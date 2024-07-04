Ася Володина: «Изолированность и цифровой мир оказываются для зумеров теснее, чем связь с реальными людьми»

Гостья нового выпуска «Книжной полки» — писательница Ася Володина

Фото: Динар Фатыхов

На сегодняшний день у Аси Володиной вышло три книги: «Протагонист», «Часть картины» и «Цикады». Сама писательница объединила их в школьно-образовательную трилогию. В каждом произведении — пугающие и порой дикие истории про подростков. Через триллеры и психологические драмы Ася Володина честно рассказывает о том, чем живут зумеры. В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова поговорила с писательницей не только про книги о подростках, но и про самих подростков.

Объяснить, что такое MP3-плеер

В романе «Протагонист» описана история студента, который покончил с собой. Люди из его окружения рассказывают свою версию событий, попутно открывая читателю собственные истории. В книге «Часть картины» главная героиня — учительница, вокруг которой много очень разных подростков. В «Цикадах» рассказана история одного класса, которая закончилась шутингом. Сама Ася Володина в прошлом преподавала в вузе и довольно долго наблюдала за поведением современных подростков.

— Зумеры сильно отличаются от предыдущего поколения. По моим ощущениям, эта граница проходит по 2000-му году. Когда я учила ребят, которые младше меня на 5 лет, разница в возрасте не ощущалась драматично, потому что у нас общий контекст. А когда разница больше, лет десять, уже нужно что-то объяснять. Например, что такое MP3-плеер или что такое компостировать билет, — рассказала Ася Володина.

Интервью с Асей Володиной и обсуждением романа «Протагонист» читайте здесь.

Со своими студентами писательница часто смотрела эстонский фильм «Класс», который немного пересекается с книгой и сериалом «Цикады». В нем тоже история про шутинг, которая показана честно и безжалостно. Обычно после просмотра обсуждали фильм. Ася сказала, что студенты, которые были младше ее на пять лет, сделали аналогичные с ней выводы. А те, кто младше уже на десять лет, задавали вопросы, которые писательнице даже в голову не приходили. К примеру, а почему дети из фильма не записали все на видео и не показали родителям то, что происходит в школе?

— Этот факт, что ты можешь что-то зафиксировать, и у тебя будут объективные доказательства, которые ты можешь предоставить, нас отличает. А еще с помощью этой записи можно манипулировать и кого-то довести до чего-нибудь. В романе «Часть картины» я как раз поднимаю эту тему. Зумеры пришли в мир, где все так делают. Это для них органическая часть их существования, — объяснила писательница.

Репортаж о презентации романа «Цикады» читайте здесь.

С соцсетями стало проще буллить

Если поколение, рожденное в конце 1980-х и в 1990-х, сформировалось в эпоху бандитизма и терактов, то в мире зумеров правят соцсети и цифровой образ, которым можно управлять. Современные подростки могут оставлять дистанцию между собой реальным и собой воображаемым, представляемым миру. Потому что мир резко расширился.

— Это дети, которые рано приучаются взаимодействовать с куда большим количеством людей, чем они видят в реальности. Мне кажется, это история про миграцию в другой мир, а из-за этого получается некоторый зазор, которой может оказаться трагическим между тем, где человек настоящий, а где его образ, транслируемый в мир, — добавила Володина.

В «Цикадах» писательница как раз хотела показать, насколько сильно подростки приросли к своим виртуальным маскам. Причем эти маски стары как мир: бунтарь, герой, первая красавица класса. Только эти ярлыки становятся еще более отчетливее, когда подкрепляются не только в личном общении, но и в социальных сетях. А это в итоге приводит к тому, что стало проще буллить.

«Мы все скорее переписываемся, чем разговариваем лично»

Но если отойти от школьной тематики, то поколение зумеров гораздо больше, чем миллениалы и все предыдущие поколения, ценит собственные границы и внимательно относится к здоровью, в том числе ментальному. По словам Аси Володиной, даже немного манипулируют этим. И конечно же, смартфон стал для них неотъемлемой частью жизни.

— Когда ты получаешь большой объем информации через свой телефон, то не так много в реальной жизни того, что может быть интереснее контента в смартфоне. Даже общение мигрировало туда. Кстати, у автора текста последнего «Тотального диктанта» Анны Матвеевой была мысль, что мы сейчас находимся в веке эпистолярного жанра. Мы все скорее переписываемся, чем разговариваем лично. Эта изолированность и цифровой мир оказываются для зумеров теснее, чем связь с реальными людьми. Потому что с реальными людьми нужно разговаривать, смотреть в глаза, нужно интерпретировать, договариваться, а это жутко сложно. А в переписке можно человека просто заблокировать и представить, что все проблемы решены. Это опасная история про то, как меняются отношения и коммуникация, которая как будто упрощается. Но это упрощение в итоге ведет к усложнению в реальности, — подытожила Ася Володина.

Кроме этого, мы обсудили, о чем Ася будет писать после школьно-образовательной трилогии, как телевидение и сериалы сформировали целое поколение и почему термин «литература травмы» не самый удачный.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».