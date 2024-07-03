«Выживаем как можем»: транспортники Казани рассказали о проблемах с кадрами и парком

Фото: Динар Фатыхов

«Высидеть в этом «скворечнике» может не каждый»

Сегодня власти Казани были вынуждены объявить о масштабных изменениях в схеме движения общественного транспорта. Фактически сокращают пути следования 10 автобусных маршрутов и еще два — упраздняют. Причина — нехватка подвижного состава, а также водителей и кондукторов.

В беседе с «Реальным временем» сотрудница одного из казанских АТП — кондуктор Раиля Мутыгуллина рассказала о проблемах городских транспортников. По ее словам, работа в общественном транспорте подходит не каждому. Она отметила, что условия труда могут быть настолько сложными, что даже сильные люди иногда не выдерживают и оставляют эту профессию.

— Я считаю, что изменения в схеме движения транспорта были необходимы, многие люди не хотят работать в таких условиях, из-за чего у нас нехватка кадров. Часто нам приходится выходить на другие линии, хотя у нас есть право отказаться. Людей действительно не хватает, — рассказала она.



Особенно тяжело приходится водителям, которые проводят за рулем по 12 и более часов. «Даже сильные мужчины иногда теряют сознание, высидеть в этом «скворечнике» может не каждый», — отмечает собеседница «Реального времени».



— Я с содроганием жду завтрашней смены из-за жары, условия труда далеки от комфортных. При этом поддержки от государства мало, выживаем как можем, — заявила кондуктор.

«Мы до сих пор эксплуатируем автобусы 2012—2013 годов выпуска»

Председатель городского Комитета по транспорту Алексей Сидоров объяснил изменения в движении 10 автобусных маршрутов и упразднение двух тем, что транспортная отрасль Казани столкнулась с серьезными проблемами. По его словам, принимаемые меры являются антикризисными и направлены на поддержку отрасли, которая в последние годы испытывала финансовые трудности.



Председатель городского Комитета по транспорту Алексей Сидоров объяснил это тем, что транспортная отрасль столкнулась с серьезными проблемами. взято с kzn.ru

Основной причиной проблем в транспортной отрасли он назвал нехватку персонала, особенно водителей и кондукторов. Кроме того, значительный износ подвижного состава также создает дополнительные трудности.



— Мы до сих пор эксплуатируем автобусы 2012—2013 годов выпуска, — подчеркнул он. — Это все является следствием самой главной, корневой проблемы — недофинансирование общественного транспорта в целом.

Чтобы поддержать перевозчика и повысить эффективность использования имеющихся ресурсов (как человеческих, так и материальных), будут внесены изменения в работу некоторых маршрутов общественного транспорта.

Ранее стало известно, что Казань до конца года получит 157 «газовых» автобусов. Однако водителей на всех не хватит. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Какие автобусные маршруты претерпят изменения?

Изменения коснутся маршрутов: №2, 30, 40, 62, 63, 68, 71, 72, 77, 47. Полностью уберут маршруты №25 и №49.

Автобусы №2 и №30. Прежний маршрут: метро «Аметьево» — улица Привокзальная, новый: метро «Аметьево» — Ж/д вокзал.

Сейчас по этому маршруту ходит 8 автобусов. После изменений их количество сократится вдвое — на линии останутся всего 4. Интервал ожидания транспорта составит примерно 15 минут.

Для жителей поселка Юдино продлят маршрут №30. Если раньше он ходил до улицы Лагерной, то теперь будет курсировать до Привокзальной. На этой ветке будут ездить 14 старых автобусов и 4 автобуса, которые забрали у второго маршрута.

Автобус №40. Прежний маршрут: ул. Гаврилова — кафе «Ак Барс», новый: КДК им. Ленина — кафе «Ак Барс».

Для удобства жителей поселков Щербаковка и Кадышево будет изменен маршрут общественного транспорта. Теперь путь будет пролегать до КДК имени Ленина.

По словам председателя комитета, это позволит сократить время ожидания автобуса на 20 минут — с 50 до 30 минут. От КДК имени Ленина до улицы Гаврилова можно будет добраться на автобусе №18, который, как отмечает Сидоров, ходит с достаточной регулярностью.



Автобус № 62. Прежний маршрут: ЖК «Салават купере» — Дворец водных видов спорта, новый: ЖК «Салават купере» — метро «Яшьлек».



На маршруте будет задействовано 14 транспортных средств. Интервал движения сократится почти вдвое — с 14 до 8 минут. Чтобы добраться от станции метро до Дворца водных видов спорта, можно воспользоваться пересадкой на автобусы №18 и №36.

— Хотим обеспечить быстрый вывоз людей из ЖК «Салават купере», — заявил Сидоров.

Автобус №63. Прежний маршрут: ж.м. Левченко. — ул. Комиссара Габишева, новый: ж.м. Левченко — метро «Яшьлек».

Старый вариант маршрута №63 от ж.м. Левченко до ул. Габишева. Скриншот Яндекс Карт

По словам Сидорова, на этот маршрут поступает много жалоб. Сейчас на линии работает только три автобуса вместо восьми, хотя по нормативам должно было быть 14. Однако интервал движения сократится с полутора часов до 15 минут.



Чтобы добраться до центра города от улицы Комиссара Габишева, можно воспользоваться маршрутами № 5, 18, 30, 31, 45 и 46.

Новый вариант маршрута №63 от ж.м. Левченко до метро «Яшьлек». Скриншот Яндекс Карт

Автобус №68. Прежний маршрут: ул.Иман — Ж/д вокзал, новый: ул. Иман — метро «Проспект Победы».

От станции метро «Проспект Победы» до железнодорожного вокзала можно будет добраться с одной пересадкой на автобусах маршрутов №5 и №30, а также на трамвае №5. На этом маршруте будет работать три автобуса. Интервал движения составит 15 минут.

Автобус №71. От городской больницы №5 — до поселка Константиновка. Теперь автобусы не заезжают к Самосыровскому кладбищу, для этого есть дублирующие маршруты — автобусы №109с и №123.

Сейчас на маршруте 9 машин, которые ходят с интервалом в 12 минут. После изменений в схеме движения планируется добавить еще один автобус, что позволит сократить интервал ожидания до 10 минут.



Благодаря этим изменениям жители Константиновки смогут быстрее добираться до поселка.

Автобус №72. Прежний маршрут: «Профилакторий (ж.м. Юдино)» — пл. Вахитова, новый: «Профилакторий» — театр им. Г. Камала.

Сокращение маршрута связано с тем, что в часы пик историческая часть города сильно загружена. На линии будет работать 10 автобусов, а интервал ожидания составит 11 минут.

Чтобы добраться до площади Вахитова, пассажирам нужно будет сделать пересадку на трамваи № 3, 5 и 5а или же на автобусы № 5, 23 и 56.

Автобус №77. Прежний маршрут: пер. Дуслык — «Нефтебаза», новый: Деревня Универсиады (в районе ул. Дубравная) — «Нефтебаза».

Изменения связаны с тем, что в направлении переулка Дуслык уже имеется шесть дублирующих автобусных и два троллейбусных маршрута. По словам Сидорова, при сокращении схемы движения интервал на маршруте №77 сократится с 30 до 20 минут.

Всего в смежных маршрутах более 170 единиц общественного транспорта. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Автобус №47. Деревня Универсиады — ул. Батыршина.

Изменение в схему маршрута вносится по просьбам горожан. Теперь автобус будет следовать по ул. Декабристов через остановки «Метро «Яшьлек» — Энергетический университет (включая ТРК «Тандем» и ДК химиков). Маршрут свяжет улицу Декабристов с улицами Назарбаева, Павлюхина и Оренбургским трактом.

Упразднили за ненадобностью

Автобусный маршрут №25 полностью отменят. Ранее он проходил от жилого массива Дербышки до улицы Технической. По словам Сидорова, этот маршрут полностью дублируется маршрутами №1 и №91. Также будет отменен маршрут №49, который пролегал от вещевого рынка до улицы Халитова. Его маршруты дублируют рейсы 36, 45, 46 и 60.

Олег Исаков