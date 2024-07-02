«Несколько сотен жалоб в неделю — это несанкционированные свалки в зоне ИЖС»

Татарстанские парламентарии хотят наказать рублем «серых» перевозчиков мусора в частном секторе

«Откладывать на потом нельзя, иначе добросовестным жильцам придется платить больше — за себя и за того парня, а так быть не должно», — объяснял сегодня на выездном заседании председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров. Татарстанские парламентарии вновь взялись «переписывать» федеральное законодательство в сфере обращения с ТКО. В новом пакете новаций — введение штрафов за несанкционированный сброс мусора в частном секторе до 350 тысяч рублей и возложение ответственности на муниципалитеты за расширение числа контейнерных площадок. Глава «Фонда ЖКХ РТ» Айрат Абузяров просил поднять плату за капремонт больше чем на 10%, но в последний момент отступил от «московского варианта».

Челны увлеклись фасадами, а лифты меняют реже

Члены комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ в полном составе выехали сегодня в Набережные Челны, где провели «рейд» по ходу выполнения программы капитального ремонта жилья. Автоград — второй после Казани город по объему ассигнований, выделяемых на обновление жилого фонда. В этом году сметная стоимость выросла до 1,5 млрд рублей, тогда как общий бюджет республиканской программы чуть превысил 8 млрд.

При этом львиная доля ресурсов в 6,5 млрд рублей — это средства населения, собираемые в качестве платежей за услугу. Так что «первая скрипка» в контроле за капремонтом теоретически должна отводиться жителям, но по факту следят муниципальные власти.

Депутаты Госсовета РТ выехали сегодня в Набережные Челны, где ознакомились с ходом капремонта жилья. взято с сайта Государственного Совета РТ

Так, татарстанским депутатам сегодня показали результаты капитального ремонта нескольких многоквартирных домов. В жилом доме по проспекту ХасанаТуфана, 4 обновили тепловые сети и водопроводные трубы. Неожиданно парламентарии обнаружили в доме «встроенные» мусоропроводы, после чего стали расспрашивать жителей — а не хотят ли те их демонтировать. Жители стояли «насмерть» — не трогайте, пусть остаются. Жилой дом по улице Шамиля Усманова,1 — это бывшее общежитие КАМАЗа. В этом году городские власти согласовали смету по утеплению фасада общей стоимостью 22 млн рублей.

«Какую гарантию дает подрядчик на фасад?» — поинтересовался Андрей Егоров. «5 лет, если выцветет, пригласим переделать», — докладывали ему. Экскурсия проходила спокойно, но позже на заседании глава «Фонда ЖКХ РТ» Айрат Абузяров высказал упрек властям автограда в том, что они увлекаются больше фасадами и трубами, а лифты меняют заметно реже. Тут же стало известно, что с будущего года региональные фонды могут централизовать закупки материалов, забрав эту функцию у подрядчиков. Последние этому не рады, полагая, что на месте лучше видно. «Эксперимент по централизации закупок в этом году проходил при ремонте школ, какие результаты — пока не оглашались», — рассказал «Реальному времени» один из подрядчиков. Позже глава комитета Андрей Егоров заявил, что вопрос централизации закупок будет решен, «как того требует закон».

Плату за капремонт повысят в пределах 10%

Айрат Абузяров на выездном заседании профильного комитета Госсовета РТ поднял вопрос о необходимости повышения платы за капремонт жилья. «В прошлом году мы подняли плату на 10% — до 7,7 рубля за кв.м. Хотели бы, чтобы динамика сохранялась, но есть посыл поднять тариф больше чем на 10 процентов, чтобы программа была устойчивой», — заявил он. По его словам, в Поволжье это самый низкий тариф: «Везде давно приблизился к 10 рублям, не говоря уже о Москве и Питере. Это нужно делать планомерно, чтобы не вызывать негатив».

Айрат Абузяров на выездном заседании профильного комитета Госсовета РТ поднял вопрос о необходимости повышения платы за капремонт жилья. взято с сайта Государственного Совета РТ

Но не встретив поддержки, он заявил, что выделенные средства обеспечивают задачи по капитальному ремонту жилья. «В 2024 году планируется отремонтировать 763 многоквартирных дома (МКД), формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора», — добавил он.

Финансовый объем программы составляет 8 млрд 468 млн рублей (бюджет РТ — 1 млрд 364 млн, бюджет МО — 1 млрд 72 млн, средства граждан — 6 млрд 32 млн). В программе участвует 41 муниципальное образование, программой предусмотрено проведение более 3 тысяч видов работ. Как и в прошлом году, планируется заменить 240 лифтов в 89 МКД. Позже Андрей Егоров заверил, что повышение платы за услугу с будущего года возможно в пределах 10%.

Карать штрафами

Впрочем, главной темой повестки дня стали изменения федерального законодательства в сфере обращения с ТКО. Как сообщил Андрей Егоров, по распоряжению председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина создана межведомственная рабочая группа, которая готовит предложения в Госдуму. Первый пакет поправок вчера был отправлен, готовится второй.

Прежде всего, татарстанские депутаты хотят уравнять условия работы в частном секторе и многоквартирной жилой застройке в части обращения с отходами. Предлагают наказывают административными штрафами «серых перевозчиков» в сумме в 350 тысяч рублей. «Несколько сотен жалоб в неделю — это несанкционированные свалки в зоне ИЖС, проблема не решена, — сообщил глава Госжилинспекции РТ Александр Тыгин. — Законодательное регулирование должно быть одинаковым, ИЖС и МКД должны регулироваться одинаково. Почему в МКД штраф в 350 тысяч, а в ИЖС — надо вызывать? В жилых массивах регулируется жестко, а в ИЖС — никак, вся надежда на парламент. Вчера направили письмо по ужесточению административной ответственности в ИЖС, это принципиально».

«Несколько сотен жалоб в неделю — это несанкционированные свалки в зоне ИЖС», — сообщил глава Госжилинспекции РТ Александр Тыгин. взято с сайта Государственного Совета РТ

Главный жилищный инспектор РТ уверен, что региональный оператор в сфере обращения с ТКО не имеет права «философствовать» в применении административной меры: «Для чего нам нужно заявление граждан, если видим гору мусора, и кто виноват? Давайте двигаться дальше».