«Особняк Демидова» взялся за джадидизм

Театральная резиденция представила спектакль «Табу» о трех татарских женщинах начала XX века: просветительнице, математике и композиторе

Алсу Файзуллина, Ильсия Хисматова, Гузель Валишина. Фото: предоставлено фондом «Живой город»

В казанской театральной резиденции «Особняк Демидова» прошла премьера спектакля «Табу» на основе пьесы Дины Сафиной. Режиссер Лилия Нурель в своей постановке рассказала историю Фатихи Аитовой, открывшей школу для мусульманок, Сары Шакуловой, получившей диплом профессора математики в Сорбонне, и Сары Садыковой, первой татарской женщины-композитора.

Троицк, Касимов, Казань

Дина Сафина, чей текст стал основой спектакля (хотя режиссер сделала на его основе свою инсценировку), ранее написала пьесу «Мугаллима», в которой рассказывала о первых татарских учительницах и просветительницах. Интересно, что Фатихи Аитовой там нет, но есть Магруй Музаффария — инспектор детских дошкольных учреждений, а также женщина-кади Мухлиса Буби. Пьеса попала в шорт-лист фестиваля драматургии «Любимовка». Ее автор также работала в проекте спектакля «Чын татар» MOÑ о поиске идентичности.

У трех героинь есть взаимосвязь в биографиях. В начале XX века Сара Садыкова училась в школе Фатихи Аитовой, а Сара Шакулова у нее преподавала. При этом истории у них разные.

Аитова родилась в Троицке, в 19 лет вышла замуж за казанского купца, а потом открыла сначала начальную школу, а затем светскую гимназию для татарок, преодолевая недоверие властей. В частности, чтобы подготовить с нуля программу, она ездила в Европу изучать передовой опыт.

Шакулова — из Касимова. Получив образование в Петербурге, училась в Сорбонне, стала профессором математики, сдавала экзамены в Москве, а первую работу получила в провинциальном Зарайске.

Садыкова родилась в Казани, на улице Парижской Коммуны, училась в Москве. Рано потеряла мужа, начала писать песни, но ее не сразу приняли в Союз композиторов РТ.

Вместе актрисы составляли контрастное трио. предоставлено фондом «Живой город»

У каждой роли есть по две, а то и три актрисы. Садыкову играют поющие — Райхан Габдуллина из Камаловского и Алсу Файзуллина из Кариевского. Фатиху Аитову — девушки крепкого телосложения — Гульназ Исрафилова и Ильсияр Хисматова. У Сары Шакуловой самые разные варианты — это камаловская Ляйсан Файзуллина (недавно сыгравшая возлюбленную Тукая Зайтуну в «Казанга Тукай кайткан»), постоянная участница проектов фонда Ай Ахметова и Гузель Валишина из ТЮЗа.

Файзуллина в спектакле старалась изображать татарский акцент и блистательно пела. Хисматова (дочь Асхата Хисматова из Камаловского) идеально подходила на роль целеустремленной женщины и верной жены. Валишина выглядела порой нервным ребенком, но радостно видеть, что у нее теперь тоже есть татарские женские роли (до этого она была Малаем в сказке «Книга силы» по Тукаю в ТЮЗе). Вместе они смотрятся очень гармонично, то и дело советуются друг с другом, напоминая, что действие это — полубиографическое.

Ришат Ахмадуллин переиграл с десяток ролей, а Ильсияр Хисматова воплотила образ Фатихи Аитовой. предоставлено фондом «Живой город»

Ищите мужчину

При этом, чтобы вести по сюжетным линиям зрителя, незнакомого с героинями, а также чтобы ввести чувственный элемент в этот трехчастный роман-воспитание, понадобился герой — мужчина. Что интересно, на все три состава он один, камаловец Ришат Ахмадуллин.

Он то отец Аитовой — Абдулвали Яушев, который не нарадуется стремлению дочери к образованию. А потом он муж Аитовой — Сулейманов (и актеры прямо говорят, что не был он старый, а жена у него не была пятой). Он сватается к ней в письме, цитирует Ризаэтдина Фахретдина, а в обмен на помощь со школой требует, чтобы она родила ему пятерых сыновей. Также он Газиз Айдарский, муж Садыковой, игравший с ней на сцене и умерший от туберкулеза. Он же Назиб Жиганов (фамилия не называется, но подразумевается), который не может принять ее в Союз композиторов из-за давления коллег. Кроме того, он друг Шакуловой, подаривший ей медальон. О форме их отношений мы не знаем, говорится за кадром, но зрителю предлагают додумать… Наконец, он чиновник, который не дает Шакуловой работу, а Аитовой — разрешение на открытие школы (и ей приходится писать в столицу).

В спектакле много песен — это и народные «Җизнәкәй» и «Зиләйлүк», и «Сайра, сандугач», и первая песня Садыковой «Көтәм сине», под которую все танцуют танго (хореографы — Марсель и Маша Нуриевы).



Реквизита немного, но у каждой актрисы есть свой атрибут — учебная доска, фортепиано, полка с книгами. Девушки одеты в изящные наряды с калфаками начала XX века, в их речи то и дело мелькают татарские слова. Есть вопросы к ученическим нарядам, но, вероятно, можно и поправить.

Алсу Файзуллина, как и положено сценической Садыковой, много пела. предоставлено фондом «Живой город»

Новый зритель

«Говоря об их пути, мы рассказываем о внешних трудностях и никогда о внутренних. Почему мы не говорим о том, что, служа своему делу, они могут жертвовать близкими, собой да чем угодно? Почему мы отказываем им в праве на слабость? Они могли страдать, любить, сомневаться. Сквозь эти строки я вижу памятник или живого человека?» — говорит Ахмадуллин в начале.



Но также, правда, героиня или герой то и дело норовят разразиться огромным текстом — словно из хрестоматии, из-за чего спектакль напоминает порой фильмы вроде «Мусоргского» (это касается, к примеру, разговора Жиганова и Садыковой о ее статусе). Очевидно, что это проблема дошедших до нас источников и пиетета перед фигурами. Режиссер старается показать просветительницу, математика и композитора героинями эпох, но при этом и живыми женщинами. В зале сидит Айдар Заббаров, который поставил «Казанга Тукай кайткан», и у него было множество воспоминаний, как Тукай одевался, что ел и как разговаривал. У Нурель героинь часто определяют сами актрисы, а значит, эти истории просто надо изучать дальше. И ставить спектакли про татарских женщин.

В зале также была 99-летняя дочка Сары Садыковой Альфия Айдарская, и надо сказать, что авторы не побоялись упомянуть ее в тексте, из-за чего спектакль явно прибавил в достоверности. Айдарская подробно описала жизнь своих родителей, что явно помогло команде.

Спектакль посетила Альфия Айдарская, дочь Сары Садыковой. предоставлено фондом «Живой город»

Как объясняет Ахмадуллин в конце, «табу» по-татарски — это слово, которое обычно употребляется в словосочетаниях. Скажем, «үз-үзеңне табу» — найти себя. Также это поиск и для «Особняка Демидова». На входе коллектив отмечает, что к ним все три дня приходил интересный зритель: и татароязычный, и пожилой. Были мамы с дочерями.

История Аитовой заканчивается приемом на работу Шакуловой. А у Садыковой — ее юбилейным вечером и песней «Казан кичләре». Что было дальше? Аитова жила в Омске, Баку, а в конце оказалась у сына в Москве, без пенсии. Шакулова там же, в столице, работала директором школы в доме Асадуллаева. Садыкова в 1982 году стала членом Союза композиторов с несколькими сотнями хитов в портфолио.

Резиденция закрыла сезон этим спектаклем, но собирается вновь показать его в августе. Отметим, что в Кариевском иногда идет постановка «Волжская» — о первой татарской актрисе Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской, а в театре Камала репетируют «Альфию» — спектакль о певице Альфие Авзаловой. Видимо, постановок о женщинах будет больше. Ведь и в театры в основном ходят они. Заканчивается спектакль списком других героинь. Интересно, когда, наконец, в Казани расскажут историю режиссера Кашифы Тумашевой?