— Думаю, что наказание должно быть строгое. Не вернул ни копейки и ни сантиметра земли! — выступила Лидия Алексеевна в прениях Советского райсуда Казани.

Всего в деле — 19 похищенных участков. Но только пятеро потерпевших пришли на прения в суд. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Участок и строение, которое было, уже не вернуть. Там дом построили. Прошу обязать Афонина возместить материальный ущерб», — заявила суду другая потерпевшая — Анна Дубовицкая, отметив, что вопрос о наказании оставляет на усмотрение суда.

Участки покойников увели у исполкома?

Еще трое потерпевших, явившихся на последнее заседание, от участия в прениях отказались. Не исключено, что на следующем своим правом воспользуются другие обездоленные «смородинцы».

Как выяснилось в ходе следствия, многие из этих товарищей годами не бывали на своем участке и не платили членские взносы. Однако, по мнению следствия, даже в этом случае самовольно распоряжаться их участками председатель СНТ не имел права. Устав товарищества позволяет решать вопрос о приеме и исключении членов СНТ лишь решением общего собрания. Этот же орган, согласно ФЗ о садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан, полномочен распределять старые и новые участки.

Всего в деле — 19 похищенных, по мнению силовиков, участков на общую сумму свыше 2 млн рублей. При этом по пяти участкам статус потерпевшего получил исполком Казани, поскольку первые собственники данных наделов умерли, не оставив наследников, а имущество получило статус выморочного. Ущерб муниципалитета в этом деле оценен в 463,4 тысячи рублей. При этом гражданский иск представителями власти не заявлен — возможно, потерпевший исполком рассчитывает после приговора вернуть ущерб в натуральном виде.

По версии обвинения, большая часть чужих участков в «Смородинке» отчуждалась после передачи незаконных вознаграждений председателю — на общую сумму 950 тысяч рублей. скрин видео телеканала "Эфир"

При этом, по версии обвинения, большая часть чужих участков в «Смородинке» в 2015—2020 годах отчуждалась после передачи незаконных вознаграждений председателю — на общую сумму 950 тысяч рублей. В деле фигурируют передачи денежных средств наличными в офисе и на территории садоводства в 30—50 тысяч рублей. А в одном из эпизодов в качестве предмета коммерческого подкупа в крупном размере указан другой участок с садовым домом за 459 тысяч рублей.

Ярким примером «дачной коррупции» можно считать эпизод получения взятки от садовода Иванова в сентябре 2015 года. По версии обвинения, введенный в заблуждение Иванов думал, что передает 56 тысяч рублей председателю за законные действия по присоединению к его участку еще двух смежных, не имеющих хозяев. На деле же один из поглощаемых участков числился за владелицей Петровой, а другой — за наследником покойной владелицы Осиповой. После уточнения границ с составлением недостоверного межевого плана и регистрации новых границ собственником всех трех участков стал Иванов. Ущерб каждого из потерпевших оценен в 106 тысяч рублей.

Невольной соучастницей большинства афер в СК считают бывшего юриста СНТ «Смородинка» Наталью Смольянинову. Но полагают: она не подозревала о происходящем и просто выполняла инструкции шефа, когда по доверенностям от садоводов обращалась в Роскадастр для уточнения границ их увеличившихся участков. Исключением являются три последних эпизода этого дела с отчуждением земли в пользу садовода Гизатуллина в начале 2020-го — тогда Смольянинова в СНТ уже не работала, и садовод лично сначала давал «взятки» в 55 и 40 тысяч рублей соответственно, а затем подавал заявления для уточнения границ.

Прокурор просит посадки на 9 лет, подсудимый — оправдания

Дмитрию Афонину — 46. На посту главы СНТ «Смородинка» он отработал восемь лет — с июня 2013-го по июнь 2021-го. После начала расследования его сместили, а в данный момент в СНТ работает конкурсный управляющий. Претензии к товариществу предъявили налоговики, энергетики и пара бывших сотрудниц, оставшихся без зарплаты.

К слову, именно по невыплате зарплаты изначально возбуждалось дело Афонина. Причем заявление против него подала та самая юрист Смольянинова.

Первый раз Афонина судили в 2013-м, и тоже за коммерческий подкуп. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Заметим, свой первый приговор этот обвиняемый услышал больше 10 лет назад — в ноябре 2013-го Высокогорский горсуд признал его виновным в выдаче двух фиктивных справок о членстве в СНТ за вознаграждения на общую сумму 7 тысяч рублей. За коммерческий подкуп и покушение на него Афонина наказали уголовным штрафом в 60 тысяч рублей. С выплатой этой суммы судимость была погашена.

В новом процессе помощник прокурора Советского района Казани Дмитрий Зайцев запросил для того же обвиняемого 9 лет колонии общего режима с лишением права еще 5 лет занимать должности управленцев на госслужбе и в органах местного самоуправления. И это с учетом смягчающих обстоятельств — состояния здоровья самого подсудимого и его близких.

«Совокупность добытых доказательств и анализ материалов судебного следствия дают мне основание утверждать, что вина Афонина в инкриминируемых ему преступлениях доказана полностью. Убежден, что результатом станет законный, обоснованный и справедливый обвинительный приговор», — заявил в прениях гособвинитель Зайцев.

Гособвинитель Дмитрий Зайцев просил суд посадить обвиняемого на 9 лет и сохранить арест на его транспорт. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Он напомнил: Афонина обвиняют в 17 аферах (две из них — сразу по двум участкам), 14 эпизодах получения незаконного вознаграждения на председательском посту за незаконные действия, по еще одному — таком же подкупе, но в крупном размере.

В числе доказательств обвинения представитель прокуратуры указал кадастровые дела объектов, бухгалтерские экспертизы и заключение эксперта, который подтвердил подлинность подписи обвиняемого на актах согласования границ земельного участка. Свидетелями обвинения стали и кадастровые инженеры.

Также гособвинитель Зайцев просил сохранить арест на транспортный парк обвиняемого — мотоцикл «Восход», «Волгу» и бортовой ГАЗ. Иного имущества в счет возможного погашения гражданских исков силовики у бывшего председателя «Смородинки» не нашли.

Сам Дмитрий Афонин вину признавал лишь в первые дни расследования, после водворения под домашний арест начал все отрицать. В частности, сообщал — мол, лично вопросы расширения участков не решал — всех обращавшихся отправлял к юристу Смольяниновой, и уже та должна была провести анализ правоустанавливающих документов и в отсутствие законных препятствий заняться оформлением объектов. «Каким образом она брала денежные средства с садоводов — сказать не могу», — сообщал обвиняемый, признавая, что подписывал те акты согласования новых границ, которые эта подчиненная приносила ему со словами: мол, в период дачной амнистии другие документы не нужны... Со слов Афонина, та же Смольянинова в последующем представляла данные для регистрации новых границ в государственные органы, поскольку никаких проблем с регистрацией не возникало, его личные сомнения в законности производимых процедур отпали.

Сам Дмитрий Афонин просил суд об оправдательном приговоре. Его адвокат настаивала — изъятия участков с последующей регистрацией были законными. realnoevremya.ru

Отрицал Афонин и факты своего общения с геодезистами перед составлением межевых планов, и получение «взяток». По его версии, за увеличение площади он денег не брал. Однако после оформления участков в собственность новые хозяева оплачивали членские взносы за последние три года... Также были целевые взносы — за выезд кадастрового инженера и геодезиста, деньги поступали в кассу и расходовались на нужды «Смородинки», настаивал председатель на допросе. А еще уверял — информацией о прежних владельцах тех же участков он не располагал, эти данные находились у юриста СНТ.

В ходе прений Дмитрий Афонин просил об оправдательном приговоре. Его адвокат Гульнур Низамеева настаивала — процедура изъятия земель в СНТ производилась на законных основаниях, через процедуру регистрации. Претензии со стороны людей, получивших статус потерпевших, защитник считает необоснованными: «У многих даже документов правоустанавливающих нет. Они виртуально как бы являются наследниками, собственниками. На словах у них участок есть, а в натуре и на публичной кадастровой карте — нет, и в Регпалате данных нет.

Судебные прения по делу о «пропавших» землях под Казанью могут завершиться 18 июля. После чего подсудимому будет предоставлено право выступить с последним словом.